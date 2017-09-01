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 Происшествия, Общество
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Все про:рейдерство (831) Чернигов (447)

 "Банду геть!", - 500 швачек черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО

В Чернигове около 500 женщин - сотрудников швейной фабрики "Элегант", отбили попытку рейдерского захвата предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Cheline TV, рейдерам каким-то образом удалось уговорить государственного регистратора из Нежина на смену главы правления фабрики и рано утром 31 августа группа неизвестных зашла в помещение фабрики с целью завести в кабинет нового директора. Однако коллектив возмутился и встал на защиту действующего.

Работники фабрики выдворили непрошеных гостей еще до приезда полиции. Дальнейшая судьба предприятия будет решаться в судах. Достоверность документов, которыми руководствовались неизвестные, будут проверять компетентные органы.

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До приезда полиции? Забавно.А она что,приехала? А если приехала,то что,встала на защиту Закона? Смешно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Банду геть!", - 500 швачек черниговской фабрики отбили атаку рейдеров. ВИДЕО
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