 "У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО

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Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО "Мотор-Сич". Одно из преимуществ этой замены - переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Благодаря этому значительно повышается рентабельность самолёта. К тому же, Ан-2-100 оснащён воздушным реверсивным винтом АВ-17 (на замену АВ-2). Вес пустого снаряжённого Ан-2-100 на 200 кг меньше, чем вес Ан-2.