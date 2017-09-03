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 Политика Украины
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 Грицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой канал".

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"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.

"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.

"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.

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Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он на брифинге 23 августа.
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Для кремля не сущетвует людей. Для них сущетвует лишь мясо, что было ярко продемонстрировано во время "Норд-Оста", во время взрывов домов ФСБшниками в 1999 году, во время взрывов в метро в Питере в 2017 году. Эти нелюди пойдут на всё, лишь бы расшатать ситуацию в Украине!
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На території Росії - ні. А от розстріляти в квартирі при дитині "Лісника" - будь ласка. Організувати "кришу" контрабанді через лінію розмежування -гм... 31.08.15 біля Верховної Ради вбито снайпером нацгвардійця, ще трьох і десятки поранених в організованій аваківцями бойні -це участь чи прогавили? Питань люди можуть поставити багато. У тому числі за Дім профспілок у Києві і теракт зі спаленнчм людей в Одесі. Бо дехто вважає, що там попрацювали "специ" третьої держави, не називатиму яку, бо з неї організовано пливуть в Україну разом з кавунами Гройсмана "репатріанти", як заплановано - головна нація в Україні у недалекому майбутньому, коли українців доб'ють до такої залишкової кількості, котра буде достатня лише обслуговувати вищенаведених.
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Організація терактів у себе на території з наступним звинувачення іншої країни і воєннтм вторгнення до нех ще ніхто не використовував. Бо ніхто у світі не повірить, навітьякщо при "україномовних виконавцяз" будуть не лише паспорти, але й метрики, атестати українських шкіл і грамоти українських піонерських чи скаутськиз таборів, "чистосердечне зізнання" та по сто свідків на кожного. Цей прийом на рівному місці нагадує єшуїтську школу одного з близькосхідних народів. Є безліч набагато "достовірніших" способів провокацій, а кремліни в цьому доки, а не такі ідіоти, як представляється. Друге -мотиви. Для чого Московії нападати на Україну, коли в ній править такий непримиримий партнер, якого годі знайти! Влада у Кремлі і Києві одна й та сама - хазароординська.
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Товарищ НБ !!! Живу я в Украине давно и Донецк считаю Украиной всегда -- прадед мой построил Донецк с французами и англичанами -- а дом мой бросил мой отец 18 июля 2014 года когда снаряд попал в мой дом и приехал ко мне в Украину где не зашли танки фашистов России . Как военный я тебе скажу -- с голой жопой на толстый сучок садится не надо -- так мы примерно выглядели в 2014 году против Российской армии и это понятно любому дураку . Благодаря Пете и Яценюку С Турчиновым и поцанам с Майдана и офицерам проукраински настроенным -- мы остались свободной страной Украиной . Нас поддержал МИР благодаря грамотной политике -- Яценюка , Порошенко и Турчинова и нашим пузатым Полторакам и Грицакам -- несмотря что Предателей Украины и агентов КГБ ( ФСБ ) в Украине до сих пор тысячи . Не рви вышиванку на ГРУДИ у себя -- не такой ты уж и умный патриот Украины -- если не понимаешь таких элементарных вещей .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГрицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО
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