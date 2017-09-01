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Иностранец и полицейский подрались в очереди к одесскому парикмахеру. ВИДЕО
В одной из парикмахерских Одессы в очереди подрались полицейский и иностранец.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, иностранец ненадолго вышел и упустил свою очередь. Он крайне возмутился, начал ругаться и угрожать парикмахерше. За женщину вступился патрульный, но его оппонента это еще больше разозлило. Он бросился к полицейскому с кулаками. Милиционеру пришлось вытянуть травматический пистолет и несколько раз выстрелить в обидчика. Несмотря на легкие травмы, иностранца забрали в больницу.
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Один удар в глаз-резко улучшает зрение!!!)))
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Тут некоторые за легализацию оружия....
без всякого геноцида, в очередях, кучу народа ляжет ))))))
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а если брать это - В Млдове с середины 90-х- легализирован огнестрел - результат на 40% меньше тяжелых престулений ,
то понятное дело, в середине 90-х был самый разгул беспредела и по сравнению с тем периодом конечно покращення будет, по-любому )))))
попробую объяснить ещё так - даже введение смертной казни за тяжкие преступления их не снижал
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Так видать убёг тот, что к цирюльнику ломился!!!А то б в Татарии-в жертву)))
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Но зачетнее было бы если б из боевого шмальнул. Отбил бы иностранным чуркам желание скандалить надолго.)))
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Они бурно рассказывают, как они их вырастили своими руками и пытаются нагло обвесить покупателя!
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Люди звільняйтеся від шаблонів "чурка", "чернож@пий" та т.п. це совково-рашиськи шаблони!!! На Українцяи як Європейця це має бути чуждо!!!
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НАКОНЕЦ-ТО!!
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Источник: https://www.kievpravda.com/news/49993дальше можно и не читать
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