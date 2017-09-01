 "Но по службе, если надо, я и маму привлеку": на линейке петербургской академии дети прочитали стихи главе Следкома России. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанку.
Перед генералом юстиции с заученными стишками выступили маленькие дети, давшие рифмованные обещания пополнить ряды следователей.
Маленькая Диана своё желание в будущем служить на благо Отечества подкрепила рассказом о том, что по натуре она не болтлива, а в случае чего готова привлечь близких родственников: "Тайны я держать умею, // Никому я ни "бу-бу". // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку". Глава СКР потянулся к девочке, чтобы поцеловать ей руку и обнять.
Мальчики чуть старше Дианы сказали Бастрыкину, что наладят над ней шефство, а директор их поймёт: "Пусть Диана после сада в новый центр к нам пойдёт".
Затем генерал юстиции принял юных чтецов в почётные кадеты. Для многих из ребят, отметил Бастрыкин, этот день станет "точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома".
"Здесь, в городе Великого Петра, состоялась и успешно развивается Академия СК. В историческом здании будет вестись подготовка следователей - людей, которые по сути профессии, по велению закона, по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость", - сказал генерал.
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