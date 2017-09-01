 2-летняя девочка умерла от отравления грибами на Житомирщине. ВИДЕО

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18-летняя мать объяснила, что дочь съела сырых грибов, которые росли во дворе у соседей. Девочке стало плохо.
Два дня мать пыталась сама помочь ребенку, а когда состояние дочери ухудшилось, обратилась в районную больницу. Оттуда ребенка доставили в областную детскую больницу, но из-за упущенного времени спасти жизнь медики не смогли.
Мать за недосмотр могут привлечь к ответственности.
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Виновата мать в любом случае. 2 года - это очень мало, чтобы так долго оставлять без присмотра. Это ж надо к соседям пошла... за 10-15 секунд не успеешь...
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