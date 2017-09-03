 "Можно у вас получить новый паспорт?" - Порошенко в одном из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг, открывшемся в Харькове. ВИДЕО

"Сотни комфортных, современных центров админуслуг уже функционируют по всей стране. И один из крупнейших отныне будет работать в Харькове", - написал Порошенко.
"Каждый такой ЦОАУ - это символ прозрачной, эффективной власти. А главное - это комфорт и удобство для граждан", - отметил Порошенко.
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До сих пор "икают", судя по комментариям.
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Можно по морде, наглой шыкаладной морде получить
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зрада! зрада! зрада!
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Забивает Балтача,
В этом личная заслуга
Леонида Ильича"-из частушек 70-х.
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п,Президента всетаки стоит или уничтожить или опасаться.Кто ест с его рук тот мертвяк.
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А центры админ услуг, это по сути решалы в рамках закона.
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Но всем же понятно, что те все люди подставные, включая мальчика, которого специально для такого случая привезли из Львовского театра юного зрителя...
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Порошенко открыл в Одессе центр админуслуг
Во время открытия центра президент отметил, что учреждение должно стать символом реформ и борьбы с коррупцией
2 ноября 2016
В Одессе закрывают центр админуслуг
"Этот центр открывался торжественно перед местными выборами в прошлом году президентом Украины
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Любой прещидент для них чио, и позор...
Хотя сами и ломаного гроша не стоят..
Вот я поддерживаб нашего Президента полностью! Пойдет на второй срок, пойдем отдавать голоса всей семьей именно за Порошенко!
Ватные элементы только слышат фамилию Порошенко, и им становится плохо, как черту от ладана...
Все просто класс, и президент у нас Охуенный!
Слава Порошенко!
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