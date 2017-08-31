 Пограничники обнаружили в аэропорту "Жуляны" у гражданки Польши два лука со стрелами и охотничий нож. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Во время оформления пассажиров рейса "Киев - Вроцлав", пограничный наряд получил информацию о возможном перемещении через государственную границу холодного оружия гражданкой Польши.
Пограничники инициировали углубленный досмотр личных вещей одной из иностранных туристок. В результате были обнаружены два лука с комплектами стрел к ним, а также охотничий нож. По предварительным выводам экспертов найденные вещи могут соответствовать признакам холодного оружия.
По данному факту составлен протокол об административном нарушении. Находки изъяты, проводится проверка.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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У меня в Грузии касету от бритвы забрали, видимо, у погранца-джигита такая же бритва.
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Выдали даме на станции Четыре зелёных квитанции О том, что получен багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькая собачонка.
Вещи везут на перрон.Кидают в открытый вагон. Готово. Уложен багаж:
Диван,Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькая собачонка.
Но только раздался звонок, Удрал из вагона щенок. Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно. В испуге считают багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка...- Товарищи! Где собачонка?
Вдруг видят: стоит у колёс Огромный взъерошенный пёс. Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж, Картина, Корзина, Картонка, Где прежде была собачонка.
Приехали в город Житомир.Носильщик пятнадцатый номер Везёт на тележке багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка А сзади ведут собачонку.
Собака-то как зарычит. А барыня как закричит: - Разбойники! Воры! Уроды!
Собака - не той породы!
Швырнула она чемодан, Ногой отпихнула диван,
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка- Отдайте мою собачонку!
- Позвольте, мамаша На станции, Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькую собачёнку.
Однако За время пути Собака Могла подрасти!
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- cлили гражданку по телефону пограничному наряду? или как это они "информацию получили" ? из форума любителей голимых луков и прочей херни за полтора рубля? Источник: https://censor.net.ua/v45362
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