 "Мне позвонил Ефремов, был возмущен, говорил: что ты будешь делать, когда я проведу "референдум"?"- в суде допросили экс-главу милиции Луганщины. ВИДЕО

Старобельский райсуд продолжил судебное заседание по делу Ефремова и допросил свидетеля Гуславского. Допрос продолжался семь часов.
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Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация "Луганская гвардия", которой тогда руководил Александр Харитонов, ее палатка была установлена весной 2014 года возле здания Луганской ОГА.
"Жилье для этой организации было представлено по указанию Александра Сергеевича (Ефремова. - Ред)."Луганская гвардия" после создания отрядов осуществляет захваты СБУ, областной государственной администрации, прокуратуры и УМВД. Впоследствии, вооружившись, они создают боевые уже отряды типа Призрак", - сказал Гуславский.
Он вспомнил и телефонный разговор с Ефремовым после задержания в Луганске депутата областного совета, регионала, причастного к созданию "Луганской гвардии", Арсена Клинчаева: "Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов, был возмущен (задержанием Клинчаева. - Ред.), говорил - депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. Что ты будешь делать, когда я проведу "референдум", чем ты будешь заниматься потом?" - подчеркнул Гуславский.
По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за нехватки милиционеров, запрета парламентариев применять специальные средства
Старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский отметил: "Действительно, к нему (Гуславскому. - Ред.) поступало много информации и о митингах, и захвате админзданий и о тех планах, которые собирались реализовывать относительно проведения референдума и отделения части территории от Украины".
Адвокаты Ефремова говорят, что предоставить конкретные факты причастности Ефремова к референдуму Гуславский не смог.
Адокат Евгений Солодко напомнил, что уже были заслушаны показания экс-руководителя областного управления СБУ.
Суд принял решение о допросе дополнительного свидетеля, который сможет подтвердить показания Гуславского, также запланирован и повторный допрос бывшего главы областного СБУ и его заместителя.
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у нас при таком раскладе надо всех менять - от дворников до президента.
вопрос в том, где взять новых
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Хорошо бы их вывести утречком, да до восхода солнышка, когда птички только-только начинают свои трели! Да провести по прохладной росе, да в ямку, ими самолично выкопанную, расстрелять да сбросить... Эх... Вот тогда и будет нормуль.
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але реалії такі, що краще потихеньку,як кажуть - по тихой воде по низкой траве)
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Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции
Вторник, 10 июня 2014, 02:28
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов как никто другой является попутчиком украинской революции.
Такое мнение в эфире Hromadske TV высказал экс-глава МВД Юрий Луценко, комментируя вопрос о его отношениях с Ахметовым и встрече на приеме по случаю инаугурации Петра Порошенко.
"Никогда не скрывал - я общался с Ахметовым до того, как был в заключении, после тюрьмы. И сейчас. И уверен, что без Рината Ахметова мир в Донецке будет если не невозможен, то его достижение будет сильно затруднено", - отметил он.
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Мудило ментовское, у нас с ребятами чешутся руки накалякать полностью твои "подвиги". Но ВКР Старобельска инфу получит.
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шо за беда спрашиваю?,
говорит живот...
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Олександр! Олександр Єфрємов! (Ворога треба знати! І не тільки в обличчя!)
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