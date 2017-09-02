 На линейке в России девочка прочла главе следкома РФ стих "если надо, я и маму привлеку". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Фонтанка".
"Тайны я держать умею, никому я ни "бу-бу". Но по службе, если надо, я и маму привлеку", - цитирует издание стихотворение.
"Фонтанка" отмечает, что Бастрыкин поцеловал ручку девочке и обнял, а дети, которых приняли в почетные кадеты, пообещали взять шефство над ребенком.
На торжественном мероприятии глава СК заявил, что этот день станет "точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома".
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На полу топор лежит
От крови весь розовый.
Это сын с отцом играли
В Павлика Морозова.
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Значит , на бис !!!
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карти в колодіновини в стрічці?
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Стреляет в потолок и Орёт : Тааак!всем лежать я сказал,руки за голову! кто споёт Интернационал без запинки не застрелю! Начали...
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Коротеньке відео, але як чітко все показує. Лише треба до кінця додивитися.
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- Усегда гАтов!
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