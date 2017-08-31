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 "Ты женат?", - "Нет, ваше Превосходительство", - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих. ВИДЕО

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон приказал местным властям найти невесту, организовать и оплатить свадьбу сельскому учителю Саидшо Асророву, прочитавшему ему хвалебный стих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время. это произошло 16 августа во время поездки Рахмона в кишлак Заргар Бохтарского района. Во время встречи с активистами Асроров подошел к микрофону и заявил, что "счастлив" наконец увидеть главу государства собственными глазами.

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Ты женат?, - Нет, ваше Превосходительство, - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих 01


"Я, как молодой учитель, чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить стоя перед вами, уважаемый Лидер нации", - заявил Асроров.

После этого он прочел в честь Рахмона сочиненные им лично стихи. Поскольку встречу транслировало таджикское телевидение, об учителе узнала вся страна.

Эмомали Рахмон, выслушав стихи, между прочим поинтересовался у Саидшо, женат ли он. А когда учитель ответил, что нет, дал поручение властям Бохтарского района найти учителю невесту и помочь организовать свадьбу.


Ты женат?, - Нет, ваше Превосходительство, - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих 02


Власти района исполнили поручение президента со всем возможным старанием и быстро сосватали Асророву дочь его коллеги, молодую медсестру.

При этом сватать девушку отправилась целая делегация из работников местных органов власти во главе с замначальника отдела идеологии Бохтарского района. Сама же невеста поставила перед перед женихом лишь одно условие - после свадьбы она будет продолжать работать.


Ты женат?, - Нет, ваше Превосходительство, - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих 03


Мать невесты позже рассказала, что другие женихи были на это условие не были готовы. Но Саидшо заявил, что "Я тоже учился и работаю. Семья должна строиться на взаимопонимании".

Свадьба состоялась уже через 10 дней после выступления Асророва перед президентом, 27 августа. Браки по договоренности, когда жених и невеста едва знакомы или не знакомы вообще, - не редкость в Таджикистане, и порой такие свадьбы заканчиваются трагически. Но брак, организованный по просьбе президента, да еще оплаченный за счет государства, - явление неординарное и даже уникальное. Таджикские медиа широко освещали праздник.

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Некоторые личности портфель Собчака носили в красный пинджак одетые,
а сейчас вон кем стали.
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Обратите внимание на парня, абсолютно типажное европейское лицо, таких среди таджиков довольно много. Если бы вам его показали и сказали бы что итальянец или француз (например), не возникло бы даже никаких вопросов. Типичный европеец средиземноморского типа. А в глубинке, где таджики меньше перемешались с тюркам, до сих пор можно встретить даже тех у кого зеленые глаза или рыжие волосы.
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теперь понятно почему порохоботы лижут задницу шоколадному...мечтают что и им чтото перепедет от лидера нации
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ты женат?", - "Нет, ваше Превосходительство", - глава Таджикистана Эмомали Рахмон подарил невесту учителю, прочитавшему хвалебный стих. ВИДЕО
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