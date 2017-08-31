 "Оставьте это ненужное и грязное дело", - освобожденный судом от ответственности террорист из Славянска обратился к "ополченцам ДНР". ВИДЕО

После проведения всех необходимых следственных действий, правоохранители установили, что участие террориста в НВФ сводилось к дежурствам на блокпосту, а после освобождения Славянска подозреваемый покинул подразделение наемников и долгое время прятался у родственников, проживая с обеих сторон линии разграничения.
"Оставьте это ненужное и грязное дело и возвращайтесь домой. Никто вас здесь пытать-мучать не будет", - сказал бывший участник НВФ "ДНР".
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а те кто нет неисправимы и подлежат уничтожению.
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Убивайте, грабте, насилуйте, а как саипались, то идите в сбу и говорите, что на блокпостах номера машин проверяли.
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Звиздаболы млять! Что террористы паРашкинские, что сбу.
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