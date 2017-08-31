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 Общество, Технологии
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Все про:самолет (2238) АН (51) Антонов (38)

 "У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО

Сегодня, 31 августа, украинское авиасообщество отмечает 70-летие первого полета самого большого в мире одномоторного биплана АН-2. В народе этот самолет получил прозвище Кукурузник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, именно этот самолет - первенец КБ "Антонов", открыл эру мощных и надежных самолетов АН. На аэродроме в Гостомеле возле Киева прошли показательные полеты самолета АН-2 и его новейшей модернизации АН-2-100.

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31 августа 1947 года летчик-испытатель П.Н. Володин впервые поднял в воздух опытный самолет СХ-1 - прототип АН-2. После создания этого самолета началась история КБ "Антонов".

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Ан-2 - это один из самых массовых самолетов в истории - всего произведено около 18 тыс. машин, его производство в Польше продолжалось до 2002 года. Сейчас самолет продолжают выпускать в Китае. На 2012 год в мире эксплуатируется 2271 Ан-2. Многие самолеты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов. Ан-2 занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускают более 60 лет.

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Ан-2-100 предназначен для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Этот самолёт способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условий.
Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО "Мотор-Сич". Одно из преимуществ этой замены - переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Благодаря этому значительно повышается рентабельность самолёта. К тому же, Ан-2-100 оснащён воздушным реверсивным винтом АВ-17 (на замену АВ-2). Вес пустого снаряжённого Ан-2-100 на 200 кг меньше, чем вес Ан-2.

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слава, сейчас страна избавляется от совковой промышленности и переходит на плетение проводов для немецких авто!
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Уникальный самолёт. По Одесской области можно было не ездить на автобусе а летать на таком самолёте.. И цена не сильно отличалась....
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Уж лучше на автобусе......потому как два пакета для рыгания не всем хватало.....
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Самолет отличный ...Как транспортник да...как для сельского хозяйства да...как экстренная помощь да.... как перевозка людей в трудноступных местах да....но как регулярные пассажирские перевозки нет...
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Кацапы-ватники сделали в новосибирском ОКБ-153.
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для сельхоз работ отличная штука, поля опылять химией всякой
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО
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