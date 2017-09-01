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 Политика Украины
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Все про:граница (3156) Порошенко (13686) Россия (72096) СНБО (3268) биометрические паспорта (195)

 Порошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле при пересечении госграницы. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко подписал Указ №256 / 2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

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С целью обеспечения национальной безопасности, усиления контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров Украины в месячный срок обеспечить осуществление при участии Службы безопасности Украина комплексных мер по усилению контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины.

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Правительству поручено также принять меры по совершенствованию законодательства о порядке регистрации места жительства / пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска. Указом Кабинет министров обновить перечень государств миграционного риска, в частности внести в него Российскую Федерацию.

Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос механизма и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

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Указом также установлен трехмесячный срок для принятия мер по созданию в установленном порядке и обеспечению функционирования центров предоставления административных услуг вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Кроме того, Правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 г. национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, решив вопрос необходимого ресурсного обеспечения фиксации биометрических данных иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины и в контрольных пунктах въезда-выезда.

Напомним, 10 июля секретарь СНБО Турчинов объявил, что для граждан РФ будет создана электронная система предварительной регистрации для въезда в Украину. Также, на заседании СНБО решили, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, пересекающих государственную границу.
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Надеюсь свинособакских унтерменшей теперь меньше у нас шастать будет
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Вчера ходил в кино, на кассе салатерии куча какого-то странного люда, разговаривающего с акцентом на "А" и удивлённо смотрящих на меня, говорящего по-украински!! бялорусы шо-ли?!
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Ой шо щас буде... запашок вже пішо зі сходу )
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Я бы еще сделал обязательным заполнение анкеты для "Миротворца".
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Да я смотрю Порох просто суперзраднык какой-то
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Темне Шоколадне Зло присипане кокосовим пластівцями.
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а росс журналюги в кокошниках пусть ходят раз уж приехали
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Можно и так. Хотя я был за электропастух, на кордоне с кацапами...
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Я бы предпочёл минные поля и автоматические пулемётные гнёзда. Электропастух как-то слишком гуманно.
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Крокодилы должны быть морозостойкие, у нас же зима все таки бывает.
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Крокодилам выдать ватники, шоб мокшане принимали их за своих и крокодили легко втирались в доверие
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Та що ви кажете?А в ЕС?Це ж треба було нам три роки те рило в бурян вмокати,аби родило накінець хочь якусь обіцянку-цяцанку для нас в останні секунди до початку ассоціації!А скільки ж ще виканючить на це зелені?Та то таке,бо дай би, хоч саме вже жерло- не все в офшори перло!Кацапи-готуйте аусвайс!Зрадофоби,ау,святкуємо"пеця наше усьо!"Чи може й справді в люди вийде,як бариги не заклюють молдавські,чи Михо не посадить на довічне?
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Казламордые, при пересечении границы на въезд в Украину при себе иметь: ветеринарный паспорт международного образца с отметками о прививках против бешенства, отметки об обработке против блох и внутренних паразитов, а так же стальной намордник и строгий ошейник.
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Конечно, именно из-за болтуна Саакашвили с рейтингом 1,5%.
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Люди, а у кацапских отродий загранпаспорта вообще биометрические или обычные?
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Зараз пуйло саме видасть наказ про санкції, та запретить русні в Україну без біометричних паспортів їздити! І назвуть це санкційною відповіддю.
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Ну і нормально - всім профіт.До нас козлорилі менше перти будуть,а Хуйлуша ще трохи свій рейтинг підтримає.
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Та в них бірки на вухах! Звідки паспорта у свиней, побійтеся Бога!
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А як же їх за кордон в інші країни випускають з бірками у вухах? Для підняття настрою подивитися як на тварин у зоопарку?
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Праздник-то какой! Пойти чтоль рюмашку опрокинуть. За "руку Кремля" ))).
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Сам распечатал, или уже готовую прислали? Что не весел, кремлеботик-зрадофил?
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Это нормально. У нас в стране война, поэтому безопасность первых лиц государства должна обеспечиваться в полной мере.
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Закрывать окна и балконы - это забота о людях на самом деле. Чтоб шокочмек в квартиры не заходил
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Ввел решение СНБО от 10 июля, панове! Шумахер адназначна
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Ну кто на что учился, у кого-то хорошая работа или своё дело, а кто просто тролль
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надо бы на границе тоже собирать инфу, там, отпечатки пальцев, сетчатка глаза... а то "нарисуют" за бабло любой паспорт. и на выезд проверять \ записывать биометрику тоже не мешало бы, у всех, независимо есть биометрический паспорт, или нет.
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Теперь враг сможет ездить в Украину только по загранпаспорту. Зашибись какая перемога.
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А вот это красиво))) наконец местные жулики поняли что раша это их конкурент, ну и враг...
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Парашенко так ссыт Саакашвили, что даже закон по быстренькому ввёл...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле при пересечении госграницы. ВИДЕО
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