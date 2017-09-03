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 Политика Украины
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Все про:провокация (1240) Россия (72128) СБУ (14833) ФСБ (1215) Грицак Василий (313)

 Грицак - главе ФСБ: Вы готовы были взорвать своих граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину. ВИДЕО

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой канал".

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"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины - и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне - причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены", - заявил Грицак.

"Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить", - призвал глава СБУ.

"В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", - резюмировал Грицак.




Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, - Турчинов об учениях "Запад-2017"

Как сообщалось ранее, 23 августа, глава СБУ сообщил, что спецслужбы РФ направили в Россию как минимум две группы для "отработки спектакля в возможной подготовкой украинскими гражданами - "АТОшниками" диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Я не хочу фантазировать, какие вещи могли случиться уже сегодня, накануне или во время празднования Дня Независимости Украины, если бы нам не удалось быстро отреагировать и расследовать это дело", - отметил он на брифинге 23 августа.
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А киздили Дар"ю Мастікашеву - мало киздили. Ще треба
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Белорусские оппозиционные СМИ ещё 18 августа про это писали:
https://charter97.org/be/news/2017/8/18/260088/
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>>(цитата):

Грицак рассказал, что СБУ задержала двух граждан Украины - Дарью Мастикашеву и Александра Каратая...По его словам, Мастикашева и Каратай предложили трем жителям Днепропетровской области, бывшим участникам АТО Юрию Бондарю, Сергею Морозову и Станиславу Юркевичу «выехать в Москву и провести там незначительные строительные работы», за которые те получат «хорошее вознаграждение»...российские спецслужбы фиксировали пребывание бывших бойцов АТО на инфраструктурных объектах. В дальнейшем это было бы использовано в качестве доказательства подготовки и совершения терактов в Москве украинской властью.
Вы готовы были взорвать своих русских граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину, - Грицак призвал главу ФСБ прекратить организацию терактов - Цензор.НЕТ 6327
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>>
на третий день похищения ее сфотографировала мама, когда Дашу вывели из камеры следственного управления СБУ по Днепру и повезли в больницу...Только сегодня ей предъявили обвинения по ст. 111 УК Украины «Госизмена» и пустили адвоката», - рассказал супруг обвиняемой.
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"Мы вытащили на свет тот факт, что российские спецслужбы готовили ужасные провокации, ужасные вещи с человеческими жертвами на своей территории, чтобы потом это использовать как старт для атаки на Украину… Источник: https://censor.net.ua/v453890
Про чего это он тут толкует, не разумею? Что за факты он вытащил на свет?
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офицеры в недостране закончились остались только зеленые недочеловечки
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"Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру." .

Грицак к Маслякову обращается кажется - всё в КВН играет или как ? .
Какой нахрен "Александр Васильевич" у нашего главного СБУшника ?
А смертельный враг Украины и граждан Украины глава ФСБ РФ Александр Бортников кто есть для Василия Грицака - друг-кум-брат-сват-кореш-подельник ? .
Это какой-то вброс от Грицака типа на опережение - но абсолютно бессмысленный и бесполезный в случае с Российской Федерацией, где не жалеют своих граждан ради мифических "интересов Рассии" в виде сохранения власти Путина с корешами !
И кто здесь фантазирует про "партии войны и мира" в Кремле/Москве/России ?
Ничего подобного там нет - есть только шайка КГБ перекрасившаяся в ФСБ и сросшаяся с криминалитетом России, которая теперь озабочена сохранением своих капиталов и власти ...
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Щось підозрюю, що таке сопливе звернення Грицака було зроблено під тиском обставин. Інфа про провокації у Москві вилізла раніше, ніж Грицак міг щось вдіяти. Тож його реакція вимушеною.
Отакі вони усі призначенці барижні. Дострокові президентські цієї осені і все оточення Бариги - в смітник.
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Извините -- вы или ВРАГ Украины или конченный ИДИОТ --- в 2014 году --после профффффесоров карманной тяги Коли Азирова и Вити Януковича -- в НБУ денег не было совсем , в Казначействе денег было ноль , армии не было и даже кирзовых сапог у солдат . Если бы не " Петя " , Турчинов и Яценюк с Грицаком и Полтораком -- Вова Путин и его козломордые друзья давно бы гуляли по Хрещатику или минимум у нас бы была полномасштабная война --с Военным положением ( запрет всех гражданских свобод -не согласен --расстрел , продкарточки для пенсионеров и рабочих работающих на госпредприятиях , национализация всего на нужды ВОЙНЫ даже вашего Мерседеса или МОТИКА ) а вы бля и вся Украина живет с мясом и пенсией с получкой день в день в кармане и магазины с базарами ломятся от жратвы -- а это Х..... евый на ваш взгляд Петя и Грицаки пузатые сделали так , что вы дебилы при ВОЙНЕ ( АТО ) не чувствуете войны на себе . Плохо в Украине бери таких как ты и трандуйте в Россию -- там вас Вова Путин накормит .
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"Виктор Кондратюк", Вы что, ещё не поняли? "иван сулима", такой же "украинец", как мы с Вами - балерины... Отслеживаю его уже около месяца. Одна и та же "затёртая пластинка", с одними и теми же "вариациями", суть которая в одном - расшатать ситуацию в Украине... Да, Порошенко - не сахар... Однако, "Коней на переправе не меняют...". А "ивану сулиме" стоит напомнить судьбу Зубкова, Чалого, и других, кто в Крыму "рвал задницу в клочья" против украинской власти... Россия ими попользовалась и выбросила, как использованную тряпку... Вообще, наблюдая последнее время за всем этим "кипешем", начинаю понимать - кажется, "лавина" тронулась с места. И только политическая каша" внутри Украины может отвлечь внимание от любимого занятия американцев - "спокойного и методичного разрушения государства, поставившего свои "хотелки" выше международного права". А "иван сулима" этому старается способствовать... Я неоднократно ему предлагал занять кресло Порошенко, а через сто дней президентства, если не справится, отрубить ему голову, как сделали казаки с настоящим Иваном Сулимой (И разгром крепости Кодак не спасло). "иван сулима" молчит... Или голову жалко, или понимает, что только языком трепать умеет? А, может, и то, и другое...
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Первый год после Майдана у нас в городе перед исполкомом на площади стояли три 2х метровых острых КОЛА и написано было на них для " зрадників " -- а их в Украине очень сегодня много -- особенно " совков " и тех кого мама в РАСЕЕ родила -- но они к МАМЕ ехать не хотят ( сильно вкусно в Украине кормят и тепло очень ) --- так вот необходим срочно ЗАКОН в УКраине -- о лишении ГРАЖДАНСТВА всех сепаратистов и Предателей в УКраине -- пусть живут и работают в УКраине -- но на холяву от УКраины и народа УКраины , который они приехав из России десятки лет НЕНАВИДЯТ --- ничего ( кол в жопу ) . Вот так я вижу решение этой проблемы и тянуть дальше уже нельзя . Эти падлы ждут выборов -- чтобы опять " РЫГОВ " притянуть в Киев и Маскву с " братьями" , которые три года убивают украинцев в Украине из российских градов и танков российскими снарядами и минами .
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"Виктор Кондратюк", только что, после того, как этот пост Вам написал, сходил за молоком. Стоял, разговаривал с молочником. Как всегда, "за жизнь". Стал рассказывать, как жил в России, видел, как эти лентяи неспособны "себя обойти", у дома порядок навести... В Саратовской области, где войны не видели, люди до сих пор в землянках живут! Так один покупатель так на меня "ощерился" - стал доказывать, что "в России всё не так однозначно", люди и там работящие имеются. Я ему говорю - "Там, де "люди роботящі", тільки "копни" - в предках або українці, або білоруси...". Он мне: "Ты всех россиян обижаешь! Я вот, живу на Украине, так всех скопом украинцев, не обижаю...". Ну, я его и "добил:"Ви якраз, УСІХ українців ображаєте, зокрема тим, що, проживши все життя в Україні, не вивчили мову народу, серед якого живете! Чи Ви хочете "жить в Росії, не сходячи з Хрещатика"? Не подобається Україна? Валізи в руки і марш... Там "далекосхідний гектар" і "неосяжні груди багатої матінки-Росії", заждались...". Мовчечки забрав молоко і пакет з помідорами (а вони - більші, ніж кулак, кожен), і тихо "здимів"...
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До 2014 года ко мне приезжали друзья и из России тоже -- извините спали , жрали и пили все вместе -- 40 лет знаем друг друга -- а после 2014 года один такой мой друг сказал : -- " Витя когда мы придем в Украину --куда бежать будешь " . А второй друг позже мне сказал --- видишь :-- "....мы тебя в России не рассмотрели " -- Наверное если бы рассмотрели -- плохо бы мне было . И это те с которыми я спал под одним одеялом и жрал с одного котла . А что будет если придут те кого я не знаю -- если эти мои друзья готовы убить меня за то что люблю Украину и за то что считаю Украину не их Российской землей -- а своей родной землей Украины .
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Когда определённую группу людей несколько поколений подряд убеждают в том, что их дерьмо "пахнет фиалками" и они лучше не потому, что умнее других, более работящи, а просто, из-за отметки - "национальность", именно так и случается... Я знаю многих людей, не добившихся признания в СССР лишь из-за того, что у них в паспорте не было написано "русский". Иных из них сломали, заставили стыдиться своей национальности, считать, что они, отрёкшись от своих "корней" - "правильные, хотя и нерусские", чувствовать всю жизнь свою "ущербность". Вспомните, хотя-бы, Гоголя...
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Вы правду говорите --- мой тоже " друг " до 2014 года --- в 90 х бежал с Кавказа -- майор тогда -- без документов на КАМАЗЕ с женщинами и детьми -- в Первомайск домой , Украина его приняла -- восстановили в звании и должности -- направили в Крым -- дали квартиру , полковника , квартиру -- даже хорошую новую Авео -Шевролета купилс гаражом . Ну все дала Украина -- сам говорил бежал в трусах с Кавказа . И что вы думали -- в 2014 году в Саках захватывал воинскую часть и лучший друг Путина .... И с него даже звание не сняли наши -- а зря , а таких полковников только у меня предателей в Крыму три -- в Саках , в Севастополе и Евпатории -- все родились в Украине -- Первомайске , Макеевке и Чернигове -- и не с одного не сняли звания до сих пор в Украине . Ну и что что они пенсионеры -- они давали воинскую Присягу Украине и украинскому народу .
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Нічого, не хвилюйтеся... "Прийде коза до воза та й скаже - "ме-е-е...". А цей Ваш полковник ще "заспіває": "Меня заставили...". Але "червону лінію" назад вже не переступить... Не все відразу робиться... Однак, "державна зрада" - тяжкий злочин. Згідно з ним, додаткова міра покарання - позбавлення військового звання. Само-собою, пенсія буде "рядового" (якщо до того в тюрмі не здохне...). А що "звання не зняли - так у нас же не Росія. Військового звання можуть позбавити тільки за вироком суду. Добре, що зараз уже внесли зміни до законодавства і існує поняття - "заочне засудження". Тому ці речі будуть робитись автоматично... Навіть, сидячи в якійсь "пацючій норі", в Росії, вони вже будуть знати, що вони в Україні - ніхто, і вже "зеки"... А судячи по тому, що багато хто повертається в Україну, навіть не зважаючи на загрозу засудження, там, на "матінці-Росії", далеко "не медом намазано...". А що буде, коли вони там "останній шмат пирога" ділить почнуть?! Та з стрільбою?
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Так вроде же Юлька не дала Крым отбить, "малой кровью, могучим ударом". Я не ошибся?
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Перед тим, як підуть голосувати за свого Хуйла))
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І тут постає питання. Якщо Пуйло раз за разом створює casus belli, а у нього все не складається щось, то це не тому, що українці такі майстерні, а тому, що їх Господь береже. Але і у Господа колись терпіння закінчиться і привід для війни буде створений. Для справжньої війни. Барига буде воювати? Питання риторичне.
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Що буде робити Барига ми можемо прослідкувати по подіям в Іловайську. Пітор замість, щоб гідно зустріти росіян і зробити з них фарш для собак, відвів війська заслону з Старобєшево і все зробив так, щоб жоден українець з казану живим не вийшов. А сам у цей час виводив свої кошти у офшори, бо і Київ він теж захищати не збиравсь. Дарма, що кацапи напились крові і вже не захотіли йти далі.
Отак пані і панове однотурове бидло. Оце і є КАТАСТРОФА, якої ви дочекались. Все той же Муженко керує Генштабом, той же Полторак, що під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО".Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі. З чим вас всіх і вітаю
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Есть одна ошибка во временах глаголов. Не "были", а просто "готовы". Так будет правильней. Они не угомонятся.
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Готовность рашки начать полномасштабную агрессию говорит о неготовности Украины противостоять
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к сожалению, это вопрос времени... эти "операции" отработаны в рашке до автоматизма, к счастью для фсб, население тамошнее - тупое и безмозглое стадо баранов, готовое умирать за фюрера как угодно, где угодно, лишь бы платили, хотя и бесплатно, ради вяличия, тож готовы...
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Заявление правильное, необходимое, это предупреждение всему мировому сообществу.
россия страна террорист и провокатор, способна уничтожать своих людей ради развязывания войн.
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Ну да - такой момент пропадает для "справедливого" нападения на Украину - войска под границей с Украиной, военные учения в Беларуси... А хахлы повода не дают...
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Глава СБУ , находясь при исполнении служебных обязанностей и в здравом рассудке решил подискутировать с мокрицами в подвале. Это характеризует главу СБУ.
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я хренею. наймите кто-нибудь Грицаку консультанта пусть его научат как надо разговаривать с кремлёвскими организмами.
"...как офицер офицеру..." капец мля )
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Гос.Грицак,о какой и кому вы офицерской чести говорите.У Вас,она есть.А у них? Там даже не существует понятия,что она даже, когда то была.Обещание для кацапур,это пустое слово.И от слова честь,они бегут в разные стороны.Поэтому,а особенно кацапам ,не надо ничего обещать во всеуслышание,и впутывать слово честь. Мы не знаем,что и как будет завтра, и как мы поступим,не то что обещание.Даже завтрашний день не принадлежит нам,а то в будущем.....на все воля Бога.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГрицак - главе ФСБ: Вы готовы были взорвать своих граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину. ВИДЕО
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