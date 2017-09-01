 Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле при пересечении госграницы. ВИДЕО

С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украина комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.
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Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства / пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска. Указом Кабинет министров обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.
Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос механизма и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.
Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.
Кроме того, Правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 г. национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.
Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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