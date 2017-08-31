 "Нашли дядьку. Говорим: купи нам водку": в Челябинске футболисты детской команды отравились алкоголем. ВИДЕО

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На ногах мог стоять только 13-летний голкипер Валера, который рассказал, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии.
Приехавшие на место происшествия медики диагностировали у подростков сильное алкогольное отравление. Игроков привели в чувство при помощи капельниц.
На следующий день стало известно, что дети пили водку. Алкоголь по их просьбе купил какой-то мужчина.
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Діти беруть приклад з батьків-п'ють з дитинства.
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а сколько надо денех на рулон обоев и баночку краски??
НУ ПОЧЕМУ они живут как СКОТ ????
В голове не укладывается..
Чуть не блеванул от обстановочки.
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У моей бабки в селе свинья живет в более цивильной обстановке...
Та и Валерина мама была случайно застигнута трезвой, судя по лопатоприемнику...
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В ВАТНОМ ЧЕЛЯБИНСКЕ ВЗРОСЛЕЮТ С ПЕЛЁНОК, - ПИТЬ, КУРИТЬ, ГОВОРИТЬ НАЧИНАЮТ ОДНОВРЕМЕННО...
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посмотрите в каких условиях живут,свинарник,рассеяяяя.
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футболулитрболу...
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Девиз по Чeлябински: трубы горят, по марусин поясок, а в морду?
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Красавчик Нед: Ты ещё ребёнок.
Котлета: Какой я тебе ребёнок? Я курю, я нюхаю, я убивал, я воровал - я мужчина.
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