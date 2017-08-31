 Минутой молчания почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты под стенами ВР 31 августа 2015 года. ВИДЕО

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Напомним, что 31 августа 2015 года в парламенте рассматривали изменения в Конституцию по децентрализации власти. Возле стен ВР произошли стычки участников акции протеста и охраной. В сторону гвардейцев полетела граната. Четверо гвардейцев погибли. Больше ста человек получили ранения. По версии следствия, гранату бросил экс-боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк, а помогал - его товарищ Сергей Крайняк. Сейчас они обвиняются в совершении теракта. Суд над ними и еще 15 участниками акции протеста продолжается.
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1. Наличие трех или четырех ракурсов видеосъемки самого броска гранаты - это и есть самое настоящее подтверждение того, что провокация спланирована теми - кто вел съемку. Люди - в голивуде при съемке постановочных сцен и то меньше камер используется.
2. Мотив у власти железный: необходимо было жестко скомпроментировать патриотическое движение, которое имело много вопросов к шоколадному лжецу. Цель достигнута.
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PS они тебя не пожалеют, не для того эти псы режима на службу нанимались
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16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об особом порядке местного самоуправления». 7 ноября 2014 года Кабмин Украины утвердил перечень населённых пунктов, которые не подконтрольны Украине[30].
17 марта 2015 года Верховная Рада Украины приняла Постановление об определении отдельных районов, городов, посёлков и сёл Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления, в приложении которого указана линия с привязкой к местности, к востоку от которой и до государственной границы Украины с Российской Федерацией расположены данные населённые пункты, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года[31]. В тот же день Верховная рада также приняла постановление о признании данных территорий «временно оккупированными»[32].
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хотели протянуть медведчуковский закон об особом статусе донбасса...
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хотели протянуть медведчуковский закон об особом статусе донбасса...
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ты свечку держал?
кому было выгодно это убийство? кто и сейчас пиарится на этом убийстве?
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НЕ Цензор напомнил.
Напомнили:
"Андрій Парубій, міністр МВС Арсен Аваков і командувач Нацгвардією Юрій Аллеров"
и, как бы, не по приказу Вальцмана...
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мутная история...
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