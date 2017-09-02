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 Политика Украины
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 На линейке в России девочка прочла главе следкома РФ стих "если надо, я и маму привлеку". ВИДЕО

На торжественной линейке Санкт-Петербургской академии Следственного комитета девочка прочитала главе ведомства Александру Бастрыкину стихотворение, в котором пообещала "привлечь маму", если так надо будет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Фонтанка".

"Тайны я держать умею, никому я ни "бу-бу". Но по службе, если надо, я и маму привлеку", - цитирует издание стихотворение.

"Фонтанка" отмечает, что Бастрыкин поцеловал ручку девочке и обнял, а дети, которых приняли в почетные кадеты, пообещали взять шефство над ребенком.

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На торжественном мероприятии глава СК заявил, что этот день станет "точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома".

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Из старинного.
На полу топор лежит
От крови весь розовый.
Это сын с отцом играли
В Павлика Морозова.
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Это даже не рабы а присмыкающиеся кацапы.
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КГБисты готовят себе смену,уродов убийц и негодяев...традиция... :D
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Супер!!!.Кацапы,добро пожаловать в 1937 год.Лучше погибнуть в бою,чем жить с этим стадом.Деградация в северную корею налицо.только товарищ сралин не был помешан на бабках в отлицие от хуйла.
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новое поколение вертухаев готовят ......"тюрьма народов"
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Совок 2.0 улучшенная версия, Павлик Морозов в каждой семье!
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Павлик Морозов заходит в ресторан на Арбате с маузером в руках :
Стреляет в потолок и Орёт : Тааак!всем лежать я сказал,руки за голову! кто споёт Интернационал без запинки не застрелю! Начали...
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Ведь этот милый стишок эта девочка наверняка с мамой учила!!! Я в шоке!
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Читати вона мабуть ще не вміє. Отже віршику мама й навчила.
Коротеньке відео, але як чітко все показує. Лише треба до кінця додивитися.
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-Будь готоФ здохнуть за хйула!
- Усегда гАтов!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа линейке в России девочка прочла главе следкома РФ стих "если надо, я и маму привлеку". ВИДЕО
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