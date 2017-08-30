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 Политика Украины, Происшествия
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 Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков. ВИДЕО

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что результаты ДНК подтверждают, что охранник почетного президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, взявший на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащими Национальной гвардии Украины.

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"Я не веду следствие и не руковожу следствием, но на сегодняшний день мне известны факты о том, что экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем", - отметил Аваков.

Также министр сказал, что все следственные действия будут проведены в соответствии с законом.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена. В тот день автоэскорт также сопровождал машину львовского бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ.

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Дыминский не явился в понедельник в Главное следственное управление Национальной полиции для проведения следственных действий. До этого он дважды не являлся на допрос в прокуратуру.
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И? Найдете для этого охранника нужную статью в Уголовном кодексе?????
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Раз охранника не было.Дыминского тоже "не было",значит виновата машина.Она была на автопилоте.В лом её.
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Антонина Герыч заявил, что виноват тот, кто был за рулем... Получается, что за рулем была только погибшая девушка - вот она и виновата...
Охранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков - Цензор.НЕТ 5033
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И того "Неизвестного", который был за рулем и виноват в ДТП - мы будем очень долго искать, но возможно никогда не найдем.
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Авжеж не за кермом...
Він був під кермом...на колінах стояв...
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И шо охраннику вручили подозрение за заведомо ложное показание ?
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Дыминский передаёт привет Авакову из Женевы.
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И шо теперь? Шо дальше будешь делать, фейсбучный министр? Простишь и прослезишься, или возьмёшь за яйца охуевшего олигарха? Ой, не верю!...
Настрочи очередной пост в ФБ, а геращенко, с разных своих ников, тебе пролайкает. И всё снова у вас будет хорошо. И о рюкзаках уже никто не вспомнит.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОхранник Дыминского не был за рулем в момент аварии, - Аваков. ВИДЕО
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