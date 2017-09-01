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 Политика Украины
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 В учениях "Запад-2017" мы видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Будем внимательно мониторить, - Порошенко. ВИДЕО

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" представляют угрозу для Украины.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Об учениях "Запад-2017" - мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений, видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Я могу акцентировать, что время визита Президента Лукашенко мы отдельно обсуждали этот вопрос. Мы получили заверения, что с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет сдержано. Мы будем внимательно мониторить, чтобы завезенная для учений техника была выведена и угрозы были сняты", - отметил Порошенко.

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Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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Да тут воняет другим. Выборы в рашке весной. По старой проверенной схеме нужна победоносная война для кремля и пукина. Вот тут больше грозит Белоруссия НАШ!
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Да, тут не мониторить надо, а границы укреплять. И громко привлекать внимание всего мира. Где-то уже проскочило, что США будут добиваться полного разоружения этих взбесившихся шариковых, а иначе ни денег им ни продуктов ни технологий... Верное решение. Они ж свою лапу сосать то не хотят, подавайте им лучшее, что есть в мире
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Водка сильно жирно...боярышник и средство для мытья унитазов, это им привычнее.
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Надеюсь, наши воины на учениях проявят лучшие качества, свойственные им со времен ВКЛ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ учениях "Запад-2017" мы видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Будем внимательно мониторить, - Порошенко. ВИДЕО
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