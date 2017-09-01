 "Было темно и холодно. Меня вышвырнули на границе. Издевались и смеялись. СБУ до сих пор мерещится", - депортированная пропагандистка Курбатова о "зверствах" спецслужб Украины. ВИДЕО

"Без денег, без вещей - не дали забрать чемодан, без ключей от дома. Долго смеялись над тем, как меня проводить до российской границы. Пойду ли я пешком? Нападет ли на меня кто-то в лесу? Потом решили, как им казалось в шутливой форме, посадить на маршрутку. Там метров 800 до границы потому, что ее даже не видно было... Не могу отделаться от ощущения, что СБУ где-то рядом. Люди подходят просто поздороваться, а я все равно еще вздрагиваю", - заявила Курбатова.
Загрузка видео...
Что вообще вам нужно здесь журнашлюхам , музыкальным горлопанам и танцорам?
Их в дверь -они в окно,мазохисты.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Может не поняла ничего?
Ответить
во имя педриллы гундяева
Ответить
Ответить
Ответить
Утро началось с хороших новостей
Ответить
Это вам не фошыстский Киев. Из Екатеринбурга просто так не съе..шься.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя ротяку таким
проституткамжурналюгам можно и задуть пеной.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Без какой либо вины, без каких либо доказательств! И издеваются над Ним как хотят!
Лично Андрик против наличия на территории Украины:
1. ватников из мордора ( ибо нехай щастить).
2. ватных машин ( смотрите пункт первый).
3. ватных журнашлюх ( всё равно сбрешуть).
Ответить
Ответить
Ответить
треба було добавити - "нехай щастить".
Ответить
И стали безжалостно бить его,
И стали душить и топить его,
В болото толкать комариное,
На кучу сажать муравьиную,
Травить его злыми собаками...
Кормить его тухлыми раками...
Ответить
Ответить
Ответить
да и фуй с тобой, корреспондент "первого кАнала" Анна Курбатова
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А рашисти підключають.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
гниди кацапські, ви воняєте. Не лізьте до нас в країну!!!!!!!!!
Ответить
Ответить
А трусики-то хоть оставили?!!!
Ответить
Что и пеной не утеплили...??? Это не доработка со стороны СБУ...... в следующий раз обязательно утеплят....пару баллонов вдуют.......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить