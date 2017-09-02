 Сотрудники торгпредства РФ в Вашингтоне спешно сжигали документы, - Foreing Policy. ВИДЕО

Сотрудники бросали в огонь что-то похожее на бумаги. Перед этим со стен здания демонтировали камеры.
EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv- Foreign Policy (@ForeignPolicy) 1 сентября 2017 г.
К представительству днем 1 сентября приезжали автомобили, куда грузили коробки и мешки с вещами.
Ранее над российским консульством в Сан-Франциско был замечен столб черного дыма. Люди, которые вышли из здания, сказали пожарным, что проблем не было и что сотрудники консульства сжигают неопознанные предметы в камине.
В четверг, 31 августа, было объявлено, что США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
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Как и при медведеве - совсем необязательно лично занимать трон. В данном случае гораздо выгоднее иметь марионетку в роли президента. Если все хорошо - все понимают, что это ввх сделал, если хреново - это вон та сволочь виновата! Быть президентом в момент полного пизд...ца в стране - совсем невыгодно.
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выьоров там лет 15 нету - это выборы путина - так и называются
а в масквабаже выборы сабянкина
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челябинскиероссиянские дипломаты.)
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кацапы, вы теперь жирика расстрелять должны, он агент ФБР! Видили как он шампусик лакал за победу Трампа, радовался)))))))
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если вдруг эти рукожопые случайно подпалят здание- НЕ ТУШИТЕ И НИКОГО НЕ ВЫПУСКАЙТЕ
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https://twitter.com/navalny/status/903625281738551296
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он много знал....и домой не хотел))))
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