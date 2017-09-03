 Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк. ВИДЕО

Об этом сообщил в эфире "5 канала" начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ.
Он заверил, что вердикт будут обжаловать.
"Обвинительный акт с обвинением был возвращен судом в прокуратуру, и это произошло через 1,5 года рассмотрения этого дела в подготовительном заседании. Аргументация, что, кроме лиц, которые непосредственно выдавали оружие - трое правоохранителей и один представитель от "титушок", что получал оружие, в обвинительном акте указываются лица, которые предоставляли указания. А суд считает, что эти лица не должны указываться в обвинительном акте. По нашему мнению, это является незаконным", - отметил Горбатюк.
Напомним, что "титушкам" выдали более 408 автоматов и около 90 тыс патронов, чтобы подавить протест на Майдане в феврале 2014 года. Следователи установили, что провокаторов, которые атаковали майдановцев, лично координировал министр внутренних дел времен экс-президента Януковича Виталий Захарченко. Больше всего их было из Киева и Харькова, а также - Житомира, Нежина и Белой Церкви. Подозрение объявили 26-ти "титушкам", в суд направлено 6 обвинительных актов. На скамье подсудимых также - трое правоохранителей, которые непосредственно выдавали оружие.
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Герої не вмирають!
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Помню как приходили с судами разбираться, а чиновники их на коленях умоляли не делать этого. Соплями морды утирали - дескать всё будет хорошо, судей всех поменяем и заживёт страна по новому.
Боюсь что на следующем Майдане уже такой ошибки не допустят, и будут висеть судьи перед судами на ближайших фонарях.
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Выдали 408 автоматов, а к ответственности притягивают всего 26 титушек. Их должно быть как минимум 408, и это без учёта заказчиков и раздававших.
Юра, ты недоработал!!!
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