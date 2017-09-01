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"А вот это круто! Попал!", - соревнования снайперов ВСУ прошли на Черниговщине. ВИДЕО
Снайперы украинских подразделений продемонстрировали свои умения на полигоне учебного центра "Десна" на Черниговщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, во время уникальных соревнований бойцы испытывали себя во время стрельбы, полевых выходов и тактических упражнениях. Все задания соревнований максимально приближенные к боевым. Часто на фронте снайперу необходимо сделать всего один выстрел и подготовка к нему очень тщательна. И когда на войне снайпер может часами ждать хороших условий для выстрела, то на соревнованиях бойцов ограничивают во времени.
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