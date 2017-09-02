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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Луганщина (4156) похищение (1305) Тандит (293)

 СБУ неизвестно, где находится похищенный террористами Николай Петухов, - Тандит. ВИДЕО

Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что пока неизвестно, где находится похищенный оккупантами на КПВВ "Станица Луганская" 22-летний Николай Петухов.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.



Читайте также: В полиции подтвердили факт похищения Николая Петухова на КПВВ "Станица Луганская"

"Это не первый факт, когда без каких-либо решений задерживаются граждане Украины, там за линией соприкосновения примеров очень много. После определенной процедуры мы введем Николая в список, если будет подтверждающая информация, что он живой", - сказал Тандит.

Также он рассказал, что количество украинских заложников, удерживаемых контролируемыми Россией наемниками на Донбассе, увеличилось до 144.

Ранее в Харьковской правозащитной группе заявили о похищении 31 августа террористами на КПВВ "Станица Луганская" Николая Петухова, 1995 года рождения.

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В отделе коммуникации полиции Луганской области подтвердили факт похищения террористами 22-летнего парня на КПВВ "Станица Луганская".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
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ну капець,тільки хотів написати про контрабанду,а ви випередили)
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Много есть возможностей сказать, что СБУ не тем занимается, как Конституция им определила.
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СБУ не цікаво те, що не стосується грошей, тому й не знають.
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Не знаю... Тока считаю, что нет ничего эффективнее, чем три ветки разведки. Например, при Союзе, у товарища Сталина: ГРУ, КГБ и личный департамент, которым некий Голованов руководил... Так и должно быть. Нужна альтернатива. Для- сравнить показания.
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О каком эффекте можно говорить,когда эффектов быть не может по умолчанию ? Это ручная компашка по устранению политических конкурентов. Не более. От одного презика к другому наследством переходят.
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Если так... тогда всё совсем хреново. Вы настаиваете: это не служба, а компашка. Так? Если всё так... Ну, вы поняли
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Мне- понятно. Я- понятлив... Тогда- вот тогда... Ладно. сегодня выходной день. Негатив- не нужен. Но, я вас понял.
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А шо, нужно прямо? Та ради Бога: если всё именно так. То пииизздец- точный. И- ничего не спасет, если Главная Служба Страны- вот такая. А в остальном- я жук, слизняк и мудак. С чем и попрощаемся. Дабы не развивать.
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Все сбу брата Саакашвили ловило и заграждение на границе строит. Гавно,а не служба. Придворные холуи парашенко.
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Да так и есть . Кто там что менял ? Как были упыри ,так и остались. Комуняцко -бандитская закалка. Менты из той же серии.
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Почему-то не показывают итоги последнего опроса, где БПП уже 4!
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конечно неизвестно, а кому работать ? все заняты-- кто газ крышует, кто от войска отмазывает....
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Так СБУ и похитило. Только с той стороны. Не знаете, звоните своим ,выясняйте. 90% доблесных СБУшников Луганской области перебежало к врагу.
В Киеве сколько процентов побежит? Грицак первый и побежит, он и так на связи с Медведчуком состоит, сн ним на совместные операции выезжает, вроде личных встреч с министрами ДНР возле Краматорска.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСБУ неизвестно, где находится похищенный террористами Николай Петухов, - Тандит. ВИДЕО
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