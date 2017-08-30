 "Дайте выйти! Обалдеть просто! Иди еще пакет возьми", - жители российского Брянска ругаются и толкаются в очереди за бесплатным картофелем. ВИДЕО

Раздавали небольшие пластиковые пакеты с картошкой. Стремясь его получить, люди ругались, толкались и пытались взять как можно больше пакетов.
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- Это россиянин, на, раздави ему персик
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Прошу прощения, но попробуйте что-то бесплатно раздать в Украине, в каком-нибудь райцентре, среди домохозяек и пенсионеров. Будет тоже самое. Бедносто- это позорное клеймо нашего народа.
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в брянске самые культурные и заточеные
под хуйла люди живут - вот тока сегодня заругались - повопят, выпьют и все устаканится...
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https://www.youtube.com/watch?v=rfYiW74r-WM
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Сладкое слово "халява" никого не оставит равнодушным. И в Америке, на день распродаж, творится похлеще. Там даже стреляли друг в друга, пытаясь оторвать товар.
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У злиднів немає громадянства....
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