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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1607) Порошенко (13682) роддом (42) Харьковщина (1301)

 Порошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает". ВИДЕО

Сегодня на открытии перинатального центра в Харьковской области президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто в Украине может зарабатывать больше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Кто знает, как трудно учиться на врача. 6 лет в университете, затем - интернатура. И постоянно нужно обновлять свои желания. И уровень доходов должен быть соответствующий. Но тот, кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает. И поэтому медицинская реформа, которую я хочу провести, она должна быть такой, чтобы она восстановила справедливость в отношении зарплаты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл современную школу на Харьковщине: "В заведении есть лифты, пандусы, специальная мебель, комната психологической разгрузки"

Кроме этого, президент намерен провести пенсионную реформу, чтобы избежать несправедливости.

"Очень важная реформа, которую мы сейчас будем проводить, это пенсионная, чтобы избежать несправедливости. Почему человек, проработавший 5 лет и человек, проработавший 40 лет получают одинаковую заработную плату? Это нечестно. Нечестно, в первую очередь, по отношению к пенсионеру. И когда мы с правительством отметили, что мы сейчас повышаем минимальную заработную плату, странно, но мы подверглись сокрушительной критике... А доходы Пенсионного фонда, которые мы получили в результате повышения минимальной заработной платы, должны быть распределены пенсионерам. Впервую очередь тем, которые имеют стаж. Если ты проработал 35 лет, ты должен получать больше", - подытожил президент.
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Прочтите внимательно: что написано на фургоне.
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Я вам про Emergency Room в США, а ви мені - про фургон.)
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У Ахметова все руки в мозолях, Порошенко спину разогнуть не может, Фирташ истекает третьим потом.
Один сельский учитель Вася постоянно лежит на диване, потому и так мало зарабатывает.
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Вот такая вот многоходовочка. Нужно работать так как Петр, как Гнойсман, как Пашинский, как Сабаков, как Ахметов и другие трудяги не покладающие рук и ног...
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У нас можно и 40 лет числиться на работе, ничего не сделав полезного. Другой может работать на 2х работах 25 лет отчисляя в пенсионный фонд по максимуму, но не заработать пенсию
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Лицемер и циник, это так мягко скажу. Падлюкт делают полицейскую страну. Врачи, Учителя, Армия......вот главные приоритеты!!! Прежде всего жизнь человека, защита и безопасность Родины,образование граждан! А так больше похоже на геноцид (медицина, тарифы, пенсии, безработица), воспитание низкоинтеллектуальных овец для рпаботы на олигархат, и все блага надсмотрщикам, меньтам, прокурорам, судьям, слугам властьимущих узурпаторов.
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ну логично было бы позволить людям отказаться от услуг семейного врача, я например фельдшер много лет проработал на скорой и на херу я вертел семейных терапевтов всех вместе взятых, можно ли мне отказаться от услуг семейного доктора и получать от государства деньги что выделяет государство на мою семью?, простуды и всякие осложнения в виде бронхитов я лечу сам, инъекции делаю сам, если вы выделите мне деньги я застрахую здоровъе моих детей в страховой компании и все
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це аналог як дімка-- медвель відповідав вчителям...
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Тогда все СМИ обсасывали, смеялись, кричали что срочно в отставку....Сейчас посмотрим на реакцию...И это явно из спитчей замполита Ревы, Надо меньше жрать!
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- Доктор, я буду ходить?
- Будете, но только под себя. )))
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Будку собачью еще бы посоветовал построить...
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Он сейчас всё больше по открываниям, не успевает, зашивается с переездами, на расхват!
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У нас сьогодні на зупинці новий ларьок відкривають. Купив пиво, перевдівся, чекаю.)))
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брехня!!!!!
кто глубже залазит в карман пациенту, ТОТ больше зарабатывает!!!!!
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В Верховной Раде гребут все одинаково,а работают далеко не все.Как вы боретесь с прогульщиками,кнопкодавами???
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... Краще заробляє той, хто краще краде.

Петро Порошенко през. Укр.
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Что значит обновлять свои желания??? Или это из собственного опыта?
Может знания???
Как много разговоров про пенсионную реформу и 0 результатов...
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Как говорил Остап Бендер: "И побольше цинизма - людям это нравится!"
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Так и сказал: "получают одинаковую заработную плату?" или всё-таки пенсию?
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депутани в нас вже так спрацювалися, по 20 год в місяць трудяться з перервами на вихідні і канікули. Тому з заробітки високі
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Тяжко хворів друг. Його вже немає. Лікування коштувало шаленних грошей. І в столичній лікарні зав. відділенням прямим текстом сказала 300 баксів за те, що я вас беру. Я до того, щоб наших можновладців лікували виключно в Україні.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко - докторам: "Кто лучше работает, тот и лучше зарабатывает". ВИДЕО
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