 "Банду геть!", - 500 швачек черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Cheline TV
, рейдерам каким-то образом удалось уговорить государственного регистратора из Нежина на смену главы правления фабрики и рано утром 31 августа группа неизвестных зашла в помещение фабрики с целью завести в кабинет нового директора. Однако коллектив возмутился и встал на защиту действующего.
Работники фабрики выдворили непрошеных гостей еще до приезда полиции. Дальнейшая судьба предприятия будет решаться в судах. Достоверность документов, которыми руководствовались неизвестные, будут проверять компетентные органы. Смотрите также: "Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО
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