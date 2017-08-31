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 Спорт, За рубежом
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Все про:алкоголь (1663) дети (3327) отравление (869) очередь (205) Россия (72061) футбол (3187)

 "Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку": в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО

Медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление.

Прохожие обнаружили нескольких юных футболистов лежащими на земле у детской площадки, сообщили в программе "Экстренный вызов 112" на телеканале "РЕН ТВ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sports.ru.

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На ногах мог стоять только 13-летний голкипер Валера, который рассказал, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии.

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Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление. Игроков привели в чувство при помощи капельниц.

На следующий день стало известно, что дети пили водку. Алкоголь по их просьбе купил какой-то мужчина.
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а пили бы скрпный боярышник - обошлось бы без капельниц.
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ну, кацев можно поздравить - достойная смена растет
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это как раз тот случай, когда яблочкам не удалось откотиться далеко от яблоньки, пейте рюзьгие, пейте, вам ничего не угрожает, вы не люди!!!!
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А вот нам самим нужно осознать таки в конце концов, что на сопредельной с Украиной территории в 1/7 части суши, человеческая цивилизация никогда не возникнет.
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Знайшовся добрий дядечко...
Діти беруть приклад з батьків-п'ють з дитинства.
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Большинство из них начинает получать алкоголь еще в утробе.
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руки б повідривати тим, хто купує дітям алкоголь і сигарети, і у нас таких достатньо
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Мдааааа. А в квартире "голкипера" обстановочка прям таки по всем скрепам. Облезлые стены, батарея. Рассохшийся деревянный давно не крашенный пол. И откуда юнцу знать о "странном привкусе" - видать не впервые.
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А в кино то как все хорошо...у всех рассенчеГов пентхаусы с евроремонтами.....причем у всех поголовно....а особенно у ментов ..прокуроров и врачей.....
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Ага, і незрозуміло для чого грати на вікні, - шо там красти? )
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Та не.. Традиция такая.. Залезть и сп.здить что попало, это как в гости сходить..
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бля.....
а сколько надо денех на рулон обоев и баночку краски??
НУ ПОЧЕМУ они живут как СКОТ ????
В голове не укладывается..
Чуть не блеванул от обстановочки.
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Ну нихера ты не понимаешь в скрепах, Димоныч... )))
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- Такова судьба, Лешенька. Будем страдать. Страданиями душа совершенствуется. Папенька говорит, что одни радости вкушать недостойно. (С) Формула любви
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Як не мельдоній, то палена водяра - ось такий спорт на вєлікай расєє.)))
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А мужичОг наверное и себе пару бутылок водяры за деньги пацанов прикупил....и рад до безумия.....
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алкашня малолетняя! расея..страна бухих долбо**бов!
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каминтатары вам не панять шираты палета рузкай души ну и чо шта ани дети...
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Та треба було бояришніка упортебіть,бояришнік--він,душу кацапську ізнутрі грєєт.А водяра-це вже коники,ти диви,водяру їм подавай. Проще треба бути.Перебірливий молодняк пішов,нє к дабру єта...
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Комната голкипера Валеры впечатляет...
У моей бабки в селе свинья живет в более цивильной обстановке...
Та и Валерина мама была случайно застигнута трезвой, судя по лопатоприемнику...
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Кровать возле ободранной батареи - "это Челябинск, детка"!
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Крепкие у кацлов растут муЗчины, бггг. Жаль, шо не поздыхали...
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От такие голкиперы Валеры осознав, что карьера футболиста им не светит, достигнув половозрелого возраста, строятся в нестройные косяки и мигрируют в свою последнюю путь на Донбасс или в Сирию, подальше об облезлых стен, засаленных батарей, кинескоповых телевизоров и вечно трындящей мамы с рожей жеванной калоши...
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На 2.36 секунде и дальше

посмотрите в каких условиях живут,свинарник,рассеяяяя.
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Челябинские мужики настолько суровы, что вытирают жопу наждачной бумагой
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"привкус был странный..." - не впервой пацану, сразу определил!
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Челябинские конфеты настолько суровы, что их запивают водкой
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Глядя на рожу мамаши голкипера, нонимаю, она тоже еще тот спортсмен-литрболист. Во всей этой квартире жалко только одного - кота, он заслуживает на лучшие условия.
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в россии если муж приходит домой трезвый, то это расценивается как предварительные ласки
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Челябинская детская команда по футболу литрболу...
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Я б на місці українського керівництва сприяв контрабанді наддешевого спиртного в рашку. Гібридна війна так гібридна війна.
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Олимпийский девиз: Sitius, altius, fortius! - быстрее, выше, сильнее!
Девиз по Чeлябински: трубы горят, по марусин поясок, а в морду?
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А в чем новость? Кацапы-малолетки нажрались водки? Что не так?
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Хм, да все так, только это еще юношеская футбольная команда
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эти кацарылые выпердыши уже понимают, что у водки привкус был странный, пипец! яке щастя, що я не москаль!
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напомнило сцену из фильма "город бога":

Красавчик Нед: Ты ещё ребёнок.
Котлета: Какой я тебе ребёнок? Я курю, я нюхаю, я убивал, я воровал - я мужчина.
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Цензор.НЕТВидеоСпорт"Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку": в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО
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