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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13695) Харьков (4392) админуслуги (16)

 "Можно у вас получить новый паспорт?" - Порошенко в одном из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг, открывшемся в Харькове. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко сообщает об открытии нового Центра оказания административных услуг в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Сотни комфортных, современных центров админуслуг уже функционируют по всей стране. И один из крупнейших отныне будет работать в Харькове", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл ЦПАУ в Харьковской области: "400 видов услуг без очереди, с уважением к человеку"

"Каждый такой ЦОАУ - это символ прозрачной, эффективной власти. А главное - это комфорт и удобство для граждан", - отметил Порошенко.








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пля... на первых секундах видео - собрали толпу пЫнсионерок и порош в лучших традициях кндр-рашки лобзает их строй.
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Скоро будет свадьбы открывать.....спеть-выпить-потанцевать!
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мадам вопрос - а вы наверняка очень и очень красивы?
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У них память совсем отшибло. Забыли, как они в ОВИРЕ паспорта получали.
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дело не в ОВИРЕ.. а в том что НОРМА для всего мира выдается как небывалое свершение..
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Для Украины -не бывалое свершение. Оторваться от раши и совка - вот главная цель Неньки
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так это пэтя таким образом отрывается от рашки совка?
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пэтя ,отрывакется- что у вас за жаргончик какой то? Вы бы лучше подумали о том, что у вас каждый день флажок другой в комментах. А то у других соринку в глазу видите. А у себя бревно не замечаете
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так в этом вся и суть - раньше не было - сейчас есть - и это надо видеть всем - а то все пропало и все пропало ))
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февр. 2013 г. - Отделения ОВИР полностью ликвидировали. Главное управление Государственной миграционной службы Украины )))
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(( еее - и это пишет мне тот ,кому или жена или подруга номер присвоили - постеснялся бы))))
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А у тебя пиар хороший? Что ты сама сделала хорошего,что имеешь право кого то обсуждать?
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Паспорта лишними не будут, когда придется ̶р̶в̶а̶т̶ь̶ ̶к̶о̶г̶т̶и̶. менять точку, перебазироваться.
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Когда придет время искать и бить будут морду а не паспорт.
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Только начинаю думать что СОВОК уходит, а тут раз и ЗДРАСЬТЕ. Хорошо, что уже хоть дедулек и бабулек с медальками не таскают за собой.
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А вам не показалось. что это проверка подготовки персонала центра?
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Мне показалось! Я перекрестился и сразу видение прошло и увидел леонида ильича!
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Без вашего опуса было понятно, что вы любитель *русской весны*, если не скажать грубее
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таскают! на первых секугдах видео - собрали толпу пЫнсионерок и порош в лучших традициях кндр-рашки лобзает их строй.
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Щодо "прозорої і ефективної влади"- Петро погарячкував, заодно і підлестив сам собі..Піар.. Складається враженя, що в Україні йде передвиборча гонка.. Чи 10 вересня вже через тиждень?
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Леонид - выборы не скоро - просто приятно видеть как изменяться страна - а по большому счету и непосредственно участник этого процесса - надо быть объективным - ну в чем я не прав?))
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Нескоро - поняття дуже відносно.. Янукович теж вважав, що вибори не скоро.. І де тепер янукович?
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Що тобі сказати? Що Петро - видатний державний діяч? Не діждешся..Щодо мого нахабства - не перебільшуй, я ж тебе не чіпав..
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джамал привет)) ты как миша, из подполья, учить собрался и кого индейца - а диплом учителя у тебя есть - если нет,а я знаю шо нет - то будь скромнее,ну дальше про людей знаешь))
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...ну если ты учитель тогда...остановите Землю , я сойду (бедные дети)
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троллики и плаксы - главное в новости - центр самый большой в Украине ОТКРЫЛИ - не ну если вы конечно не поняли)) - в чем я сильно сомневаюсь)))
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А до чого тут Петро? За його власні гроші відкрили?
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Леонид - а как думаешь - он принимает участие в том, шо Украина, кардинально меняется или нет?
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Ні, скоріше - просто споглядає .. Зміни йдуть не завдяки його зусиллям, а швидше - всупереч його як зусиль, так і його бездіяльності.. Щоб пересвідчитись в цьому - перечитай його передвиборчу програму "Жити по-новому!" і порівняй , що з неї виконано на початку четвертого місяця четвертого року його п'ятирічної каденції..
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А это ольгинские, через прокси, им обидно "за безвиз".
До сих пор "икают", судя по комментариям.
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Крім 2-х порохолизів и просто люду тут більше нікого не має...Кацапи ще сплять після запою
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троллико - нам - гражданам и гражданкам Украины делают хорошо,ну если ты не понял - а вы за паребриком стойте в очередях и потом опять в очередях - а мы можем комфортно и как цивилизованные люди по всему миру, получать теперь любые нужные нам документы и даже без виз ехать куда хотим - так шо завидуй молча)))
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А пускай попробует занять электронную очередь киздун
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Нельзя!
Можно по морде, наглой шыкаладной морде получить
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Неужели уже в Израиль запросился?! Пиарщик херов, вся с страна смеется!
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а эти миллионы , которые идут на его бессмысленные поездки и черную икру с трюфелями можно было бы пустить на спасение больных людей, например
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зрадофилы активизировались, никак зарплату подняли? :D
зрада! зрада! зрада!
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Хочу спросить: в чем позитив открытия этих центров оказания админуслуг, (структура государственная), если стоимость получения загранпаспорта через них, выше установленной законом (304 грн за бланк и 253 грн сама услуга, срок 20 дней) стоимости и равняется стоимости получения загранпаспорта, через посредников-решал?
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А можно узнать, почему во всех госконторах выдающих справки, человека, в обязательном порядке, посылают в другую контору за еще одной справкой? А зачем сделали идентификационный код, который по идее автоматом на компьютере должен эти справки светить. Коррупция в чистом виде. Не подмажешь, не получишь.)
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"Мяч с подачи Буряка

Забивает Балтача,
В этом личная заслуга
Леонида Ильича"-из частушек 70-х.
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Другий час, держе річ, наш дорогий Лєонід Ілліч...
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Даже не представляю истерику зрадоботов, когда Порошенко во второй раз победит на выборах.
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Пока Украина не родила нормального президента, надежды на смену совдеповских норм не предвидится и олигархи будут иметь людей как хотят.
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тема не раскрыта - как тебя имеют - раскрой ,не стесняйся?
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Зачем, кто-то что-то не знает? Как вообще можно, на государственном уровне было организовать коррупционную схему, по оплате олигархам денежек за газ, учитывая катострофическую неплатежеспособность населения из госбюджета? Те кого усттаивает быть попрошайками, пусть голосуют за Порошенко.
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Хм...Значит он еще в Харькове. И на футбол очканул идти после того, что услышал о себе на "Динамо"-"Фиорентина"
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На его могиле Бендер написал эпитафию: «Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта».
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Зачем киевскому князю ХОЛОПСКИЙ ("общегражданский") ПАСПОРТ, у него есть ПАНСКИЙ ("дипломатический")? Просто для балобольского пиара!
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Знаю как минимум трех получивших украинские паспорта из рук п.Президента Порошенка.И все в дупе,это Саакашвилли,человек составивший угрозу блоку БПП,козу которая взялась обновлять гнилую милицию не начавшую разгонять верхушку ментовской власти а так же человека поймавшего ,,бриллиантовых прокуроров,,о котгром ни вести ни духа,возможно что его уже и раки сьели.
п,Президента всетаки стоит или уничтожить или опасаться.Кто ест с его рук тот мертвяк.
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В электронной очереди на сайте миграционной службы, зарегистрироваться невозможно, в территориальных отделах, лимиты на регистрацию, для подачи документов (только для подачи документов!) 10-15 человек в сутки.
А центры админ услуг, это по сути решалы в рамках закона.
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Ну неужели у самого порошенко не хватает ума понять,что эта дешёвая показуха идёт ему исключительно во вред,ну неужели тяжело зайти в интернет и почитать,что об этом люди думают ....
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Так. Отримай жидівський а український здай. З ним тебе сука і повісять
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"Каждый такой ЦОАУ - это символ прозрачной, эффективной власти" - Очень прозрачная (как Роттердам +) и эффективная, на хлебных местах все свои. Патологическое ворье.

"Можно у вас получить новый паспорт?" - Порошенко в одном из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг, открывшемся в Харькове - Цензор.НЕТ 3539

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Шоколадный Барыга до того обнаглел, что не боится и спокойно ходит среди толпы, которая его люто ненавидит за тарифный геноцид...
Но всем же понятно, что те все люди подставные, включая мальчика, которого специально для такого случая привезли из Львовского театра юного зрителя...
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12:55, 16 октября 2015

Порошенко открыл в Одессе центр админуслуг

Во время открытия центра президент отметил, что учреждение должно стать символом реформ и борьбы с коррупцией
2 ноября 2016

В Одессе закрывают центр админуслуг
"Этот центр открывался торжественно перед местными выборами в прошлом году президентом Украины
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два месяца надо ждать чтобы сфоткаться на паспорт внутренний! потом еще 20 рабочих дней ждать.унизительнейшая процедура! это если не закроют по причине холода в помещения!
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На месте работницы Центра админуслуг на вопрос Петра - " А можно у вас получить паспорт" ,я бы ответил ему - " вам нужно в российское консульство..адрес дать, или сами знаете?!"
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Тут нп цензоре 80 процентов ватных терпил, которым все не так...
Любой прещидент для них чио, и позор...
Хотя сами и ломаного гроша не стоят..
Вот я поддерживаб нашего Президента полностью! Пойдет на второй срок, пойдем отдавать голоса всей семьей именно за Порошенко!
Ватные элементы только слышат фамилию Порошенко, и им становится плохо, как черту от ладана...
Все просто класс, и президент у нас Охуенный!
Слава Порошенко!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Можно у вас получить новый паспорт?" - Порошенко в одном из крупнейших в Украине Центров оказания админуслуг, открывшемся в Харькове. ВИДЕО
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