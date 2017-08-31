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 Политика Украины
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 Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве открыли памятную доску 4 воинам Нацгвардии, погибшим в результате столкновений и взрыва гранаты под Верховной Радой 31 августа 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

В открытии памятной доски приняли участие спикер Верховной Рады Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, нардеп (НФ) Антон Геращенко, родственники и близкие погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие не установило организаторов взрывов под Радой в 2015 году. По двум исполнителям приговор ожидается осенью, - Геращенко

Были также присутствующими и воины Нацгвардии, сотрудники полиции.

Мемориальную доску освятил председатель Синодного управления военного духовенства УПЦ КП митрополит Иоанн. После освящения памятной доски собравшиеся возложили цветы к ней под песню "Плине кача".

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Глава МВД Арсен Аваков и глава Нацгвардии Юрий Аллеров.

Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве 02

Спикер Рады Андрей Парубий.

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Председатель Синодного управления военного духовенства УПЦ КП митрополит Иоанн общается с родными погибших воинов Нацгвардии.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

В результате столкновений и брошенной в правоохранителей гранаты на месте погиб один солдат срочной службы Нацгвардии Украины, позже в госпиталях скончались трое гвардейцев, получивших тяжелые ранения. В результате происшествия был госпитализирован 141 пострадавший, из них 131 человек - милиционеры и гвардейцы.

В ЕРДР были внесены сведения по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.3 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.294 (массовые беспорядки), ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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по иловайской трагедии ублюдки парубий, аваков не скорбели
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НАОЧНО показують народу стаду

що ця система ЗЛОдійської влада положить до могили стільки скільки їй треба буде аби система існувала
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...для УСВІДОМЛЕННЯ .. тим ХТО ще ці "канали" дивиться .. а потім ЗОМБІК " галясує"
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Загинули, захищаючи верховну раду від людей, які протестували проти прийняття закону про здачу Донбасу окупанту.
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нет погибли они от гранаты которую эти люди принесли
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наврядле - а списали на єэтих людей - которыіе скорее всего ни в чем не виноваты... их явно назначили
а настоящие убийцы авакянами просто покрываются
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Що значить "нет"? Я пишу про причину, а ти пишеш про спосіб. Одне іншого не відміняє. Загинути могли від чого завгодно, хоч від гранати, хоч від кулі. Головне, що закон про особливий статус лугандону не став дійсністю.
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раскручивает титушня эту тему..
а про Иловайск сабаков почему молчало, потому, что оно ненавидит Патриотов Украины и Добровольцев, тех первых активистов, которые прямо с Майдана пошли на фронт ..
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влада глибоко вдячна кретинам, що власною дупою захистили її від грабованого нею народа
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я громадянин України і українець. А що ТИ за тваринка з під хранцузького проксі...?
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А ответственность на себя взять все те депутаты, что голосовали за этот закон, не хотят взять? Ибо именно они и спровоцировали эти протесты.
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А террорист из Свободы молодец?
Вы наверное и насильников защищаете, под предлогом "женщина спровоцировала", противно...
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В провокации при любом развитии событий после несет ответственность и провокатор. Защита мною преступников это ваша манипуляция.
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"В том что в Украине идет война виноват Майдан! Вова путин хороший мальчик, его просто спровоцировали люди, которые не хотят жить в русском мусорнике" (с) логика "патриотки" Тани
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Проветривайте хоть иногда свою голову, должно помочь.
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Хамство, конечно, больше от вас ничего ожидать и не стоило.
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Перечитайте свои комменты и увидите хамство. Свое. Всего доброго.
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ув.татьяна - а хамство отличительная особенность руснявой гэбни - хамство и наглый напор
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"и провокатор"? То есть ещё кто то по мимо провокатора? Так чего же вы об этом молчите в своем "честном" и "патриотичном" посте?
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хватит молоть языком - расскажи что ты за тваринка под английским прокси
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Спасибо ребятам за службу. Отморозкам, кинувшим гранату в толпу, - пожизненное.
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пока в Украине не будет определена и официально признана национальная идея Украины перед которой равны все украинцы и каждый обоснованно признает ее справедливой и безальтернативной, до тех пор от имени национализма будут продолжаться делаться дела для Украины вредные и беззаконные. Все кто против национальной идеи, кто скрывает ее от народа, тем они себя выдают как врагов тому делу, о котором заявляют
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кроме мусоров и родственников погибших более никого не наблдается..это показывает отношение народа к этим событиям и Нацмусору.
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ни одно лицо официальное не пришло помянуть Илловайск...а тут целых два организма..
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А квартиры вдовам мусоров дали? Гебнявым вдовам давали
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скоко же вашего гавна на форум набилось..
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малыш, ты ещё каплей мутной висел . когда я тут уже постил...
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https://storage5.censor.net.ua/proxy/U2FsdGVkX18x3ULJ5Vj6gfVpIxeIpY758gbrGmc4HGtoAhf01H6ln3dH7KTNpR0OlneMiXA8IlGkPliimAvns3fugFn1q1_h87keknI_KxM,Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 793
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Фактично ця ЗЛОвлада опісля майдану зайнялася знищенням всіх тих хто зміг би привести цю владу до Реальної Відповідальності
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Богдан Просто - такого мужика убили - любил Украину до безумия... Я переписывался с ним в ФБ...
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биомусор в комментах беснуеться,модерам так на заметку пора чистить комменты типа так им и надо
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Что интересно,после первого чтения два года прошло,эту тему не решались поднимать.Теперь опять.
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и так же заболтают и забудут - нету там расследования
а Гоменюк просто не совсем здоров
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Да здравствуют менты. Слава Авакову.
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Детей жалко, а те кто на их смертях пиарится нет.
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Странно,що Кивы не було.Мабуть з Зоряном та Шкиряком,на границе Михо ловят
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Интересно, во сколько обошёлся народу этот походно-полевой телевизор(на заднем плане)? И для чего вообще он нужен?
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Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
мля!

НАДО ТАКИЕ ДОСКИ ПО ВСЕМ ИХНИМ МАЕТКАМ РАЗВЕСИТЬ !!!
НА ВСЕ ИХНИЕ ЛЕКСУСЫ И ЯХТЫ ПОПРИБИВАТЬ !!!!
НА ЛБЫ НАКОЛКИ НАШПАНДОРИТЬ В КОНЦЕ КОНЦОВ !!!!
шоб не забывали чьими жизнями за место у корыта расплатились
Памятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве - Цензор.НЕТ 5338

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"Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации" - а чьо так скромно, Цензоре? Там же окрім децентралізації йшлося про особливий статус дамбасу. І саме після прийняття того капітулянтського закону й виникли сутички під Радою.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПамятную доску погибшим под Радой воинам Нацгвардии открыли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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