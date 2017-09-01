 Возле завода "Турбоатом" в Харькове произошел конфликт со стрельбой, 1 человек в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"По словам заместителя начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Андрея Шарнина, принадлежность участников конфликта к любым организациям пока не установлена. Он сообщил, что во время конфликта применялось травматическое и огнестрельное оружие. Один человек с огнестрельными ранениями грудной клетки и обеих ног в тяжелом состоянии находится в больнице", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Факт события зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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