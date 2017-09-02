 СБУ неизвестно, где находится похищенный террористами Николай Петухов, - Тандит. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Это не первый факт, когда без каких-либо решений задерживаются граждане Украины, там за линией соприкосновения примеров очень много. После определенной процедуры мы введем Николая в список, если будет подтверждающая информация, что он живой", - сказал Тандит.
Также он рассказал, что количество украинских заложников, удерживаемых контролируемыми Россией наемниками на Донбассе, увеличилось до 144.
Ранее в Харьковской правозащитной группе заявили о похищении 31 августа террористами на КПВВ "Станица Луганская" Николая Петухова, 1995 года рождения.
В отделе коммуникации полиции Луганской области подтвердили факт похищения террористами 22-летнего парня на КПВВ "Станица Луганская".
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека".
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В Киеве сколько процентов побежит? Грицак первый и побежит, он и так на связи с Медведчуком состоит, сн ним на совместные операции выезжает, вроде личных встреч с министрами ДНР возле Краматорска.
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