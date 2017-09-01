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 "Но по службе, если надо, я и маму привлеку": на линейке петербургской академии дети прочитали стихи главе Следкома России. ВИДЕО

В день знаний председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил академию в Санкт-Петербурге. Одна из девочек, выступавших на линейке, прочитала стихотворение, в котором пообещала если понадобится, "привлечь и маму".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фонтанку.

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Перед генералом юстиции с заученными стишками выступили маленькие дети, давшие рифмованные обещания пополнить ряды следователей.

Маленькая Диана своё желание в будущем служить на благо Отечества подкрепила рассказом о том, что по натуре она не болтлива, а в случае чего готова привлечь близких родственников: "Тайны я держать умею, // Никому я ни "бу-бу". // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку". Глава СКР потянулся к девочке, чтобы поцеловать ей руку и обнять.



Мальчики чуть старше Дианы сказали Бастрыкину, что наладят над ней шефство, а директор их поймёт: "Пусть Диана после сада в новый центр к нам пойдёт".

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Затем генерал юстиции принял юных чтецов в почётные кадеты. Для многих из ребят, отметил Бастрыкин, этот день станет "точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома".

"Здесь, в городе Великого Петра, состоялась и успешно развивается Академия СК. В историческом здании будет вестись подготовка следователей - людей, которые по сути профессии, по велению закона, по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость", - сказал генерал.

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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом"Но по службе, если надо, я и маму привлеку": на линейке петербургской академии дети прочитали стихи главе Следкома России. ВИДЕО
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