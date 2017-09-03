 "Двое 200, один 300": Снайпер УДА Билозерская предотвратила провокации террористов в зоне АТО. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Дмитрий Ярош.
"Открываю некоторые тайны. Елена Белозерская - уникальная и прекрасная женщина: активный участник Майданов, талантливая журналистка, замечательная жена и верный друг. Елена - доброволец. Елена - на войне с самого начала. Таких как она, к сожалению, единицы. Елена - основатель добровольческого движения и Человек, который принимает участие в принятии решений относительно Войны и Мира. А еще, Елена Белозерская - снайпер. Она, выполняя свои обязанности и реализуя свое Право, уничтожает врагов Украины... Снайпер Украинской Добровольческой Армии Елена Белозерская. Герой русско-украинской войны. Не фиктивный. Настоящий", - написал он.
"На видео: 2-200 (убитых - Ред.), 1-300 (раненный - Ред.). Армейцами подтверждено. Позиция изменена. Елена дала разрешение на публикацию", - отметил Ярош.
"И еще. Мы - добровольцы - с войны никуда не делись, как бы этого кому не хотелось... конечно, задолбали попытки некоторых генеральских чинов, на уровне с русскими, нас ликвидировать. Но, докладываю голосом всем, мы - добровольцы - на войне до Победы, то есть до освобождения всех украинских территорий", - резюмировал Ярош.
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Нерозумію я,нащо так робити?
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Сподіваюсь,що прізвище та ім'я не справжні!!!
P. S. Скоріш би вже закінчилась ця війна...Скоріш би Петро в Ростов по добрій волі від'їхав...А українці врешті-решт обрали в президенти та в парламент гідних професіоналів свого діла,що по справжньому займуться процвітанням країни,та досягнуть величезних успіхів!!!
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