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 Сотрудники торгпредства РФ в Вашингтоне спешно сжигали документы, - Foreing Policy. ВИДЕО

На заднем дворе торгового представительства России в Вашингтоне сотрудники развели костер и что-то уничтожали в нем.

Об этом сообщает издание Foreing Policy, информирует Цензор.НЕТ.
Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.

К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами.

Ранее над российским консульством в Сан-Франциско был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.

В четверг, 31 августа, было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о закрытии дипконсульств России в США принимал Трамп, - Белый дом

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
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Сжигают НЕОПОЗНАННЫЕ документы!!! Без лжи ни одно слово у козломордых быть не может....
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Самое смешное в российском стаде,что они выберут Путина опять,не смотря на то,что цены растут,рубль обкакался в два раза и идёт изоляция и ухудшение везде ,где можно
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А я вот думаю, что вова-уйло не пойдет на выборы. Тогда он останется в памяти как герой. А если пойдет, то естественно пройдет, но из-за постоянного ухудшения потеряет имидж и останется в памяти как мудак, разваливший страну. Оно ему надо? Потому подсунет вместо себя кого угодно, толпа все равно проголосует как нужно.
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у хуйла два пути или Гаагу или держаться у власти всеми возможными методами.
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Что за глупости? Какая еще Гаага? Кто и как его собирается физически доставить из москвы в Гаагу? А болтать можно много и обеспокаиваться по 100 раз в день.
Как и при медведеве - совсем необязательно лично занимать трон. В данном случае гораздо выгоднее иметь марионетку в роли президента. Если все хорошо - все понимают, что это ввх сделал, если хреново - это вон та сволочь виновата! Быть президентом в момент полного пизд...ца в стране - совсем невыгодно.
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а ты сомневаешся?
выьоров там лет 15 нету - это выборы путина - так и называются

а в масквабаже выборы сабянкина
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Дали пинка под зад,результат мудрого правления,фсбшного тормоза
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цапы - нация лживых, мутных, атрофированных мразей.
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Навіть "чмо" Обама так не знущався над кацапнею, як знущається над ними Трамп за якого вони випили стільки шампанського.. Юродиві - що з них взяти..
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Ебнутые россияне,не удивлюсь,если консул раскусит ампулу с ядом на последок
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Над генконсульством РФ в Сан-Франциско заметили черный дым...может это знак как при выборе очередного Папы Римского! Россию умом не понять ,у них всё сейчас гибридное
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Дикари! Еще бы юбочки надели, копья взяли и поплясали полуголыми вокруг костра
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Сжигают тех, кто не хочет ехать на Родину? Суровые челябинские россиянские дипломаты.)
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Дааа, как красиво Трамп сраной метлой по вяличию шмякнул!
кацапы, вы теперь жирика расстрелять должны, он агент ФБР! Видили как он шампусик лакал за победу Трампа, радовался)))))))
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У Путина хорошо получалос прислуживать Собчака,как слуга он был хорош,но править РФ не его уровень,как мы видим
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Та и слуга с него так себе, мягко говоря! Видел, как он еле еле портфель Собчак тянул? Я бы )(уйла себе в рабы не взял)))
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Собчак к жалел хлюпика недоразвитого,не увольнял
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Козломордые гадили-гадили Америке, а теперь спешно следы своих художеств заметают
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Черговий димок від спалюваних паперів в черговий раз доводить, що дане ТОРГпредставництво продає і купує агентів і секрети. Хоча, може вони надіються таким чином підпалити Вашингтон?
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А говорил то путин с трампом целых два часа. А вся русня обсасывала это две недели, а вся кремлевская верхушка бухала за здоровье трампа. Видать мало трамп обиделся)
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мне кажется, что не говорил путен с трампом, а трамп путена два часа, а потом кацапы две недели всем стадом зализывали путену))))
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обосцанные портки сжигали кацапские ублюдки.
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Я б, на місці американців- їх ще й за забруднення навколишнього середовища вжарив наостанок.. Щоб з намиленою сракою "к бярьозкам возвращалісь"..
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То так.Чим більше колючок,тим більше садисту в задоволення.Тут потрібна лише одна-єдина куля.
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Кацапи - ваше "вялічіє" закінчилось, так і не розпочавшись.. Тепер - тільки "на калєнях" і раком..Крєпчайтє, юродиві, крєпчайтє..
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Кремировали часть работников посольства, а прах приказали развеять над Тихим океаном. Обычай такой, - чтобы вернуться
Сотрудники торгпредства РФ в Вашингтоне спешно сжигали документы, - Foreing Policy - Цензор.НЕТ 915
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szigaja vsjo importno-imperealistisheskoje ,skoro na rodnom vatnike iportjanko-lapteh.
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то они сожгли голубятню вместе с почтовыми голубями,необходимость отправки почты отпала,а голуби могут спалить все явки
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Пиндосы
если вдруг эти рукожопые случайно подпалят здание- НЕ ТУШИТЕ И НИКОГО НЕ ВЫПУСКАЙТЕ
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Унітази і туалетний папір вивезли?Лампочки викрутили?
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Кадры из нового ток-шоу на "Первом канале". Тема передачи: скорая гибель Европы, неспособной противостоять исламизации

https://twitter.com/navalny/status/903625281738551296
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ех, не довіряють казламорді західним технологіям - шредер не канає)
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может это мокшане консула сожгли???))))))))
он много знал....и домой не хотел))))
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Все эти офисы это центры для шпионажа это заведено со времён ссср, каждый сотрудник на крючке и стучит в фсб.
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Сьогодні, 2 вересня - рівно 205 років, як Кутузов спалив Москву. КУТУЗОВ , зачем москву сжег? - СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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Агент кремля трампампам предупредил об обысках
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Ситуация, когда завхоз консульства пропил шредер...
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Очень напоминает то, как перед самым началом войны в советском торгпредстве в Берлине сжигали документы...
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомСотрудники торгпредства РФ в Вашингтоне спешно сжигали документы, - Foreing Policy. ВИДЕО
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