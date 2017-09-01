 Бригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".
После возвращения бойцов на плацу лично поздравил командир бригады. Торжества длились недолго. Потом бойцы сдали оружие и разобрали вещи. Командир бригады Александр Волошин рассказал, что считает первую ротацию своих ребят на передовую очень успешной.
В этой бригаде служат бойцы из разных добровольческих батальонов, есть даже представители бывшего спецподразделения Беркут.
Пока бригада отправляет на передовую только ротные тактические группы, но впоследствии планирует укреплять передовые опорники батальйона.
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Спробуй загнати добровольців охороняти Раду, Порошоенка та Авакова й Ко
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Первый добровольческий Батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины принес присягу на верность Украине 5 апреля 2014 года[117]. Полтысячи гвардейцев в возрасте от 18 до 55 лет экстерном за три недели прошли специальную военную подготовку после чего были зачислены в резерв НГУ. Присяга гвардейцев почти не отличалась от обычной армейской. Единственное отличие- это упоминание о тех, кто уже отдал жизнь за Украину. Уже 15 апреля Резервный батальон оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, сформированный из добровольцев Самообороны Майдана, заступил на боевое дежурство в район Изюм - Славянск [118]. Его подготовку проводил будущий Герой Украины генерал Сергей Кульчицкий.
В состав батальона было зачислено 350 бойцов[118]. В мае-июне 2014 года из резервистов НГУ было дополнительно сформировано еще два добровольческих батальона Национальной гвардии[119]. Осенью 2014 года в составе Национальной гвардии Украины находились три добровольческих резервных батальона оперативного и специального назначения, которые закончили процесс обучения и боевого слаживания.
Среди них:Батальон оперативного назначения резервистов им. генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины, в составе в/ч 3066 (г.Киев), сформированный из 1-го и 2-го резервных батальонов Национальной гвардии Украины[120], сформированных в начале войны из представителей Самообороны Майдана;Батальон специального назначения резервистов «Донбасс» Национальной гвардии Украины, сформированный на основе 1-й роты добровольческого батальона территориальной обороны «Донбасс» Донецкой области, которым командует майор Анатолий Виногродский;4-й Батальон оперативного назначения резервистов Национальной гвардии Украины «Крук», 50-й полк НГУ, в/ч 1241 (г. Ивано-Франковск), который принял в свои ряды добровольцев из разных регионов Украины[121][122][неавторитетный источник? 524 дня].Подразделение специального назначения «Азов»[123], реорганизованное из одноимённого добровольческого полка патрульной службы милиции особого назначения, которым командует подполковник милиции Андрей Билецкий.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Работы в тылу теперь много, антикоррупционеры поднимают головы, Саакашвили атакует ворье и обещает вернуться в Украину... Встать грудью на защиту ворья.
Беркутне не привыкать защищать ворьё и убивать народ, как это они делали на Майдане.
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