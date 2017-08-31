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 Политика Украины, Общество
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 Минутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО

Возле украинского парламента минутой молчания почтили память четырех нацгвардейцев, погибших при взрыве гранаты 31 августа 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в официальной мемориальной церемонии приняли участие глава парламента Андрей Парубий, министр МВД Арсен Аваков и командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

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Напомним, что 31 августа 2015 года в парламенте рассматривали изменения в Конституцию по децентрализации власти. Возле стен ВР произошли стычки участников акции протеста и охраной. В сторону гвардейцев полетела граната. Четверо гвардейцев погибли. Больше ста человек получили ранения. По версии следствия, гранату бросил экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, а помогал - его товарищ Сергей Крайняк. Сейчас они обвиняются в совершении теракта. Суд над ними и еще 15 участниками акции протеста продолжается.

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Да ну?! И чем дело закончилось? Работает пропихнутый мародерами под прикрытием ноцгвардее закон об особом статусе Долбасюрии? От чего защищали-то?
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ребята, вы там из одной команды что ли?А где были 3 года назад, когда действительно принимался закон об ордило?наверное все были в окопах и не в курсе?
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Вопрос для однополчанина Леши-тиллериста, сидевшего с ним в окопе, - чего добились шокорыги голосованиями 31 августа?
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типо продвинули выполнение минских соглашений немного...но выполнить полностью политическую часть будет практически невозможно, для 2ого чтения нужно 300 голосов
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Продвинули хуйловско-медведчуковские договорняки. И что? Стало лучше? Для этого надо было беркутней Раду три раза опоясывать от народа?
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сценарий сабакова и его псарни, чтобы дискредитировать патриотические силы Украины.. сабаков и его псарня - не пожалели молодого парня, убитого, якобы свободовцем..
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красиво шоколадник устроил провокацию и разобрался со своими конкурентами, подлец уникальный
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показательно другое - кто нибудь из официальных лиц минутой молчания почтил погибших под Илловайском? делаем выводы.
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Что позволяет сделать выводы, что это была спланированная украинскими спецслужбами провокация?
1. Наличие трех или четырех ракурсов видеосъемки самого броска гранаты - это и есть самое настоящее подтверждение того, что провокация спланирована теми - кто вел съемку. Люди - в голивуде при съемке постановочных сцен и то меньше камер используется.
2. Мотив у власти железный: необходимо было жестко скомпроментировать патриотическое движение, которое имело много вопросов к шоколадному лжецу. Цель достигнута.
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хм, а зачем это власти и спецслужбам?свободу"опустить"?так они сами себя опустили...а в принятии поправок власти вроде сами заинтересованы, зачем тогда эта шумиха и тем более жертвы?
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Конечно шоколадная власть с большим удовольствием бы приняла эти поправки, но на тот момент это было невозможно сделать - радикально настроенное патриотическое движение было против (причем вплоть до серьезного противостояния). Что делает власть? - она использует ситуацию (поправки протащить не получяется) - значит можно создать повод для зачистки патриотического движения, что успешно было реализованно.
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тролль, я хочу тебя огорчить, в тот день эти поправки были приняты в 1ом чтении...понятно, что 300 голосов может и найтись, но это уже 2ой вопрос
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Только до сих пор никто не знает приняты ли они были на самом деле и кто за них типо голосовал.
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ппц...зайди на сайт вр и найди это голосование за поправки...а неясность была как раз таки с голосованием про ордило в 2014 году
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И вот спустя три года, этой осенью будет предпринята очередная попытка капитулировать на условиях кремля, но уже под ВР стоять некому.
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Жаль ребят и их семьи. Соболезнования...Но сколько пришло негодяев пропиариться, с ложными скорбными рожами.
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зато закон об особом статусе не приняли...

PS они тебя не пожалеют, не для того эти псы режима на службу нанимались
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Создание территории с особым порядком местного самоуправления
16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления». 7 ноября 2014 года Кабмин Украины утвердил перечень населённых пунктов, которые не подконтрольны Украине[30].
17 марта 2015 года Верховная Рада Украины приняла Постановление об определении отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, в приложении которого указана линия с привязкой к местности, к востоку от которой и до государственной границы Украины с Российской Федерацией расположены данные населённые пункты, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года[31]. В тот же день Верховная рада также приняла постановление о признании данных территорий «временно оккупированными»[32].
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Ничего себе. Кому-то децентрализация как кость в горле.
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при чем тут децентрализация?
хотели протянуть медведчуковский закон об особом статусе донбасса...
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еще один..закон об ордило уже 3 года назад приняли, там поправка в конституцию должна голосоваться была
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/// свобода завжди виступала в перших рядах за Україну , і тому скоріш за все це зробили ті, хто хоче скомпроментувати Свободу, Самопоміч ,Правий сектор та інші , так як раніше знищили народний рух України
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Все слепые и не видели раные Видео как оскаженили свободовцы били внутренние войска в оцеплении. Одна фарион малахольная с дубиной чего стоит, и сиротюк со швайкой...а у тягнибока пена изо рта шла..... И гранату бросили когда в Раде уже депутатов не было.
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для вас комуняк та ригів _всі патріоти малахольні
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Болеешь? Проверься у доктора....хватит лозунгов. Везде враги мерещатся?
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вони мерещилися доки крим і донбас не окупували а щаз ось_ бери і в'яжи калаша
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геть свої брудні руки від Свободи вони перших рядах боролися й гинули як герої на майдані і в АТО
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Ага, прокурор из свободы который дал убежать рыгам и бабло вывести и недвижимость переписать(теперь очень не плохо живёт, дочь в Англии учит), министры проворовавшиеся....швайки, мохники....
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тим не меньше , махніцький відкрив найбільше справ які блокувала влада і не пускала їх в дію , те що він був не з барижної влади тому з ним і попрощалися
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беспорядки начались после того, как милиционеры бывшие сотрудники "Беркута" забрызгали газом и побили участников АТО, которые в большом количестве приехали на митинг протестовать против "особого статуса Донбаса" и порвали портреты погибших побратимов, которые воины держали в руках.....В первых рядах оцепления стояли срочники Нацгвардии (на самом деле эта часть Нацгвардии бывшие внутренние войска -ВВ , которая нигде не воевала и не воюет а только охраняет президента, парламент, Кабмин...так же военнослужащие этой в,ч во время Майдана охраняли Януковича и избивали протестующих )...А в третьем ряду за срочниками стояли бывшие "Беркута", которые брызгали газом в лицо своим оппонентам еще по Майдану ...и когда они порвали плакаты с фотографиями погибших на войне и Небесной сотни....и начались беспорядки
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Когда нацгвардейцы и бывший беркут (которые вместо того что бы защищать Украину на востоке , охраняют власть) пошли вперед и стали топтать фотографии погибших на войне патриотов, все и началось
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а видео будет, как чуть ли не сам тягнибок бросался на нацгвардю?
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Кое-кому децентрализация как кость в горле.
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при чем тут децентрализация?
хотели протянуть медведчуковский закон об особом статусе донбасса...
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не закон(закон, кстати, давно уже принят)а поправку в конституцию, на основании чего закон действует постоянно
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Нет. Правки в Конституцию вносят 300 депутатов. Такого количества у соевых нет и не будет даже вместе с партнерами рыгами
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ты читаешь, на что я там отвечаю или абы что написать?читай еще ниже я дал текст
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Если ты не в курсе что тогда было то заткнись. Барыга пытался во втором голосовании изменить конституцию, которую он изнасиловал пропихнув особый статус даунбаса. Если бы ето голосование состоялось то сейчас Украины уже не было бы.
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Сразу после суда над добровольцами майдановцами, которых Аваков нещаконно назвал убийцами Бузины и держал больше года в СИЗО, после Завирухи и Хорта. Но наверное до Насирова, Розенблата, бриллиантовых прокуроров и сынка Шуфрича
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не дочитал до конца "суд продолжается"...хотя странно, согласно видео авакова можно было уже давно сказать "преступление раскрыто"
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На рюкзаковском видео лишь видно, что кто-то кинул дымовую шашку. Все! Других доказательств нет. Вот и тянут
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ты видео хоть смотрел?и на обыске в рюкзаке нашли такую же гранату и..чеку от такой же гранаты(!)совпадение?
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Пацана с рюкзаком задержали аж на Майдане. Странно что у него "нашли" только гранату, а не Бук вместе с тетрадью с надписью "Как я задумал вбыть ноцгвордейцев"
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ага, ну и на видео броска тоже не он, а просто на него похожий человек?)
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Ну уже сказано пересказано, что боевые гранаты не дают дымовой след. Но все равно надо влепить то видео и с высунутым языком кричать - смотрите! Вбывця!
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просто странно, что одновременно слышатся крики, что люди попадали...интересное совпадение
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Абсолютно не видно. Там монтаж из двух кусков
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Верховная рада приняла в первом чтении проект изменений в украинскую Конституцию, которые были предложены президентом Петром Порошенко, пишет «112 Украина». Эти поправки касаются децентрализации Украины. Проведение такой реформы предусмотрено минскими соглашениями. В поддержку конституционной реформы высказались 265 парламентариев. При этом для утверждения изменений в основной закон необходимо 226 голосов. Парламентские фракции «Самопомощь» и Радикальная партия Олега Ляшко заявили, что не поддержат предложенные Порошенко изменения. Сторонники Ляшко заблокировали президиум Рады до начала внеочередного заседания парламента. Депутат фракции Андрей Лозовой написал на своей странице в Facebook, что таким образом депутаты пытаются помешать признанию особого статуса Донбасса. Из-за блокирования президиума заседание Рады началось позже, чем было запланировано, передают РИА Новости. Спикер парламента Владимир Гройсман начал вести его с трибуны. Заседание проходило под крики «Позор!». После одобрения закона возле Верховной рады начались беспорядки. Украинские СМИ сообщили о том, что активисты пошли на штурм парламента. Всего около Рады находятся несколько сотен человек, зафиксированы мелкие потасовки между правоохранителями и митингующими. В результате стычек есть пострадавшие, по сообщению мэра Киева Виталия Кличко, один милиционер погиб при подрыве в толпе боевой гранаты. Основная претензия противников поправок - внесение в основной текст Конституции положения о предоставлении отдельным районам Донбасса особого статуса. Подробнее на РБК:
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правда тут немного коряво написано....это только для 1ого чтения нужно 226 голосов, потом конституционный суд, а потом уже 300 голосов
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Память почтили это конечно хорошо но когда накажут виновных.
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виноваты одни и те же - что за Иловайск, что за эту провокацию с убийством людей...
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хороший вопрос, особенно с учетом, что доказательства очень быстро были получены
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Ну и пидорасы же весь этот блок панамских патриотов во главе с барыгой...
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а свободовца нужно понять, простить и отпустить?
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не брэши!
ты свечку держал?

кому было выгодно это убийство? кто и сейчас пиарится на этом убийстве?
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честно говоря, я уже и забыл об этом убийстве(да и многие уже наверное), и только цензор напомнил
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снова перекручиваешь?

НЕ Цензор напомнил.
Напомнили:
"Андрій Парубій, міністр МВС Арсен Аваков і командувач Нацгвардією Юрій Аллеров"
и, как бы, не по приказу Вальцмана...
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своим пиаром напомнили и попыткой затоптать реально патриотические ростки...
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ну раз в год можно помянуть жертв трагедии...цензор мог об такой новости и не упомянуть
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Зато другие будут знать что будет с собаками защищающими Барыг.
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это когда одной гранатой роту солдат ранили ?
мутная история...
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Какая нах. децентрализация? Панамская шобла пыталась протянуть Особый Статус Даунбаса поприказу Хуйла. И если бы не герои кинувшие гранату в етих мусоров сейчас бы Украины уже не было как независимого государства.
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Так может надо отпустить и наградить убийц нацгвардейцев как предлагает Перепелиця?
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имею право вывесить, у нас же свободная страна, а цензор так это вообще пример демократии))
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На панихиду по погибшим под Иловайском никто не явился, а тут показательное видео. Лицемеры.
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Нацгвардия становиться личной армией Авакова?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМинутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО
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