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 Бригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. ВИДЕО

Бригада Национальной Гвардии вернулась с фронта. Теперь силовики будут служить в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".



Также читайте: "Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО

После возвращения бойцов на плацу лично поздравил командир бригады. Торжества длились недолго. Потом бойцы сдали оружие и разобрали вещи. Командир бригады Александр Волошин рассказал, что считает первую ротацию своих ребят на передовую очень успешной.

В этой бригаде служат бойцы из разных добровольческих батальонов, есть даже представители бывшего спецподразделения Беркут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нацгвардии заявили о 126 небоевых потерях за период проведения АТО

Пока бригада отправляет на передовую только ротные тактические группы, но впоследствии планирует укреплять передовые опорники батальйона.
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Вітаємо хлопці! Нарубали москалів, дайте тепер іншим нарубати.
Слава Україні!
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А дехто тут торочить, що НГУ на передовій немає...
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ну ты тоже не прав. Три года войны, им каждый день новые БТРы, танки, даже самолеты, и это ПЕРВАЯ ротация с нуля!
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Див. комент нижче- там і обговори. Бо маю зараз нагальні справи.
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да это они вернулись ахматку и курчавого ларьки защищать!
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Ну взагалі то полки "Азов" і "Донбас" - це НГУ. А вони на передку регулярно.
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На первой линии обороны ВСУ,как говорят у нас на самом передке,вторая и дальше уже НГУ,они тоже воюют,антиснайперы это их подразделение,просто ассоциируется все с ментами шманающими на блокпостах,вот и негатив такой
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Це сюжет про справжню Національну гвардію, а не має на передовій тих в/ч , які охороняють владу у Києві
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а є 1-я Президентская бригада оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенка, в/ч 3027 (с. Новые Петровцы, г. Ирпень Киевской обл.) та є 25-я отдельная бригада охраны общественного порядка, в/ч 3030 (г. Киев)...
Спробуй загнати добровольців охороняти Раду, Порошоенка та Авакова й Ко
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31 серпня Раду охороняли здебільше сами в/ч 3027 та 3030
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16 июня 2014 МВД Украины издало приказ «Об утверждении Положения о воинских частях оперативного назначения Национальной гвардии Украины», который упорядочил формирование добровольческих подразделений Нацгвардии начатое в апреле[116].
Первый добровольческий Батальон оперативного назначения Национальной гвардии Украины принес присягу на верность Украине 5 апреля 2014 года[117]. Полтысячи гвардейцев в возрасте от 18 до 55 лет экстерном за три недели прошли специальную военную подготовку после чего были зачислены в резерв НГУ. Присяга гвардейцев почти не отличалась от обычной армейской. Единственное отличие- это упоминание о тех, кто уже отдал жизнь за Украину. Уже 15 апреля Резервный батальон оперативного назначения Национальной Гвардии Украины, сформированный из добровольцев Самообороны Майдана, заступил на боевое дежурство в район Изюм - Славянск [118]. Его подготовку проводил будущий Герой Украины генерал Сергей Кульчицкий.
В состав батальона было зачислено 350 бойцов[118]. В мае-июне 2014 года из резервистов НГУ было дополнительно сформировано еще два добровольческих батальона Национальной гвардии[119]. Осенью 2014 года в составе Национальной гвардии Украины находились три добровольческих резервных батальона оперативного и специального назначения, которые закончили процесс обучения и боевого слаживания.
Среди них:Батальон оперативного назначения резервистов им. генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины, в составе в/ч 3066 (г.Киев), сформированный из 1-го и 2-го резервных батальонов Национальной гвардии Украины[120], сформированных в начале войны из представителей Самообороны Майдана;Батальон специального назначения резервистов «Донбасс» Национальной гвардии Украины, сформированный на основе 1-й роты добровольческого батальона территориальной обороны «Донбасс» Донецкой области, которым командует майор Анатолий Виногродский;4-й Батальон оперативного назначения резервистов Национальной гвардии Украины «Крук», 50-й полк НГУ, в/ч 1241 (г. Ивано-Франковск), который принял в свои ряды добровольцев из разных регионов Украины[121][122][неавторитетный источник? 524 дня].Подразделение специального назначения «Азов»[123], реорганизованное из одноимённого добровольческого полка патрульной службы милиции особого назначения, которым командует подполковник милиции Андрей Билецкий.
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Да, нарубали .....! Стояли на третій лінії оборони. А тепер будуть в тилу на четвертій біля верховної ради та ап.
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...есть даже представители бывшего спецподразделения Беркут.

Работы в тылу теперь много, антикоррупционеры поднимают головы, Саакашвили атакует ворье и обещает вернуться в Украину... Встать грудью на защиту ворья.
Беркутне не привыкать защищать ворьё и убивать народ, как это они делали на Майдане.
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Бригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. Теперь силовики будут служить в тылу. Видать банковую будут охранять. Здесь враг (украинский народ) пострашнее розийских торговых партнеров. Ура война закончилась давайте салют и ордена с мендалями....
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Судя по твой " радости " в тылу Украины нужно держать не одну бригаду НАЦГВАРДИИ -- Предателей и любителей СССР с дебилами ( Вовы Путина ) в Украине в каждом городе хоть отбавляй -- как в моем родном Донбассе сегодня .
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Заметте какие машины *прибыли с фронта*. Ни одной царапинки на краске. Техника как только с конвеера. Ни одного разорванного обмундирования. Хрентовиков уже ждут квартиры и ордена с медалями. А как выглядят настоящие фронтовики и на какой технике возвращаются думаю все видели.
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нацики на передке? извининете позвольте мне проспаться, ну раз ротация думаю не военная тайна на каком они передке стояли? марянка красногоровка авдеевка или широкино?
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Марьянка , Красногоровка и Авдеевка -- это практически Донецк -- где Предателей Украины на каждом шагу по сотне -- это я вам как коренной Донецкий говорю
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Ух ты,так ты донеций,вот оно откуда у тебя замашки всех майданов на рудники
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мы под красногоровкой на дороге на старомихайловку воевали и деда кормили бородатого и дрова давали, думаешь зря? я так и думал но проклятые каратели на мое предложение зачистить нах.й этот дачный поселок вяло отреагировали типа пусть живут
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С какого бля фронта!..та они только на 2-3 линии обороны были что ближе всего к нулю! Они на блокпостах стояли! А на нуле их никогда не было и войны они не видели! ...вояки блин...
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ай еще добавлю, каждому за оборону курахово медаль
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Конечно пусть живут --- среди них есть же и нормальные Украинцы -- а один настоящий Украинец ценнее 100 Предателей --120 % и не дай Бог своего обидеть . Восток дело тонкое . Списки РЕФЕРЕНДОВЦЕВ нужно доставать --- это и есть Предатели УКраины и члены разных ДНРовских обществ .
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извини брат но своих у меня нет по ту сторону, я от дядьки родного и двух двоюродных братьев и племянников отказался просто за сомнение в Украине, если я узнаю что жена с ними общается приедет скорая и милилиция, я ее укатаю под ламинат, кто не отказался от ватных родственников тот предатель памяти погибших парней
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБригада Нацгвардии вернулась с первой ротации на передовую. ВИДЕО
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