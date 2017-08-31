 Председатель Закарпатского областного совета оговорился, назвав войну на Донбассе гражданской. ВИДЕО

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По словам Грегора, ответа на письмо, которое они отправили в июне, не было очень долго, потом он пришел, но "технический о сотрудничестве областного совета с бойцами АТО".
"Пришли, потому что накипело много вопросов. Никаких предложений от областной власти по улучшению социально-бытовых условий закарпатских бойцов в этом ответе нет, а фактически отчет о существующей программе "Забота", - сообщил Громадському радио Грегор.
Активист отметил, что председатель областного совета не привлекает бойцов АТО к государственным мероприятиям. В частности ко Дню флага или независимости.
"Ривис пообещал повторно рассмотреть, лично заняться вопросами, которые указаны в письме. 21 сентября будет сессия областного совета, председатель попросил письменно еще раз обратиться, потому что он может забыть. В контексте этого разговора он сказал, что в Украине проходит гражданская война", - добавил секретарь союза ветеранов АТО.
В комментарии Громадському радио М. Ривис сказал, что оговорился.
"Это была оговорка. Я сразу после этого исправился", - сказал Ривис.
Он отметил, что 21 сентября на сессии рассмотрят вопросы сотрудничества с ветеранами. И добавил, что бойцам предоставили ответ в полном объеме о сотрудничестве областного совета с участниками боевых действий.
"Они считают, что это недостаточная помощь. Приводят в пример Львов, где бойцам помогают больше. Но надо учесть населенность и бюджет, который в три раза больше. Мы можем действовать в рамках собственного", - заявил Ривис.
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гнида
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Мудак думал, что чмоторолла и стрелоков-гиркин украинцы!
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