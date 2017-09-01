 Бензовоз в Тернополе столкнулся с четырьмя авто и вылетел в кювет - один человек погиб, пятеро ранены, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В сообщении отмечается: "1 сентября в 14:57 в г.. Тернополь на перекрестке ул. Объездной и М.Шептицкого грузовым автомобилем "Volvo", который осуществлял перевозку цистерны с дизельным топливом (ориентировочно 30 тонн), произошло столкновение с 4 автомобилями "Daewoo Sens", "Volkswagen Polo", "Volvo" и "ЗАЗ Славута ". В результате ДТП произошло опрокидывание грузового автомобиля "Volvo" в кювет, повреждена цистерна с дизельным топливом и разлив топлива на проезжую часть.
Для ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 18 человек личного состава во главе с заместителем начальника Управления.
По предварительной информации, в результате ДТП 1 человек погиб и 5 травмированы".
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Бачу таких кожен день які по пальне у Надвірну літають...
Береженого Бог береже...
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