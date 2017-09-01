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 Общество, За рубежом
  2000  18
Все про:грибы (21) Житомирщина (671) отравление (871) смерть (5228)

 2-летняя девочка умерла от отравления грибами на Житомирщине. ВИДЕО

В Житомирской области врачи не смогли спасти 2-летнюю малышку после отравления грибами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

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18-летняя мать объяснила, что дочь съела сырых грибов, которые росли во дворе у соседей. Девочке стало плохо.

Два дня мать пыталась сама помочь ребенку, а когда состояние дочери ухудшилось, обратилась в районную больницу. Оттуда ребенка доставили в областную детскую больницу, но из-за упущенного времени спасти жизнь медики не смогли.

Мать за недосмотр могут привлечь к ответственности.
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Нужно родителей девочки накормить этими же грибами.
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Пздц!!!! 2х летнюю!!!!!!!!! ГРИБАМИ кормить!!!!!! И мамашку даже не посадят????
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Никто ее не кормил, ребенок ползал по двору и что-то сорвал и съел. Но мама явно не большого ума если два дня в больницу не обращалась.
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Сама еще ребенок. Тут с ее родителей надо за недосмотр спрашивать.
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В 18 лет у людей хватает ума симфонии писать.Это простой дебилизм.
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До 7 лет детям не рекомендуют давать даже шампиньоны
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Грибы жевал один раз в жизни лет 30 назад,ничего хорошего.Лучше кило картошечки цибульки и сальца с прорезаью... Малыша жаль... Ангелочком ушло на Небо...
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С 2 лет . то уже поздно . нужно с рождения делать грибные муссы и кашки !!! Родители дебилы !
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А ты? Выбирай выражения, ты не у себя в Беларуси.
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Грибы собранные в лесу есть нельзя. Все они не съедобные. Приучите себя к этому правилу и таких трагедий не будет.
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Вы все осуждающие ,статью то хоть читаете???Малышка съела грибы в соседском дворе ,очевидно играючись ,под очень плохом присмотре 18ти летней матери.Не накормила ,а тупо провтыкала чем занят ее ребёнок и что он съел .И притянуть к ответственности могут разве что за недосмотр .(хотя она и так уже наказана ,дальше некуда)
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НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ на попечении НЕДЕЕСПОСОБНЫХ - результат предсказуем на 90%! (10% - вероятность "удачи"!)
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Да, большинство комментарий говорит о том, что статью никто не читал.

Виновата мать в любом случае. 2 года - это очень мало, чтобы так долго оставлять без присмотра. Это ж надо к соседям пошла... за 10-15 секунд не успеешь...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество2-летняя девочка умерла от отравления грибами на Житомирщине. ВИДЕО
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