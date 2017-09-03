 Передача Крыма Украине в 1954 году была правильным и структурным решением, никакой политики не было, - сын Хрущева. ВИДЕО

Об этом заявил профессор университета Брауна в США, сын Никиты Хрущева Сергей Хрущев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Отец отдал Украине Крым, потому что если вы посмотрите на карту, то Крым пристегнут к Украине, и когда там стали заниматься экономикой, и самое главное, строить тот канал, который сейчас, к сожалению, закопали, то Госплан сказал, что лучше, если будет строиться под одним юридическим лицом и передали Украине, также, как передавали многие регионы. Никакой политики не было, никакой, как любят говорить в России, попытки ублажить украинскую бюрократию, даже подарок моей маме, которая родилась в Западной Украине. Это было решение структурное и правильное. Крым начал возрождаться, садили много винограда", - сказал он.
Напомним, передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась "общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".
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Ты идиот?На твоей карте и Львова нет,ты в школу ходил вообще?
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"Отец отдал Украине Крым,..."!
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в пидерацию - отошли украинские земли, которые хрущев присодинил к рсфср в 1954 году..
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https://youtu.be/qOq_oypZJKo
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он шо? царь был?
кодло решало
и да
небыло тогда Украины, к сожелению
а был совок
и от перестановки ничего не менялось в сумме
просто нагрузка возростала или уменьшалась по краснопузым ячейкам
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Не делай зла - вернется бумерангом!
Не плюй в колодец - будешь воду пить...
Не оскорбляй того, кто ниже рангом,
а вдруг придется что-нибудь просить.
Не предавай друзей - их не заменишь!
Не лги себе - со временем проверишь,
что этой ложью сам себя ты предаешь…
*** Омар Хайям***
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То о чем предупреждали эксперты , случилось, крымский мост "поплыл". Опоры просели на 1,5м, Работы остановлены
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Андрей Поинтковский
Палата «победителей»
«На Украине, пусть и с запозданием и большой ценой, была остановлена смертельно опасная экспансия западных союзов. Из полувеймарской, отбивающейся Россия вернулась к своей привычной роли державы-победительницы, к новой уверенности в себе»
С.Караганов, евраазийский мыслитель .
Вот уже более двадцати лет я безуспешно пытаюсь разъяснить безумствующему российскому политическому классу некоторые, казалось бы, совершенно очевидные любому нормальному человеку истины.
Я продолжаю упорствовать в этой почти безнадежной миссии, потому что тяжкое повальное заболевание «мозга нации» ведет мою страну к неизбежной катастрофе.
Важнейшей идеологемой российского внешнеполитического дискурса, собственно его структурообразующим ядром является сладострастное смакование некоего унижения, испытываемого в последние четверть века Россией в результате поражения СССР в холодной войне. Это демонстративное порывание рубищ и демонстрация геополитических язв - любимое занятие всей нашей политической «элиты» от азиопов Проханова и Дугина до яблочников Арбатова и Лукина.
Непотопляемая cоветская «элита» вышла из крупнейшей геополитической катастрофы XX-го века упакованной как никогда прежде.
Но, обеспечив себя севрюжиной с хреном на несколько поколений вперед, она вновь возжелала не конституции, а азиопского величия - новой Золотой Орды, объединяющей мечтающие прильнуть к ее длани народы и государства.
Вороватая и бездарная, чванливая и трусливая, мечущаяся между Куршевелем и Лефортовом российская политическая «элита» никак не может понять, что она на хрен никому не нужна на постсоветском пространстве в качестве учителя жизни и центра притяжения.
И не потому что американка гадит. А потому что сама путинская Россия ни для кого не может быть привлекательной - ни для миллионов украинцев, жаждущих избавиться от собственных бандитов во власти, ни для среднеазиатских паханов, которым не нужен смотрящий над ними в Кремле.
Ну, может быть, нашлись бы среди наших соседей какие-нибудь социально близкие братья по разуму, если бы хрипящая от ненависти к Западу российская «элита» предложила бы им последовательный Большой Антизападный Идеологический Проект.
Но всему миру известно, где эта «элита» хранит свои сокровища, какую медицину она предпочитает для себя и какое образование выбирает для своих детей.
Неспособность нарциссирующей в своих мегаломанических фантазиях «элиты» не формально на бумаге, а внутренне психологически воспринимать всерьез независимость «братских» стран, ее поразительная глухота к возможной реакции наших соседей, духовная лень и имперская спесь, не позволяющие попытаться взглянуть на себя их глазами, - все эти замечательные качества российской клептократии закономерно порождали цикл отчуждения и вражды на всем постсоветском пространстве.
В обыденных человеческих отношениях претензия на «братское доминирование» становится приглашением к ненависти. Почему же столь очевидная глупость выдается за образец государственной мудрости, когда речь идет не об отношениях между людьми, а об отношениях между народами.
Агрессивная концепция «Русского Мира», ученически заимствованная вождем «разъединенного» племени у гитлеровской внешней политики 30-х годов прошлого века, и позорная попытка ее практической реализации в Украине стали апофеозом четвертьвековой оргии «униженчества».
Пациент дал, наконец, ответ на вопрос давно уже обеспокоенных его неадекватным поведением окружающих о природе его униженности.
Русский человек на rendez-vous Истории, оказывается, унижен, когда он не может безнаказанно топтать и расчленять своих бывших собратьев по строительству платоновского Котлована.
Российская империя распадалась дважды.
Первый раз ровно 100 лет назад.
Вожди Белого движения переживали распад империи как национальную катастрофу.
Они совершенно искренне считали Украину частью Большой России. И не только Украину, но и Кавказ, и Прибалтику, а возможно, и Финляндию с Польшей. Сражались они в гражданскую войну под девизом «За единую и неделимую Россию». Честь и верность этой идее не позволяли белым даже ради победы над большевиками идти на компромиссы с явно не разделявшими ее национальными движениями на территории бывшей Российской империи.
У этой принципиальной позиции был только один недостаток.
Она категорически не поддерживалась ни украинцами, ни кавказцами, ни прибалтами - никем из нерусских народов России. В лучшем случае кто-то мог с ней смириться. Но увлечь, тем более заставить за нее сражаться и умирать, идея Великой России никого из них просто не могла. Это элементарная истина, но на осознание ее у «титульных» наций бывших империй уходят обычно десятилетия.
Непонимание ее было одной из причин поражения белого движения.
Победили красные, обещавшие всем все и вступавшие в любые тактические союзы.
Победив Деникина и других белых генералов, большевики довольно быстро реализовали его программу «единой и неделимой», восстановив почти целиком Российскую империю.
Как же произошло это чудо и почему оно не произойдет сегодня?
Да потому, что Ульянов-Ленин и его товарищи никому из народов бывшей Российской империи не пытались навязывать абсолютно чуждую и пустую для них идею Великой России.
Красная армия несла им на своих штыках, а ее комиссары в своей пропаганде вдохновляющую коммунистическую идею социальной справедливости и освобождения угнетенных трудящихся. Неважно, что идея оказалась ложной, а ее реализация преступной. Это выяснилось позднее. А тогда она увлекала миллионы людей независимо от их национальности и не просто была квазирелигиозной, а играла роль самой настоящей новой религии.
Прав был гениальный Андрей Амальрик, еще в конце 60-х годов предсказавший распад Советского Союза, когда утверждал: «Как принятие христианства продлило на 300 лет существование Римской империи, так и принятие коммунизма продлило на несколько десятилетий существование Российской империи».
СССР мог распасться немного раньше, немного позже, по тому или по другому сценарию (например, югославскому), но когда коммунистическая религия умерла в душах сначала своих жрецов, а потом и паствы, советская теократическая империя была обречена.
А что сегодняшняя воровская российская «элита» может предложить своим бывшим соседям по коммунальной квартире?
Ничего кроме помпезных разговоров о своем величии, своей исторической имперской миссии, о сакральном Херсонесе, о спустившемся с Карпатских гор арийском племени с дополнительной хромосомой духовности. Но этот бред никому не интересен.
В Украине «державой-победительницей» проиграно все.
«Русский мир» вспоминать уже неприлично. Эта нацистская идеологема потерпела два болезнейших метафизических поражения. Во-первых, она была отвергнута подавляющим большинством русского населения Украины, сохранившего верность украинскому государству и его европейскому выбору. И во-вторых, не получила никакой серьезной поддержки в самой России. Социальные отбросы с провинциальных автопомоек и столичные политруки-писатели не в счет. У имперской «элиты» не оказалось под рукой имперского народа. Лучезарная Новороссия скукожилась до огрызка бандитской Лугандонии, которую Кремль отчаянно пытается впихнуть обратно в Украину. Крымнаш все более становится чемоданом без ручки. Украина ушла навсегда. И с ней все постсоветское пространство. Четвертьвековые коллективные вопли об унижении стали самосбывающимся прогнозом.
Россия выступила в отношении Украины действительно в самой унизительной роли насильника-импотента.
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