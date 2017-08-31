 "Оставьте это ненужное и грязное дело", - освобожденный судом от ответственности террорист из Славянска обратился к "ополченцам ДНР". ВИДЕО

После проведения всех необходимых следственных действий, правоохранители установили, что участие террориста в НВФ сводилось к дежурствам на блокпосту, а после освобождения Славянска подозреваемый покинул подразделение наемников и долгое время прятался у родственников, проживая с обеих сторон линии разграничения.