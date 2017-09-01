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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (2162) Одесса (5873) Нацполиция (8553)

 Иностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО

В одной из парикмахерских Одессы в очереди подрались полицейский и иностранец.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, иностранец ненадолго вышел и упустил свою очередь. Он крайне возмутился, начал ругаться и угрожать парикмахерше. За женщину вступился патрульный, но его оппонента это еще больше разозлило. Он бросился к полицейскому с кулаками. Милиционеру пришлось вытянуть травматический пистолет и несколько раз выстрелить в обидчика. Несмотря на легкие травмы, иностранца забрали в больницу.

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какой это иностранец? Даже по розмазаной морде видно что это чурка черножопая!
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Eugeniusz 1 - начинают и у нас наглеть..- с рашки наверное приехал..
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та ні - скоріше з північної африки або вже з ойропи.
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на "эспрессо" кино подробней.. я то думал скандинав или прибалт...а оказалось дите гор..
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Да какое дите гор - посмотри на него - малое худое несчастное - типичный турок или курд.
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Один хороший удар кулаком в ухо заменяет два часа воспитательной работы.
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или же -альтернатива-
Один удар в глаз-резко улучшает зрение!!!)))
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Ага...
Тут некоторые за легализацию оружия....
без всякого геноцида, в очередях, кучу народа ляжет ))))))
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...а еще куча сядет )...неплохая естественная убыль долбоебов ))
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слышь чел - бандюки все равно вооружены, а простому человеку и отбиться нечем. В Млдове с середины 90-х- легализирован огнестрел - результат на 40% меньше тяжелых престулений (убийств, грабежей)
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пойми - один только фактор легализации огнестрел неспособен уменьшить кол-во тяжелых престуллений ..
а если брать это - В Млдове с середины 90-х- легализирован огнестрел - результат на 40% меньше тяжелых престулений ,

то понятное дело, в середине 90-х был самый разгул беспредела и по сравнению с тем периодом конечно покращення будет, по-любому )))))


попробую объяснить ещё так - даже введение смертной казни за тяжкие преступления их не снижал
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пойми и ты - когда быдл влезет в твою хату, изнасилуют твои жену и дочь, но ты в итоге будешь хныкать что ты против
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поліцейського на пенсію, іноземця на батьківщину ,ось так без великої крові можна полагодити
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Я расцениваю этот инцидент как террористический акт!
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тут поряд червоношкірий муслімів з курбан-байрамом поздоровляв. Дивись хребта не зламай патрійот.
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По данным Духовного управления мусульман Татарстана, ожидается, что только в Казани принесут в жертву около 10−15 тыс. баранов.)))))))

Так видать убёг тот, что к цирюльнику ломился!!!А то б в Татарии-в жертву)))
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В любом случае полицейский красава!
Но зачетнее было бы если б из боевого шмальнул. Отбил бы иностранным чуркам желание скандалить надолго.)))
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Как можно "вытянуть травматического пистолета"? Это что за идиотизм? Цензор, у вас там хоть какой-то редактор имеется?!
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как можно...как можно..? был "короткоствол"...вытянул стал ...вона какой)())
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Как я понял, всех этих чурок в Одессу завозят централизованно на торговлю арбузами, перисками и тд!
Они бурно рассказывают, как они их вырастили своими руками и пытаются нагло обвесить покупателя!
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Мав іноземець оїхати до в'язниці за напад на поліцейського.
Люди звільняйтеся від шаблонів "чурка", "чернож@пий" та т.п. це совково-рашиськи шаблони!!! На Українцяи як Європейця це має бути чуждо!!!
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Пальці великі а кнопки маленьки, вибачаюсь за написання.
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Нам Українцям як Європейцям має бути чуждо використовувати савково-рашиські шаблони "чурка" , "черномазий" та т.і.!
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Офигеть,в Одессе как в совке,очереди к парикмахеру?
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31.08.17 23:40 Россия перебросила на границу с Украиной дивизион ракетных комплексов "Точка-У", - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(Цензор.нет")
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Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Источник: https://www.kievpravda.com/news/49993дальше можно и не читать
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Полицейский - красава! А противникам легализации оружия предлагаю сидеть дома бояться,а если вломится "иностранец",не препятствуйте изнасилованию жены- сразу собирайте и отдайте всё ценное,что имеется в доме.Не факт,что это поможет вам , жене и вашим детям... .Да,и не вздумайте стричься в парикмахерской.
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а травмат тебе чем не подходит?или надо обязательно наповал убивать?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияИностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО
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