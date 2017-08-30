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Память погибших под Иловайском украинских бойцов почтили в Северодонецке. ВИДЕО
На Луганщине в городе Северодонецк почтили память погибших украинских бойцов вблизи Иловайска.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, жители города собрались на вечер-реквием, чтобы почтить погибших и поставить свечи в память об украинских воинах.
Україна пам'ятає...
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https://www.youtube.com/watch?v=GA8CnmqUKsQ
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Чому вони не йшли по "зеленому" коридору з усіма воїнами? Питання, на яке, я сподіваюсь, колись буде знайдено відповідь.
Вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну!
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И эти кацапские "подвиги" навсегда останутся в нашей памяти и даже когда издохнет последняя кацапская МРАЗЬ, это будет передаваться из поколения к поколению.
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