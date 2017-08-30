 Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков. ВИДЕО

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"Я не веду следствие и не руковожу следствием, но на сегодняшний день мне известны факты о том, что экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем", - отметил Аваков.
Также министр сказал, что все следственные действия будут проведены в соответствии с законом.
Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.
Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.
В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.
Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.
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Він був під кермом...на колінах стояв...
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Настрочи очередной пост в ФБ, а геращенко, с разных своих ников, тебе пролайкает. И всё снова у вас будет хорошо. И о рюкзаках уже никто не вспомнит.
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