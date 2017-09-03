 Грицак обвинил ФСБ в терроризме в Украине: к терактам в Одессе, Харькове и Херсоне причастны спецслужбы РФ, погибли десятки людей. ВИДЕО

Об этом сообщает

со ссылкой на "

".

"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.

"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.

"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.

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Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".