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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (13689) школа (1813) Евросоюз (12114)

 "Нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - Порошенко. ВИДЕО

Президент заявил о продолжении евроинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность во вступлении Украины в ЕС.

"Уверен, нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает". ВИДЕО


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"Нынешнее поколение савецких людей будет Пжить при коммунизме" Н. С. Хрущев
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Порошенко от Хрущева далеко не ушёл,тот же совок,обещает бред стаду
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Военный эксперт спрогнозировал реакцию США на ракетные провокации КНДР
https://www.youtube.com/watch?v=ktc1JxQtH8k
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Ну некоторые и до ста лет доживут, хотелось бы поточней
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Петя занимается PR ,ездит по школам,мучает первоклашек своим бредом
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Бл..ть запишите мои слова .Встречай лучшего клоуна Украина))Азиров жалкий дилитант)))Господи,храни Украину от таких.
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иду записываться в первый класс. Чтобы уже точно жить в ес
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Прикиньте, как мой второклассник расстроился
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Нереально. У него нет ни одной четверки (як той казав) . Просто в первом классе оценки не ставят Так шо пролет мимо ЕС
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Ну да я же обещаю и ничего не выполняю .11.80 заработал.Жги исчо.
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Ну, прям , как Миша Горбатый . К 2000 году каждая советская семья получит квартиру. Хотя удивляться нечему, ж..довня историю не учит, за не надобностью. В Германии в начале 30 тоже так думали......
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Нынешние первоклассники уже выбирают страну в которую уедут на зароботоки...
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о продолюении"(С)..єто Шо за пРОцесс такой?
Цензор, дайте "клавишнику" кави...
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Ньінешнее поколение будет жить при коммунизме!
З доповіді Хрущова на з"їзді КПРС.
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А з 2011? А з 91? Скільки з них україномовні?
А скільки відкрито?
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при СССР в Украине было 1 высшее учебное заведение МВД, стало 18.
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у Вас много знакомых, у которых больше двух детей? Мысль продолжать?
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Складається враження, що в Україні розпочинається передвиборча метушня.. Багато гучних заяв, багато піару та популізму.. Всім бажаючим - перечитайте Петрову передвиборчу програму "Жити по-новому!" на четвертому році його п'ятирічної каденції.. Після прочитання - проаналізуйте її виконання.. Петро багато і правильно говорить, але дуже рідко і дуже мало - діє згідно своїх обіцянок.. Ну то таке..
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.........і підуть! Вальцмана кум-ющ нічому не навчив. Той теж тільки і триндів, а цей ще й бреше, як ......пес.
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Это просто новый сборник обещаний от Пэтра...
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После Оранжевой петя с ющом,а потом с овощем тоже самое говорили,уже те первоклашки и школу закончили
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Некоторые из них уже Институтскую и Илловайск закончили
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в 2013-2014 учебном году были приостановлена работа 276 школ, в 2014-2015 - 214, в 2015-2016 - 234, в течение прошлого учебного года - еще 241. С открытием новых заведений все, к сожалению, не столь живо: известно , что в 2012-2013 году в эксплуатацию приняли 15 школ (это на всю страну!), в 2013-2014 - 9, 2014-2015 - 5, в следующем году - 4 и в прошлом - всего 1.
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Ну если считать ,что они доживут лет до 120 то всё может быть....
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дай Бог нашим детям, что бы все решилось с пидоРашкой, что бы мы наконец избавились от этой придуманной недостраны, с населением убийц и воров, той недостраны, которая нас постоянно обворовывала и убивала....
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Это потому, что ты, пэтя, уже скоро будешь политтрупом
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Кились і Микита сергійович Хрущов обіцяв, що вже нинішнє покоління буде жити при комунізмі.. І де той комунізм? А Петрові до Микити - як до Києва рачки..
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Ну да надо дать народу свет в конце тунеля), меньше надо было на рашку оглядываться и процесс движения в ЕС был бы значительно быстрее.
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Хотя доживут далеко не все, а тем, кто дотянет - уже пофигу где манку жрать и альцгеймер лечить
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Вот зачем оно туда припёрлось?
В Киеве мало наливают?
За наши деньги катается и несёт ахинею то там, то тут...
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Ну что за совок? То Хрущев обещал коммунизм, то Горбачев отдельную квартиру каждому в 2000-ом году...
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мне фиолетово например где будут жить первоклассники, мне важно только сейчас тарифы дороги и цены
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- спасибо Петя. Я надеялся что пойдём в Европу, сразу с развалом СССРа. Как Польша. В общем до ЕС я не доживу.
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І ось виходить він!.. Люблю безмежно
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...
Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…
І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..
Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…
І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.
А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..
Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - Порошенко. ВИДЕО
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