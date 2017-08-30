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 Политика Украины, Общество
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 Память погибших под Иловайском украинских бойцов почтили в Северодонецке. ВИДЕО

На Луганщине в городе Северодонецк почтили память погибших украинских бойцов вблизи Иловайска.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, жители города собрались на вечер-реквием, чтобы почтить погибших и поставить свечи в память об украинских воинах.

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Земля пухом всім полеглим Воїнам...
Україна пам'ятає...
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Его родителям скажешь?
https://www.youtube.com/watch?v=GA8CnmqUKsQ
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В ці дні зустрівся з багатьма воїнами, що були під Іловайськом. Розповіді про те, що 3-и генерали "відходили" з Іловайську не "зеленим" коридором підтверджуються.

Чому вони не йшли по "зеленому" коридору з усіма воїнами? Питання, на яке, я сподіваюсь, колись буде знайдено відповідь.

Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну!
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Даже солдаты фюрера, какими бы они извергами не были, не позволили бы себе обстрел колонны, по договоренности выходящей по "зеленому коридору", не говоря уже обстрелы жилых пунктов, дабы обвинить другую сторону и прикрыванием живым щитов из алкашей и наркоманов дабы не получить пистюлину.
И эти кацапские "подвиги" навсегда останутся в нашей памяти и даже когда издохнет последняя кацапская МРАЗЬ, это будет передаваться из поколения к поколению.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПамять погибших под Иловайском украинских бойцов почтили в Северодонецке. ВИДЕО
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