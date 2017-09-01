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Все про:ДТП (6062) Тернополь (591) ГСЧС (1351)

 Бензовоз в Тернополе столкнулся с четырьмя авто и вылетел в кювет - один человек погиб, пятеро ранены, - ГСЧС. ВИДЕО

дтп тернополь

Грузовой автомобиль с дизельным топливом столкнулся с 4 легковыми автомобилями в Тернополе в пятницу 1 сентября.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В сообщении отмечается: "1 сентября в 14:57 в г.. Тернополь на перекрестке ул. Объездной и М.Шептицкого грузовым автомобилем "Volvo", который осуществлял перевозку цистерны с дизельным топливом (ориентировочно 30 тонн), произошло столкновение с 4 автомобилями "Daewoo Sens", "Volkswagen Polo", "Volvo" и "ЗАЗ Славута ". В результате ДТП произошло опрокидывание грузового автомобиля "Volvo" в кювет, повреждена цистерна с дизельным топливом и разлив топлива на проезжую часть.

Для ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечено 6 единиц техники и 18 человек личного состава во главе с заместителем начальника Управления.

По предварительной информации, в результате ДТП 1 человек погиб и 5 травмированы".

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Ща зрадофилы об качестве дорог, Авакове итд и закончат Порошенко.
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Між іншим, спуск, на якому сталась ця трагедія - як магельниця (це дошка така, з допомогою якої колись білизну прасували).
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А при чому тут зрадофіли-дороги знищенні фурами. Правда траса Київ- Житомир гарна а дальше пісець та жах.
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а ты поди дальше и не ездил этого направления .шо такую чепуху пишеш
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Від Житомира до Хмельницького сьогодні їхав...дорога як пральна дошка...
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Чепуху ти москалю пишеш бо сидиш за поребриком МКАДу...
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А дочого мені Львів-я там не проживаю і справ немаю.
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Вячеслав Крук - "А дочого мені Львів-я там не проживаю і справ немаю" - ну тоді соси Х#Й разом с Google перекладачем, кацапчик
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Сосать-це у вас москалів прийнято а свою Оксану я кохаю і такі гадості у нас не заведено . Слава Симону Петлюрі!
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Domkrat - не вводи Вячеслав Крук в ступор. Він до ранку "глобусом" буде шукати Львів
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А навіщо мені глобус як і Львів в якому я років з пять не був.
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Вячеслав Крук - але у свиномордих кацапсин на Воронежі та Самарі - ти парень свой
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Проїдьте дорогою від Хмельницького до Чемирівець,там все розбито та перемелено-їзда екстриму.Гайда тим хто не вірить -нехай попробують проїхатись.
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А це до чого і сам ти звиздун як наша люба влада.
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Вячеслав Крук - я до того, що всі міжобласні дороги в Україні на належному рівні
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А ви кажись і є тролі від ФСБ -ану який танк стоїть на постаменті в Чемирівцях?
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Фури зробили колії в асфальтних дорогах що піддони тріскають ,стойки розбиває та стакани вириває..
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Ці воділи на фурах літають як камікадзе...через населені пункти де стоїть знак обмеження швидкості 40 км/год,воно летить під сотню із перегрузом у десятки тон та й ще по телефону говорить...
Бачу таких кожен день які по пальне у Надвірну літають...

Береженого Бог береже...
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Тормоза відмовили можливо в цій ситуації.
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Можливо...але деякі наші підприємці економлять на тех стані свого парку автомобілів...це ж все таки спецтехніка із додатковими вимогами...
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Реально що так. З авто дійсно щось сталось. До речі, водій рятував ситуацію, зумисно вивернув машину через відбійник. Сам загинув. Тут відео ДТП.
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Планета Земля-Рай - "...але деякі наші підприємці економлять на тех стані свого парку автомобілів.." - практично всі автоперевізники України ЕКОНОМЛЯТь, та не ОБНОБЛЮЮТЬ свій автопарк
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияБензовоз в Тернополе столкнулся с четырьмя авто и вылетел в кювет - один человек погиб, пятеро ранены, - ГСЧС. ВИДЕО
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