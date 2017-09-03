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 Политика Украины
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 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк. ВИДЕО

Соломенский районный суд Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в уголовном производстве о незаконной передаче оружия "титушкам" для расстрела активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом сообщил в эфире "5 канала" начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.

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Он заверил, что вердикт будут обжаловать.

"Обвинительный акт с обвинением был возвращен судом в прокуратуру, и это произошло через 1,5 года рассмотрения этого дела в подготовительном заседании. Аргументация, что, кроме лиц, которые непосредственно выдавали оружие - трое правоохранителей и один представитель от "титушок", что получал оружие, в обвинительном акте указываются лица, которые предоставляли указания. А суд считает, что эти лица не должны указываться в обвинительном акте. По нашему мнению, это является незаконным", - отметил Горбатюк.



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Напомним, что "титушкам" выдали более 408 автоматов и около 90 тыс патронов, чтобы подавить протест на Майдане в феврале 2014 года. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел времен экс-президента Януковича Виталий Захарченко. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви. Подозрение объявили 26-ти "титушкам", в суд направлено 6 обвинительных актов. На скамье подсудимых также - трое правоохранителей, которые непосредственно выдавали оружие.
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Не можу спокійно пройти по Майдану вже котрий рік- досі перед очима те, що було тоді.
Герої не вмирають!
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Да,Герои не умирают а если и умирают,то явно не за тех упырей,которые являются сейчас властью в Украине.
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Что именно?Порошенко ручкающийся и с народом и обещаюший жити по новому?
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Делается ВСЕ на всех этапах следствия, что-бы утопить в болото это дело. Что суд, что следствие, что прокуратура - на ручных тормозах.
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Ой, держите меня семеро! Следак, прокурор, судья - вот так вот от нефик делать сговорились, без указаний сверху, берут и топять в болоте дело по Майдану.
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выдали более 408 автоматов - Подозрение объявили 26-ти "титушкам", - это что же получается по 16 автоматов на одного "титушку"???- горбатый, горбатого лепит..
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Ничего удивительного ,герои Майдана привели во власть такое,что в голове не укладывается и естественно эта власть ничего расследовать не будет.
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Лариса, мля, хорош порохотроллить и хрень писать, привязывая Майдан к последующим выборам.
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А чего тут привязывать ,они сами неразрывно связаны ,на Майдане гибли герои и патриоты а в результате их гибели к власти пришли воры и подлецы,разве это не правда ?
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Коли не можна перемогти, потрібно очолити. Ось і очолили Майдан відповідні кадри, а як відомо - кадри вирішують все.
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Герои Майдана не довели Майдан до конца. Людей пожалели. А следовало бы этих судей как минимум выкинуть из судов.
Помню как приходили с судами разбираться, а чиновники их на коленях умоляли не делать этого. Соплями морды утирали - дескать всё будет хорошо, судей всех поменяем и заживёт страна по новому.

Боюсь что на следующем Майдане уже такой ошибки не допустят, и будут висеть судьи перед судами на ближайших фонарях.
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Когда у рошеновской банды начинает подгорать, они вспоминают о погибших на майдане...
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Мало прокурорам жалование добавили вот они и отработали частично а остальное подработка на стороне в конвертах.
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Согласен с судом но в другом.
Выдали 408 автоматов, а к ответственности притягивают всего 26 титушек. Их должно быть как минимум 408, и это без учёта заказчиков и раздававших.
Юра, ты недоработал!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСуд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк. ВИДЕО
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