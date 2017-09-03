 Грицак - главе ФСБ: Вы готовы были взорвать своих граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой канал".
"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.
"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.
"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.
Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".
"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он на брифинге 23 августа.
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https://charter97.org/be/news/2017/8/18/260088/
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Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан Украины - Дарью Мастикашеву и Александра Каратая...По его словам, Мастикашева и Каратай предложили трем жителям Днепропетровской области, бывшим участникам АТО Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение»...российские спецслужбы фиксировали пребывание бывших бойцов АТО на инфраструктурных объектах. В дальнейшем это было бы использовано в качестве доказательства подготовки и совершения терактов в Москве украинской властью.
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на третий день похищения ее сфотографировала мама, когда Дашу вывели из камеры следственного управления СБУ по Днепру и повезли в больницу...Только сегодня ей предъявили обвинения по ст. 111 УК Украины «Госизмена» и пустили адвоката», - рассказал супруг обвиняемой.
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Про чего это он тут толкует, не разумею? Что за факты он вытащил на свет?
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Грицак к Маслякову обращается кажется - всё в КВН играет или как ? .
Какой нахрен "Александр Васильевич" у нашего главного СБУшника ?
А смертельный враг Украины и граждан Украины глава ФСБ РФ Александр Бортников кто есть для Василия Грицака - друг-кум-брат-сват-кореш-подельник ? .
Это какой-то вброс от Грицака типа на опережение - но абсолютно бессмысленный и бесполезный в случае с Российской Федерацией, где не жалеют своих граждан ради мифических "интересов Рассии" в виде сохранения власти Путина с корешами !
И кто здесь фантазирует про "партии войны и мира" в Кремле/Москве/России ?
Ничего подобного там нет - есть только шайка КГБ перекрасившаяся в ФСБ и сросшаяся с криминалитетом России, которая теперь озабочена сохранением своих капиталов и власти ...
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Отакі вони усі призначенці барижні. Дострокові президентські цієї осені і все оточення Бариги - в смітник.
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Отак пані і панове однотурове бидло. Оце і є КАТАСТРОФА, якої ви дочекались. Все той же Муженко керує Генштабом, той же Полторак, що під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО".Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі. З чим вас всіх і вітаю
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россия страна террорист и провокатор, способна уничтожать своих людей ради развязывания войн.
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"...как офицер офицеру..." капец мля )
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