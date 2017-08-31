 "У этого самолета до сих пор большое будущее", - в КБ "Антонов" отмечают 70-ю годовщину первого полета АН-2. ВИДЕО

Загрузка видео...
31 августа 1947 года летчик-испытатель П.Н. Володин впервые поднял в воздух опытный самолет СХ-1 - прототип АН-2. После создания этого самолета началась история КБ "Антонов".
Загрузка видео...
Ан-2 - это один из самых массовых самолетов в истории - всего произведено около 18 тыс. машин, его производство в Польше продолжалось до 2002 года. Сейчас самолет продолжают выпускать в Китае. На 2012 год в мире эксплуатируется 2271 Ан-2. Многие самолеты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов. Ан-2 занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускают более 60 лет.
Ан-2-100 предназначен для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Этот самолёт способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условий.
Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО "Мотор-Сич". Одно из преимуществ этой замены - переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Благодаря этому значительно повышается рентабельность самолёта. К тому же, Ан-2-100 оснащён воздушным реверсивным винтом АВ-17 (на замену АВ-2). Вес пустого снаряжённого Ан-2-100 на 200 кг меньше, чем вес Ан-2.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить