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Все про:ветераны (388) война (3280) Закарпатье (1481) помощь (3396) чиновник (1456)

 Председатель Закарпатского областного совета оговорился, назвав войну на Донбассе гражданской. ВИДЕО

Секретарь союза ветеранов АТО Закарпатья Виталий Грегор объяснил, что экс-бойцы пришли к председателю областного совета Закарпатья Михаилу Ривису, потому что их не удовлетворил ответ на письмо-обращение об улучшении социально-бытовых условий закарпатских бойцов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радио.

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По словам Грегора, ответа на письмо, которое они отправили в июне, не было очень долго, потом он пришел, но "технический о сотрудничестве областного совета с бойцами АТО".

"Пришли, потому что накипело много вопросов. Никаких предложений от областной власти по улучшению социально-бытовых условий закарпатских бойцов в этом ответе нет, а фактически отчет о существующей программе "Забота", - сообщил Громадському радио Грегор.

Активист отметил, что председатель областного совета не привлекает бойцов АТО к государственным мероприятиям. В частности ко Дню флага или независимости.

"Ривис пообещал повторно рассмотреть, лично заняться вопросами, которые указаны в письме. 21 сентября будет сессия областного совета, председатель попросил письменно еще раз обратиться, потому что он может забыть. В контексте этого разговора он сказал, что в Украине проходит гражданская война", - добавил секретарь союза ветеранов АТО.

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В комментарии Громадському радио М. Ривис сказал, что оговорился.

"Это была оговорка. Я сразу после этого исправился", - сказал Ривис.

Он отметил, что 21 сентября на сессии рассмотрят вопросы сотрудничества с ветеранами. И добавил, что бойцам предоставили ответ в полном объеме о сотрудничестве областного совета с участниками боевых действий.

"Они считают, что это недостаточная помощь. Приводят в пример Львов, где бойцам помогают больше. Но надо учесть населенность и бюджет, который в три раза больше. Мы можем действовать в рамках собственного", - заявил Ривис.

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Ну он наверное начитался сообщений из Будки АП, называющей оккупантов террористами, а кацапскую армию наемниками
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"Председатель Закарпатского областного совета оговорился."

гнида
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і де це він оговорився.?.. ця с...ка - прямим текстом говорить що це його позиція..- воно просто не знало що його знімають на камеру...
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яка оговорка..відео подивись..це його принципова позиція
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УКРАЇНСЬКИЙ !!!! ДЕРЖАВНИЙ !!! чиновник - фанат раша тудей, пєрвага канала і інших засобів масової інформації(пропаганди) країни, що здійснює агоресію проти ЙОГО !!! держави, бо лише там навязується теза про "храшданскую вайну" в Україні. Піпець!
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Где он оговорился ?!!! Он четко заявил что гражданская война и начал ластами махать, мол не надо со мной спорить, уже отмазывают ,цирк бля,
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В Павлограде (Днепропетровская область), во время общественных слушаний, один из местных жителей в своем выступлении заявил, что на Донбассе не российская агрессия, а гражданская война, за что получил в лицо. Соответствующий видеоролик был выложен в YouTube.В Павлограде проходили общественные слушания в честь переименования одно из переулков. Во время выступления местного жителя произошла потасовка после того, как из его уст полетели антиукраинские высказывания.Во время своего выступления он утверждал, что на Востоке Украины нет российской агрессии. Он считает, что там самый настоящий гражданский конфликт.После этого один из участников слушаний вышел к выступающему мужчине и без лишних слов отправил его в нокаут, после чего начался массовая потасовка.«В Украине, в том числе президентом, подтверждено, что на Украине находится гражданский конфликт, как бы вы это не хотели. Это объективно. Сто лет назад у нас тоже была на этой земле гражданская война», - успел сказать мужчина, после чего под крики «Ганьба!» получил удар в лицо.
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...в морду, в наглую кацапскую морду!
Мудак думал, что чмоторолла и стрелоков-гиркин украинцы!
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Закарпатье - это Дамбас на западе Украины. Там всегда за рыгов голосовали. За Януковоща в 2010 большинство проголосовало.
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сто відсотково. Якби мадяри мали більше військової сили і не боялися отримати по пиці, то за Карпатами було б те саме, що і на домбасі. Я був у Берегово і бачив місцевий йододефіцитний контингент. Вони принципово не спілкуються українською. Або по мадярськи, або на кацапській.
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В закарпатской области очень много сепарского дерьма в том числе кацапского - чистить и чистить : "депутаты Мукачевского горсовета переименовали недавно получившие свои названия улицы Степана Бандеры и Романа Шухевича на Любомира Гузара и Андрея Шептицкого соответсвенно." Источник:https://censor.net.ua/v446796
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Венгры любят рашу, бойцам надо обращаться к Москалю, тот умеет решать все...
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щось шоколадні часто обмовляються то демчишин підписує угоду з кримом як часткою рашки ,то грегор забув з ким розмовляє , та й синок рошенеківський не в ту футболку випадково заліз . якщо пам'ятаєте
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Университет венгерского города Дебрецен намерен присвоить президенту России Владимиру Путину титул «Почетный гражданин» (Civis Honoris Causa). Об этом в четверг, 24 августа, сообщает ТАСС.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПредседатель Закарпатского областного совета оговорился, назвав войну на Донбассе гражданской. ВИДЕО
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