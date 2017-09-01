 "Банду геть!", - 500 швей черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Cheline TV
, рейдерам каким-то образом удалось уговорить государственного регистратора из Нежина на смену главы правления фабрики и рано утром 31 августа группа неизвестных зашла в помещение фабрики с целью завести в кабинет нового директора. Однако коллектив возмутился и встал на защиту действующего.
Работники фабрики выдворили непрошеных гостей еще до приезда полиции. Дальнейшая судьба предприятия будет решаться в судах. Достоверность документов, которыми руководствовались неизвестные, будут проверять компетентные органы. Смотрите также: "Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО
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Какой кошмар... Вы или по-украински пишите, или вообще не пишите...
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Их бабами нежно зовут.
Слона на ходу остановят
И хобот ему оторвут.
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Глядишь, другие, не такими сговорчивыми будут...
Е...ный минюст пора тоже прошерстить на наличе гнид. И начать с министра.
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непостижимо каким же это образом?! бином Ньютона, бля!
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