 Вероятное поместье беглого Януковича под Москвой сняли с беспилотника. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.
На территории, закрытой от посторонних глаз забором, находится несколько зданий. А само имение скрыто за высокими соснами.
В то же время адвокат Януковича Виталий Сердюк опроверг, что его подзащитный проживает в Подмосковье.
Напомним, что российский певец и депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон признался, что Виктор Янукович проживает с ним по соседству в Баковке в Одинцовском районе Московской области.
Журналист Валерий Калныш, проанализировав информацию о том, где расположен дом Кобзона, предположил, что Янукович, возможно, живет в доме по адресу ул. Лесная 25а.
Ранее адвокат Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович постоянно проживает по адресу ул. Еременко, 81В в Ростове-на-Дону.
Вопрос об адресе проживания Януковича играет важную роль в ходе выполнения обязательных процедур украинским следствием.
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Тебя смешно читать, клоун рязанский.
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люби сильнее, подонок соевьій
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янЫ чарыч" и другие... операции Шурика
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хйула оболочкИ видят все,но самого давно уже нет
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Или ото шо-то розовое справа, то его ?!
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Народ при нем так не мучился как сейчас.
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