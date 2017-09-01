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 Происшествия, Общество
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Все про:рейдерство (831) Чернигов (447)

 "Банду геть!", - 500 швей черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО

В Чернигове около 500 женщин - сотрудников швейной фабрики "Элегант" отбили попытку рейдерского захвата предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cheline TV, рейдерам каким-то образом удалось уговорить государственного регистратора из Нежина на смену главы правления фабрики и рано утром 31 августа группа неизвестных зашла в помещение фабрики с целью завести в кабинет нового директора. Однако коллектив возмутился и встал на защиту действующего.

Работники фабрики выдворили непрошеных гостей еще до приезда полиции. Дальнейшая судьба предприятия будет решаться в судах. Достоверность документов, которыми руководствовались неизвестные, будут проверять компетентные органы.

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До приезда полиции? Забавно.А она что,приехала? А если приехала,то что,встала на защиту Закона? Смешно.
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переводчик не нашел перевода слова "швачки" ? )))
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Україна в руках мафії. Реєстратор таємно змінює директора - за це його вже мають тримати в СІЗО і він має не вийти з тюрми до кінця життя, потім на підприємство залітає банда рейдерів з "новим" директором який виводить всі гроші підприємства на рахунки мафії і ріже підприємство на металобрухт! Потім коли суд відновлює права справжніх власників на своє майно там вже немає ні грошей ні обладнання - голі стіни та борги, зірвані контракти та знищена ділова репутація! Все це робиться мафією і суди, міліція, прокуратура та СБУ допомагають рейдерам, а простіше кажучи керівники цих інституцій організаційно входять в рейдерську мафію і отримують гроші від цих пограбувань! Всі заяви влади щодо жорсткої протидії рейдерам виявились пустими словами! Насправді менти та прокурори активно допомагають рейдерам в їх кримінальній діяльності! В таку країну ніхто свої гроші не вкладатиме!
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Так и нужно, когда приходят непонятные делки - гнать их в шею
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Да не швачек, а швей!

Какой кошмар... Вы или по-украински пишите, или вообще не пишите...
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у него переводчик русско-русский)) не знает такого слова))
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Да они и словов, ой, словей то таких не знают.
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Предлагаю теперь перенести 8 марта,на 1 сентября,....нафига нам эти швачки из Нью- Йорка
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и отмечать международный женский день женскими боями без правил в грязюке
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Бабы--страшная сила,это вам не с полицаями любезничать!!)))
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Есть женщины в русских селеньях
Их бабами нежно зовут.
Слона на ходу остановят
И хобот ему оторвут.
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Да уж не задалась встреча "нового руководства" с коллективом.
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Каким, сука, это еще образом им удалось уговорить? Может за то что он такой сговорчивый не мешало-бы его, суку, лет на 8 за решетку отпуск выписать?
Глядишь, другие, не такими сговорчивыми будут...
Е...ный минюст пора тоже прошерстить на наличе гнид. И начать с министра.
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Ну что же... можно поздравить соево-бобовых с принятием с "антирейдерским законодательством"!
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Так это шоколадный и организовывает рейдерство. Раз менты не вмешивались, значит за попыткой захвата фабрики стояли провластные воры из БПП
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О, вот это зажылы по-новому, не то что при злочынной банде.
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Когда уже будут новости о том, что посадили того или иного судью которые выносили решения в пользу рейдеров?!
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"...рейдерам каким-то образом удалось уговорить государственного регистратора из Нежина..."

непостижимо каким же это образом?! бином Ньютона, бля!
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вообще-то, на видео видно, что полицаи стоят вместе с рейдерами.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Банду геть!", - 500 швей черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО
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