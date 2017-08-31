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 Политика Украины
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Все про:Ефремов (1656) Луганщина (4147) суд (21490)

 "Мне позвонил Ефремов, был возмущен, говорил: что ты будешь делать, когда я проведу "референдум"?"- в суде допросили экс-главу милиции Луганщины. ВИДЕО

В Старобельском суде в рамках процесса по делу экс-главы фракции ПР Владимира Ефремова допросили Владимира Гуславского. Именно он руководил областной милицией в марте и апреле 2014-го, когда боевики захватывали административные здания и готовили так называемый референдум.

Свидетель, бывший руководитель областного управления милиции Владимир Гуславский, на допросе по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова заявил, что "регионал" угрожал ему проведением так называемого референдума весной 2014 года. Об этом сообщает ЛОТ, передает Цензор.НЕТ.

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Старобельский райсуд продолжил судебное заседание по делу Ефремова и допросил свидетеля Гуславского. Допрос продолжался семь часов.

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Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация "Луганская гвардия", которой тогда руководил Александр Харитонов, ее палатка была установлена весной 2014 года возле здания Луганской ОГА.

"Жилье для этой организации было представлено по указанию Александра Сергеевича (Ефремова. - Ред)."Луганская гвардия" после создания отрядов осуществляет захваты СБУ, областной государственной администрации, прокуратуры и УМВД. Впоследствии, вооружившись, они создают боевые уже отряды типа Призрак", - сказал Гуславский.

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Он вспомнил и телефонный разговор с Ефремовым после задержания в Луганске депутата областного совета, регионала, причастного к созданию "Луганской гвардии", Арсена Клинчаева: "Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов, был возмущен (задержанием Клинчаева. - Ред.), говорил - депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. Что ты будешь делать, когда я проведу "референдум", чем ты будешь заниматься потом?" - подчеркнул Гуславский.

По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за нехватки милиционеров, запрета парламентариев применять специальные средства

Старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский отметил: "Действительно, к нему (Гуславскому. - Ред.) поступало много информации и о митингах, и захвате админзданий и о тех планах, которые собирались реализовывать относительно проведения референдума и отделения части территории от Украины".

Адвокаты Ефремова говорят, что предоставить конкретные факты причастности Ефремова к референдуму Гуславский не смог.

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Адокат Евгений Солодко напомнил, что уже были заслушаны показания экс-руководителя областного управления СБУ.

Суд принял решение о допросе дополнительного свидетеля, который сможет подтвердить показания Гуславского, также запланирован и повторный допрос бывшего главы областного СБУ и его заместителя.
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((вы на цапии не знаете шо такое ефремов - не фега себе фунт))
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ну, не на цапии скажем. А вы объясните: сколько у него обленерго, депутатов в Раде, телеканалов-газет, футбольных клубов?
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Прия Януковиче Ефремов деловой ходил,как петух по Раде
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Запущено то как!.. Теперь, чтоб вывести всех гнид, надо полностью обрить голову. То-есть, полностью зачистить всю власть.
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и поставить на их место кого?

у нас при таком раскладе надо всех менять - от дворников до президента.
вопрос в том, где взять новых
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Шутить изволите? Среди оставшихся миллионов украинцев не найдутся на их места другие? Вот только подход к избираемым должен быть такой, чтоб побаивались даже быть избранными.
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Мне кажется,что в Раде не завербован только казак Гыврилюк
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Вся банда рыгов всё это и закрутила, и они еще по Раде спокойно лазят...
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потихоньку их выводят. (с)
Хорошо бы их вывести утречком, да до восхода солнышка, когда птички только-только начинают свои трели! Да провести по прохладной росе, да в ямку, ими самолично выкопанную, расстрелять да сбросить... Эх... Вот тогда и будет нормуль.
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мммм)) а потім сісти з кумом накрая тієї ями, нарізати сала, випити по сотці і насолоджуватись життям. ех да)
але реалії такі, що краще потихеньку,як кажуть - по тихой воде по низкой траве)
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А Ви, бачу, романтик. Но праві, по своєму. І правда - куди поспішати, коли і час є, і натхнення.
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мне одному кажется, шо он будет первым, кто начнет отвечать за все по полной?
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Вот все в Украине знают, что кацапам в первую очередь слил Донбасс Ахметов? К нему есть претензии? Нет. Он теперь ближайший бизнес-партнер Порошенко. Так и живем. С "попутчиками революции".
Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции
Вторник, 10 июня 2014, 02:28

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов как никто другой является попутчиком украинской революции.
Такое мнение в эфире Hromadske TV высказал экс-глава МВД Юрий Луценко, комментируя вопрос о его отношениях с Ахметовым и встрече на приеме по случаю инаугурации Петра Порошенко.
"Никогда не скрывал - я общался с Ахметовым до того, как был в заключении, после тюрьмы. И сейчас. И уверен, что без Рината Ахметова мир в Донецке будет если не невозможен, то его достижение будет сильно затруднено", - отметил он.
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По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за запрета парламентариев применять специальные средства..Источник: https://censor.net.ua/v453563 Неожиданно
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Вот трындит так трындит. Ты сука мент, начальник областного управления, у тебя присяга, функциональные обязанности. Лапшу будешь вешать бабкам с семечками. Ты падло, нарушило присягу (ст.111 УК), не выполнило свои функциональные обязанности (включая необходимые приказы подчиненным).
Мудило ментовское, у нас с ребятами чешутся руки накалякать полностью твои "подвиги". Но ВКР Старобельска инфу получит.
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а потом позвонил бегемот.
шо за беда спрашиваю?,
говорит живот...
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А возмущение Ефремова на процесс его дефекации никак не влияет??? Тогда всё нормально...
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экс-главы фракции ПР Владимира ЕфремоваИсточник: https://censor.net.ua/v453563

Олександр! Олександр Єфрємов! (Ворога треба знати! І не тільки в обличчя!)
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Он даже может среди себя провести референдум??? Или среди ЛуГандонов??? А по мордасам получить не желает??? Пусть приехает в Одессу...
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Пора провести в Украине дерегионализацию .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мне позвонил Ефремов, был возмущен, говорил: что ты будешь делать, когда я проведу "референдум"?"- в суде допросили экс-главу милиции Луганщины. ВИДЕО
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