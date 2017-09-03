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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (15943) снайперы (279) Ярош (294) добровольцы (620)

 "Двое 200, один 300": Снайпер УДА Билозерская предотвратила провокации террористов в зоне АТО. ВИДЕО

Снайпер "Украинской добровольческой армии" (УДА) Елена Билозерская отвечая на попытки незаконных вооруженных формирований на Донбассе устроить провокации на День Независимости Украины, ликвидировала двух террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Ярош.

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"Открываю некоторые тайны. Елена Белозерская - уникальная и прекрасная женщина: активный участник Майданов, талантливая журналистка, замечательная жена и верный друг. Елена - доброволец. Елена - на войне с самого начала. Таких как она, к сожалению, единицы. Елена - основатель добровольческого движения и Человек, который принимает участие в принятии решений относительно Войны и Мира. А еще, Елена Белозерская - снайпер. Она, выполняя свои обязанности и реализуя свое Право, уничтожает врагов Украины... Снайпер Украинской Добровольческой Армии Елена Белозерская. Герой русско-украинской войны. Не фиктивный. Настоящий", - написал он.

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"На видео: 2-200 (убитых - Ред.), 1-300 (раненный - Ред.). Армейцами подтверждено. Позиция изменена. Елена дала разрешение на публикацию", - отметил Ярош.



"И еще. Мы - добровольцы - с войны никуда не делись, как бы этого кому не хотелось... конечно, задолбали попытки некоторых генеральских чинов, на уровне с русскими, нас ликвидировать. Но, докладываю голосом всем, мы - добровольцы - на войне до Победы, то есть до освобождения всех украинских территорий", - резюмировал Ярош.

Двое 200, один 300: Снайпер УДА Билозерская предотвратила провокации террористов в зоне АТО 01

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Умничка!!!!! Надеюсь имя-фамилия типа псевдоним!!??
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Я також зауважив,що неправильно називати героїв з такою діяльністю справжнім ім'ям та прізвищем!
Нерозумію я,нащо так робити?
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Оленка!!!...Завжди така ніжна та витончена...
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НА ПЕРЕГНОЙ ВЫРОДКОВ-КАЦАПОВ ФАШИСТОВ КАЦАПОВ!
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негромкий хлопок и очередной руснявый ундеменш отправился в страну вечного стекломоя.
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За 2 минуты больше позитива чем Барыга за неделю сделал своими пиарами.
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А нащо імена називати?
Сподіваюсь,що прізвище та ім'я не справжні!!!

P. S. Скоріш би вже закінчилась ця війна...Скоріш би Петро в Ростов по добрій волі від'їхав...А українці врешті-решт обрали в президенти та в парламент гідних професіоналів свого діла,що по справжньому займуться процвітанням країни,та досягнуть величезних успіхів!!!
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Красавица внешне и внутренне! К словам Яроша и добавить нечего.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Двое 200, один 300": Снайпер УДА Билозерская предотвратила провокации террористов в зоне АТО. ВИДЕО
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