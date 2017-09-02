 "Нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность во вступлении Украины в ЕС.
"Уверен, нынешние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом ЕС", - написал он на своей странице в Фейсбук.
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https://www.youtube.com/watch?v=ktc1JxQtH8k
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Цензор, дайте "клавишнику" кави...
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З доповіді Хрущова на з"їзді КПРС.
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А з 2011? А з 91? Скільки з них україномовні?
А скільки відкрито?
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В Киеве мало наливают?
За наши деньги катается и несёт ахинею то там, то тут...
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я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...
Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…
І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться всує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..
Напевно думає, що Бог глухий, чи п'яний…
Та що це я?! Нехай жиє до віку!
Нехай до віку смокче ту нірвану,
яку наобіцяв… товсту, й велику…
І знову він…
- У нас все в шоколаді!
Та от з Донбасом ще було би ліпше!..
……………………………………………………………..
Це той Донбас, що в нас херячить з «градів»?!
Мабуть, не той… Напевно, є ще інший.
А раптом той - москальсько, блядь, савецкій?!
І на хера нам це ярмо на шиї?!
Та, навіть, мій в'єтнамський кнурик Пецька,
як не вмовляй - не жертиме помиї!..
Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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