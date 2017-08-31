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 Политика Украины, Общество
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 "Оставьте это ненужное и грязное дело", - освобожденный судом от ответственности террорист из Славянска обратился к "ополченцам ДНР". ВИДЕО

Житель Славянска, помогавший российским террористам в 2014 году, обратился к бывшим "братьям по оружию" с призывом сдаться украинским властям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сделал он это после того как украинский суд освободил его от наказания по программе СБУ "На тебе чекають вдома".

После проведения всех необходимых следственных действий, правоохранители установили, что участие террориста в НВФ сводилось к дежурствам на блокпосту, а после освобождения Славянска подозреваемый покинул подразделение наемников и долгое время прятался у родственников, проживая с обеих сторон линии разграничения.

"Оставьте это ненужное и грязное дело и возвращайтесь домой. Никто вас здесь пытать-мучать не будет", - сказал бывший участник НВФ "ДНР".

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судя по освобождению от ответственности- никогда не поздно и даже есть время срубить денёг.
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"Террорист освобожден от ответсвенности"....... Такое возможно только в Украине. Спасибо Пэдре за Минск-2!
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дебил, это сигнал другим террористам чтобы складывали оружие
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Они врядли это смотрят, им просто тупо не показывают. Именно что об этой программе узнают единицы и случайно и вот этот гражданин с территории подконтрольнои Украине , а те кому надо реально сложить оружие , возвращаться некуда их дома на подконтрольнои параше и террористам территории.
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те кто хотел сложить оружие - сложили, 4й год войны как никак..
а те кто нет неисправимы и подлежат уничтожению.
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Чего только не наговоришь если не хочешь стать "парочкой рабов".
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Был такой Фильм Обратной Дороги Нет,живых там не осталось...
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Спитать би у пєдрошенка та КОдли чи немає там ожливості зробити подібну 'програму' - "тебе чекають вдома" для патріотів Захистників України які седять за гратами зараз, в Українських в'язницях???!!! Щось Бутусов Юрій не задає педрошенку невдобні питання :/
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а чего фейс прикрыли? Что бы подельники, при случае, не рассказали как и на каком блок-посту он дежурил?
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Чтобы не грохнули, как минимум, чтобы семье не угрожали, чтобы боевики не опознали...
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Та сепарам его вычислить раз плюнуть. В век интернета и мобилок. Даже в гражданскую, сто лет назад, дезертиров, что красные, что белые легко опозновали
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Тьфубля!
Убивайте, грабте, насилуйте, а как саипались, то идите в сбу и говорите, что на блокпостах номера машин проверяли.
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Кто ж тогда патриотов вбивал? Неужели все завезённые удмурты?
Звиздаболы млять! Что террористы паРашкинские, что сбу.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Оставьте это ненужное и грязное дело", - освобожденный судом от ответственности террорист из Славянска обратился к "ополченцам ДНР". ВИДЕО
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