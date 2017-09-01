EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество
  1206  6
Материалы по теме:
Все про:армия (8101) учения (1976) снайперы (277)

 "А вот это круто! Попал!", - соревнования снайперов ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО

Снайперы украинских подразделений продемонстрировали свои умения на полигоне учебного центра "Десна" на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, во время уникальных соревнований бойцы испытывали себя во время стрельбы, полевых выходов и тактических упражнениях. Все задания соревнований максимально приближенные к боевым. Часто на фронте снайперу необходимо сделать всего один выстрел и подготовка к нему очень тщательна. И когда на войне снайпер может часами ждать хороших условий для выстрела, то на соревнованиях бойцов ограничивают во времени.

Загрузка видео...

Смотрите также: 100 винтовок Zbroyar Z10, прицелы, вагон патронов, аксессуары, - волонтер Кащук о помощи фонда Порошенко 3-му полку спецназа. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Де ж ті іноземні снайперські гвинтівки, про які розповідав порошенко, що його фонд передав в війська сотні гвинтівок та вагони набоїв? Снайпери на фронті воюють старим лайном, поки мафія розкрадає бюджет!
Бюджет міноборони цього року 64 млрд грн!
Розмір відшкодування ПДВ олігархам в 2017 році - 120 млрд грн!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сколько уже можно насиловать бабушку - СВД
 показать весь комментарий
Ответить
 
ключевое - стреляет человек, а не оружие
берегите себя
а работы вам хватит
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"А вот это круто! Попал!", - соревнования снайперов ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти