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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:аэропорт (1284) Госпогранслужба (3009) Жуляны (58) Киев (18020) оружие (4089)

 Пограничники обнаружили в аэропорту "Жуляны" у гражданки Польши два лука со стрелами и охотничий нож. ВИДЕО

Сегодня, в столичном аэропорту "Жуляны" сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможни обнаружили у пассажирки нож и два лука со стрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Во время оформления пассажиров рейса "Киев - Вроцлав", пограничный наряд получил информацию о возможном перемещении через государственную границу холодного оружия гражданкой Польши.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали "торговца людьми", пытавшегося вывезти россиянку в Пекин для использования в сексиндустрии, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Пограничники инициировали углубленный досмотр личных вещей одной из иностранных туристок. В результате были обнаружены два лука с комплектами стрел к ним, а также охотничий нож. По предварительным выводам экспертов найденные вещи могут соответствовать признакам холодного оружия.



По данному факту составлен протокол об административном нарушении. Находки изъяты, проводится проверка.

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лучники со стрелами это тебе не какие-то цибулячники
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Наверное, если стрелку цибули изрядно заморозить, то точно можно как холодное оружие использовать. Во всяком случае выколоть глаз сгодится.
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Вы наверное сильно удивитесь, но это метательное оружие
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Вона, мабуть, вперше літала. Здала б то все в багаж і проблем не було б. А вона в салон хотіла протягти в ручній кладі. "Баба-с" (с)
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были бы с багажом те же проблемы, если бы шла через телевизор - таможенники любят собирать подобные коллекции - хрен докажешь. У меня когда то шпагу сувенирную забрали - обьявили холодным оружием даже при наличии справки из магазина - типа я с ней по улицам буду бегать и прохожих убивать, хотя арматура для таких делов по-надежней будет.
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Вот если обмотать арматурину изолентой, типа чтоб держать удобнее было, тогда загребут.
У меня в Грузии касету от бритвы забрали, видимо, у погранца-джигита такая же бритва.
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А нифига. Я когда-то в Ватерлоо купила сувенирный герб Наполеона настенный. А там два изрядных скипетра перекрещенных, больше похожих на стилеты. Ещё то холодное оружие, но пробилась через три кордона и довезла-таки
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10 лет назад, в Турции жена купила турецкий сувенирный нож брату в подарок. Когда проходили контроль в аэропорту Антальи, то турецкий таможенник увидел этот нож при просвечивании багажа. Заставил открыть чемодан. Долго смотрел на этот нож. Что там спрашивал... Мы с женой не понимали ничего, но талдычили - сувенир, сувенир... Короче пропустил нас на рейс.
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Типо ручная кладь была ??? Или она их сдавала в багаж ??? Даже ножницы маникюрные холодное оружие, но смотря как их провозить в ручной клади ниЗЯ, а вот в багаже моно
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гражданка Польши видимо собралась на сафари, отстреливать русских дикарей
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Хозяйке нужно попрощаться с вещами кому то приглянулся лук и стрелы... а теперь будет экспертиза на которую уйдут годы это Украина.
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че ты мелешь, забулдыга, за пару недель всё будет готово
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оленевод тебе не спится решил посрать в коментах
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Дама сдавала в багаж: Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку И маленькую собачонку.
Выдали даме на станции Четыре зелёных квитанции О том, что получен багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькая собачонка.
Вещи везут на перрон.Кидают в открытый вагон. Готово. Уложен багаж:
Диван,Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькая собачонка.
Но только раздался звонок, Удрал из вагона щенок. Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно. В испуге считают багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка...- Товарищи! Где собачонка?
Вдруг видят: стоит у колёс Огромный взъерошенный пёс. Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж, Картина, Корзина, Картонка, Где прежде была собачонка.
Приехали в город Житомир.Носильщик пятнадцатый номер Везёт на тележке багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка А сзади ведут собачонку.
Собака-то как зарычит. А барыня как закричит: - Разбойники! Воры! Уроды!
Собака - не той породы!
Швырнула она чемодан, Ногой отпихнула диван,
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка- Отдайте мою собачонку!
- Позвольте, мамаша На станции, Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван, Чемодан, Саквояж, Картина, Корзина, Картонка И маленькую собачёнку.
Однако За время пути Собака Могла подрасти!
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" пограничный наряд получил информацию о возможном перемещении через государственную границу холодного оружия гражданкой Польши"
- cлили гражданку по телефону пограничному наряду? или как это они "информацию получили" ? из форума любителей голимых луков и прочей херни за полтора рубля? Источник: https://censor.net.ua/v45362
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Пассажир сказал стюардессе, она - КВС, он - погранцам.
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И шо?, Вроцлав может спать спокойно? И как бы мы жили без жулянской таможни?Пограничники обнаружили в аэропорту "Жуляны" у гражданки Польши два лука со стрелами и охотничий нож - Цензор.НЕТ 5094
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каждый день в Киеве стрельбы, то на дороге что-то не поделили, то в транспорте синяк выёбывался, а они чувака с луком задерживают
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Срочно снять пограничников с постов и отправить мирить дебилов на дорогах!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПограничники обнаружили в аэропорту "Жуляны" у гражданки Польши два лука со стрелами и охотничий нож. ВИДЕО
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