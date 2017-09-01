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 Политика Украины, Общество
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Все про:депортация (254) пропаганда (2221) Россия (72085) СБУ (14823)

 "Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО

Корреспондент пропагандистского "Первого канала" Анна Курбатова, которую депортировали из Украины с запретом посещения страны на три года, рассказала российским зрителям о "зверствах" украинских спецслужб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Курбатова заявила, что сотрудники СБУ "буквально вышвырнули" ее на украино-российской границе и отправили пешком к пункту контроля российских пограничников.

"Без денег, без вещей - не дали забрать чемодан, без ключей от дома. Долго смеялись над тем, как меня проводить до российской границы. Пойду ли я пешком? Нападет ли на меня кто-то в лесу? Потом решили, как им казалось в шутливой форме, посадить на маршрутку. Там метров 800 до границы потому, что ее даже не видно было... Не могу отделаться от ощущения, что СБУ где-то рядом. Люди подходят просто поздороваться, а я все равно еще вздрагиваю", - заявила Курбатова.

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Смотрите также: "Там стояли грузовики большие. Я шла одна, легко одета, ночью до российского погранпункта", - выдворенная пропагандистка Нерсесьян пожаловалась на СБУ. ВИДЕО
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Если в Украине так все плохо , что же ты сученка лезла сюда всеми неправдами, не добившись аккредитации, собственно - не законно
Что вообще вам нужно здесь журнашлюхам , музыкальным горлопанам и танцорам?
Их в дверь -они в окно,мазохисты.
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Почему ее до сих пор не осудили за клевету? Почему ее просто отпустили без штрафа. давно пора заочно осудить ВСЕХ сотрудников пидарашн ньюз из тех телерадиокомпаний которые проводили провокационную деятельность против народа Украины, подстракательство к национальной ненависти, за системную дезинформацию с целью разжигания войны. И не выпускать ни одну путинскую шлюху которая к этому причастна и зачем то поперлась в Украину без реальной суммы денег в качестве штрафа. И вот с решением суда в зубах ни одна пропутинская шлюха не брехала бы про ущемление свободы слова ни на западе ни за поребриком
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А чего она молчит,как ее хунта трубой в жопу насиловала?
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Да не изнасиловали ее- у нее противозачаточная внешность.
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Так трубой же,и сзади,и в жопу!
Может не поняла ничего?
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теперь будет месяц с кацапов выпрашивать подаяние
во имя педриллы гундяева
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Тебя наоборот спасли от киевской хунты и жидофошиздов. А Лавров еще возмущался что ее выгоняют из Украины и хотел чтобы она осталась и биндеры еще над ней издевались.
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Бедолага,у меня аж слеза скупая по щеке потекла...Как-же она до этого прекрасно жила среди "бИндер",ума не приложу?

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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 13 ч.13 часов назадЕщеВ Екатеринбурге жестоко избит журналист Первого канала

Это вам не фошыстский Киев. Из Екатеринбурга просто так не съе..шься.
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да причем тут хунта киевская кажется в эрефии до всех начало доходить из-за кого везде погибло столько людей а еще больше пооставались не нужными калеками
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Вообще , чему удивляться , за что ей заплатили, тем и занимается.
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там в лесу на границе уже указатель надо ставить "НАХ.Й - это туда ------>"
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Припиніть писати про цю сучку. Все її немає, за три роки вона згине.
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сегодня вечером в Ютьюбе будет весело.КацаПсины будут обсуждать Ассоциацию Украина-ЕС,будто прожили 70 лет не при коммуняцких шакалах,а в НАТО и ЕС....
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в принцепе можно было бы и посадить, как агента кремля /и не ошибешься кстати/, а то хунта какая-то жалостливая у нас....
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ууу, какие страшнющие каратели в СБУ. уже вторую лесом шлют и ржут вдогонку.
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Депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины: "Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись,. А ещё заставили сдать экзамен по русскому языку (3 балла) и математике (двойка), но ещё со школы мне больше всего нравились уроки труда ."
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когда гидрант липецкий уже введет с окупантами визовый режим чтобы ети твари не лазили в Украину как к себе домой а потом не использовали ето в качестве пропаганды.
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трусики на голову надо было натянуть!)))))))
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А ещё изнасиловали, распяли и монтажной пеной задули...
Хотя ротяку таким проституткам журналюгам можно и задуть пеной.
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Не только ротяку - но и шнобель что бы не могло воздуха набрать и гавкнуть, сопли не распускало- когда придётся отвечать за свою брехню, и анал - что бы не гадило, и половую трещину что бы не плодило себе подобных.
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Грузовики, где про большие грузовики я спрашиваю?
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такую вонючую грязь не насилуют.Пропагандоны сказали чо это перебор
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А вот Украинца Сущенко, ватники тупо кинули в тюрьму!
Без какой либо вины, без каких либо доказательств! И издеваются над Ним как хотят!
Лично Андрик против наличия на территории Украины:
1. ватников из мордора ( ибо нехай щастить).
2. ватных машин ( смотрите пункт первый).
3. ватных журнашлюх ( всё равно сбрешуть).
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каком лесу, блять, вся нейтральная зона загорожена в два ряда...
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сложности перевода. "та йди ти лiсом" - воспринимается буквально.
треба було добавити - "нехай щастить".
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Да какие то зверства, фошизды биндеровские как малые дети, вот я вам скажу, пытки так пытки:Чудища вида ужасногоСхватили ребёнка несчастного
И стали безжалостно бить его,
И стали душить и топить его,
В болото толкать комариное,
На кучу сажать муравьиную,
Травить его злыми собаками...
Кормить его тухлыми раками...
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И это все описал С. Михалков, ну как тут не поверить))
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нечего делать нормальным людям в свинорейхе!
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ШО серьезно.........
да и фуй с тобой, корреспондент "первого кАнала" Анна Курбатова
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Госпожу посадили в маршрутку? Да они реально звери )))
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на 1мин.10сек. оговорка по Фрейду- шлюха благодарит кацапских пограничников и говорит спасибо, ОБОБРАЛИ....
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Візовий режим проситься з кацапією, аж плаче. Де наші депутати,св-чі. Хто з наших хоче працювати за кордоном нехай до Польщі їде чи ще кудись, тільки не на кацапію. А взагалі потрібно розвивати промисловість та податки змінювати для середнього і малих приватних підприємців. Де депутити? Одна гризня
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начал читать заголовок и подумал, что саакашвили пишет
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Ой бедненькая! У этой лахудры наверное от страха матка опустилась. Караул! Доктора, доктора...!!!
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Русская баба во всей красе: спи*дит и микрофон не упустит....
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Ну, теперь ей Путин лично вручит главный рашистский орден - "За вранье" всех 3-х степеней.Кстати, а где подробный, в деталях, рассказ о многократном изнасиловании в извращенной форме?Вырезали?
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По методичке эти шалавы интервью дают. Другая журношлюха нерсесянс, кажется так, когда ее нахер гнали с Украины тоже говорила, что была одна, легко одета, было холодно. Так, когда вы бляди берете аккредитацию на работу в Украине, то берите с собой шерстяные трусы и телогрейку даже летом. Потому, что вы все холода боитесь, а пиздонуть с Украины вас могут в любое время года.
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Надеюсь наши СБУ засняли как доставили деликатно это тело до границы и культурно передали кацапским ихтамнетам и потом ждали этого момента, чтобы размащать этим пропагандонам их же сопли по их морде.
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Жаль ,що це чергова рашистська брехня бо брехливих свинособак саме так і потрібно виганяти - копняком в дупу !
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надо было на подвал, и к зекам по кругу, не тот нынче нацист пошел, максимальное зверство пальтишко даме не предложил
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Ще почитала ці ж новини на страна. Ua пишуть, що вона ніяких законів не порушувала і, взагалі,скільки яду до України.Є там такий юрій ткачов з Одеси, то і про міст в Криму пише з восторгом і про мацкву,що вона це Европа, і різні гадості ця газета пише про Україну. Так що у нас хватає гадості з тих,що живуть у нас і є громадянами. Потрібно вже ввести поняття громадяни і не громадяни,як у Прибалтійських країнах.
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жаль, фошизды суке отверстие для изрыгания пиздежа не запенили ((
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Посадили в маршрутку..... Потрібно було дати пачку солі в дорогу
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А монтажной пеной "злые биндеровцы" суку пропагандонскую не заправили?
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ну если так и было то так тебе и надо пришмандовка путинская надеемчся ты навсегда забудеш дорогу сюда
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СБУ красавы... еще надо было пендель залупить под зад....
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к геніталіям ляктричество не підключали?? От шкода..
А рашисти підключають.
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Может кто то скинуть, за что именно ее депортировали.
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А тебя в Гугле что ли забанили..?? Или религия не позволяет им воспользоваться...??
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на що ця дебілка скаржиться? На те що її викинули з країни? То не ЛІЗЬ, хвойда смердюча, і не буде тобі "тємно і холодно"..
гниди кацапські, ви воняєте. Не лізьте до нас в країну!!!!!!!!!
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СБУ, нельзя обижать девушек с плоским лицом, они очень обидчивы. Она надеялась, что её хотя-бы изнасилуют.
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Еще одна астрид линдгрен....

А трусики-то хоть оставили?!!!
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Было темно и холодно

Что и пеной не утеплили...??? Это не доработка со стороны СБУ...... в следующий раз обязательно утеплят....пару баллонов вдуют.......
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вторая пошла!им по одному страшно-их толпой гнать нужно для их общего блага...но не время еще европе перечетить...не окрепли
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Ну, навіть якщо і "викинули" на кордоні - але ж викинули на рідну землю: чому ж там так "темно и холодно"
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Спасибо. Все, как я хотел - ночью, на глухом переходе, пешком на родину без чемодана.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО
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