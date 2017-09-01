 В учениях "Запад-2017" мы видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Будем внимательно мониторить, - Порошенко. ВИДЕО

"Об учениях "Запад-2017" - мы с большим вниманием относимся к проведению этих учений, видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Я могу акцентировать, что время визита Президента Лукашенко мы отдельно обсуждали этот вопрос. Мы получили заверения, что с территории Беларуси ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы. Надеюсь, что это слово будет сдержано. Мы будем внимательно мониторить, чтобы завезенная для учений техника была выведена и угрозы были сняты", - отметил Порошенко.
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Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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