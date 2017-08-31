 "Ты женат?", - "Нет, ваше Превосходительство", - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих. ВИДЕО

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"Я, как молодой учитель, чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить стоя перед вами, уважаемый Лидер нации", - заявил Асроров.
После этого он прочел в честь Рахмона сочиненные им лично стихи. Поскольку встречу транслировало таджикское телевидение, об учителе узнала вся страна.
Эмомали Рахмон, выслушав стихи, между прочим поинтересовался у Саидшо, женат ли он. А когда учитель ответил, что нет, дал поручение властям Бохтарского района найти учителю невесту и помочь организовать свадьбу.
Власти района исполнили поручение президента со всем возможным старанием и быстро сосватали Асророву дочь его коллеги, молодую медсестру.
При этом сватать девушку отправилась целая делегация из работников местных органов власти во главе с замначальника отдела идеологии Бохтарского района. Сама же невеста поставила перед перед женихом лишь одно условие - после свадьбы она будет продолжать работать.
Мать невесты позже рассказала, что другие женихи были на это условие не были готовы. Но Саидшо заявил, что "Я тоже учился и работаю. Семья должна строиться на взаимопонимании".
Свадьба состоялась уже через 10 дней после выступления Асророва перед президентом, 27 августа. Браки по договоренности, когда жених и невеста едва знакомы или не знакомы вообще, - не редкость в Таджикистане, и порой такие свадьбы заканчиваются трагически. Но брак, организованный по просьбе президента, да еще оплаченный за счет государства, - явление неординарное и даже уникальное. Таджикские медиа широко освещали праздник.
а сейчас вон кем стали.
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