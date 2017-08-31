 Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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В открытии памятной доски приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, нардеп (НФ) Антон Геращенко, родственники и близкие погибших.
Были также присутствующими и воины Нацгвардии, сотрудники полиции.
Мемориальную доску освятил председатель Синодного управления военного духовенства УПЦ КП митрополит Иоанн. После освящения памятной доски собравшиеся возложили цветы к ней под песню "Плине кача".
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.
В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.
В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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НАОЧНО показують народу стаду
що ця система ЗЛОдійської влада положить до могили стільки скільки їй треба буде аби система існувала
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а настоящие убийцы авакянами просто покрываются
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а про Иловайск сабаков почему молчало, потому, что оно ненавидит Патриотов Украины и Добровольцев, тех первых активистов, которые прямо с Майдана пошли на фронт ..
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Вы наверное и насильников защищаете, под предлогом "женщина спровоцировала", противно...
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Фактично ця ЗЛОвлада опісля майдану зайнялася знищенням всіх тих хто зміг би привести цю владу до Реальної Відповідальності
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а Гоменюк просто не совсем здоров
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мля!
НАДО ТАКИЕ ДОСКИ ПО ВСЕМ ИХНИМ МАЕТКАМ РАЗВЕСИТЬ !!!
НА ВСЕ ИХНИЕ ЛЕКСУСЫ И ЯХТЫ ПОПРИБИВАТЬ !!!!
НА ЛБЫ НАКОЛКИ НАШПАНДОРИТЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ !!!!
шоб не забывали чьими жизнями за место у корыта расплатились
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