EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  3607  41
Все про:граница (3156) Порошенко (13684) Россия (72095) СНБО (3267) биометрические паспорта (194)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о вводе биометрического контроля при пересечении госграницы. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Загрузка видео...
С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украина комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение биометрического контроля для граждан из стран, представляющих угрозу для Украины, целиком оправдано, - Порошенко

Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства / пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска. Указом Кабинет министров обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос механизма и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жириновский о новых правилах пересечения границы с Украиной для граждан РФ: "Это хуже, чем визы". ВИДЕО

Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, Правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 г. национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Надеюсь свинособакских унтерменшей теперь меньше у нас шастать будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой шо щас буде... запашок вже пішо зі сходу )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы еще сделал обязательным заполнение анкеты для "Миротворца".
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да я смотрю Порох просто суперзраднык какой-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Злочинний шоколадник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шоколадный злочинник
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Темне Шоколадне Зло присипане кокосовим пластівцями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а росс журналюги в кокошниках пусть ходят раз уж приехали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно и так. Хотя я был за электропастух, на кордоне с кацапами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы предпочёл минные поля и автоматические пулемётные гнёзда. Электропастух как-то слишком гуманно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Казламордые, при пересечении границы на въезд в Украину при себе иметь: ветеринарный паспорт международного образца с отметками о прививках против бешенства, отметки об обработке против блох и внутренних паразитов, а так же стальной намордник и строгий ошейник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно, именно из-за болтуна Саакашвили с рейтингом 1,5%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди, а у кацапских отродий загранпаспорта вообще биометрические или обычные?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зараз пуйло саме видасть наказ про санкції, та запретить русні в Україну без біометричних паспортів їздити! І назвуть це санкційною відповіддю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну і нормально - всім профіт.До нас козлорилі менше перти будуть,а Хуйлуша ще трохи свій рейтинг підтримає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та в них бірки на вухах! Звідки паспорта у свиней, побійтеся Бога!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А як же їх за кордон в інші країни випускають з бірками у вухах? Для підняття настрою подивитися як на тварин у зоопарку?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Праздник-то какой! Пойти чтоль рюмашку опрокинуть. За "руку Кремля" ))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сам распечатал, или уже готовую прислали? Что не весел, кремлеботик-зрадофил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это нормально. У нас в стране война, поэтому безопасность первых лиц государства должна обеспечиваться в полной мере.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закрывать окна и балконы - это забота о людях на самом деле. Чтоб шокочмек в квартиры не заходил
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ввел решение СНБО от 10 июля, панове! Шумахер адназначна
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну кто на что учился, у кого-то хорошая работа или своё дело, а кто просто тролль
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо бы на границе тоже собирать инфу, там, отпечатки пальцев, сетчатка глаза... а то "нарисуют" за бабло любой паспорт. и на выезд проверять \ записывать биометрику тоже не мешало бы, у всех, независимо есть биометрический паспорт, или нет.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о вводе биометрического контроля при пересечении госграницы. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти