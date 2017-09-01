 Порошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает". ВИДЕО

"Кто знает, как трудно учиться на врача. 6 лет в университете, затем - интернатура. И постоянно нужно обновлять свои желания. И уровень доходов должен быть соответствующий. Но тот, кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает. И поэтому медицинская реформа, которую я хочу провести, она должна быть такой, чтобы она восстановила справедливость в отношении зарплаты", - сказал он.
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Кроме этого, президент намерен провести пенсионную реформу, чтобы избежать несправедливости.
"Очень важная реформа, которую мы сейчас будем проводить, это пенсионная, чтобы избежать несправедливости. Почему человек, проработавший 5 лет и человек, проработавший 40 лет получают одинаковую заработную плату? Это нечестно. Нечестно, в первую очередь, по отношению к пенсионеру. И когда мы с правительством отметили, что мы сейчас повышаем минимальную заработную плату, странно, но мы подверглись сокрушительной критике... А доходы Пенсионного фонда, которые мы получили в результате повышения минимальной заработной платы, должны быть распределены пенсионерам. Впервую очередь тем, которые имеют стаж. Если ты проработал 35 лет, ты должен получать больше", - подытожил президент.
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Один сельский учитель Вася постоянно лежит на диване, потому и так мало зарабатывает.
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- Будете, но только под себя. )))
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- Да, но если будете много ходить!
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кто глубже залазит в карман пациенту, ТОТ больше зарабатывает!!!!!
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Петро Порошенко през. Укр.
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Может знания???
Как много разговоров про пенсионную реформу и 0 результатов...
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