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Все про:Нацполиция (8550) стрельба (2544) Харьков (4385)

 Возле завода "Турбоатом" в Харькове произошел конфликт со стрельбой, 1 человек в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ВИДЕО

Предварительно установлено, что у завода "Турбоатом" произошел конфликт между двумя группами людей, общей численностью более 20 человек. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 20-40. На место выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, Слободского отдела полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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"По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организациям пока не установлена. Он сообщил, что во время конфликта применялось травматическое и огнестрельное оружие. Один человек с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.

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В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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