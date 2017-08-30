EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Общество, За рубежом
  6243  138
Все про:Брянск (10) очередь (203)

 "Дайте выйти! Обалдеть просто! Иди еще пакет возьми", - жители российского Брянска ругаются и толкаются в очереди за бесплатным картофелем. ВИДЕО

В Брянске на сельскохозяйственной ярмарке местные жители устроили давку в очереди за бесплатным картофелем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, предприятие, организовавшее бесплатную раздачу картошки, принадлежит супруге местного губернатора и называется "Богомаз".

Раздавали небольшие пластиковые пакеты с картошкой. Стремясь его получить, люди ругались, толкались и пытались взять как можно больше пакетов.

Загрузка видео...

Смотрите также: Фестиваль "Русское достоинство" в Ставрополе: россиян кормили блинами с лопат. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Блины с лопаты, помните.Если б давали безплатно по флакону "боярышника" они бы и драку устроили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Мама, смотри, там кто то грязный и вонючий в земле роется, давай его покормим, он же наверно голодный !
- Это россиянин, на, раздави ему персик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор, прекратите выдавать подобные "новости". Это уровень желтой прессы и позор.
Прошу прощения, но попробуйте что-то бесплатно раздать в Украине, в каком-нибудь райцентре, среди домохозяек и пенсионеров. Будет тоже самое. Бедносто- это позорное клеймо нашего народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бедность - это не клеймо и позорного в ней нет ни чего. Дело ведь не в желании бедных получить что то бесплатно, дело в организации действа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважаемый,мы то на сверхдержаву не претендуем. Есть у нас бедное население и очень богатое. Но в грудь себя не бьем что мы великие в скрепах, а простое ведро картошки высыпи на улице и показать ,"русский мир" во всей красе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Или коровои или гост не прошел по пестицидам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочешь поржать, дай кацапам халяву, хочешь прокленов и проблем? сделай им добро...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хочешь памятник себе, убей пару сотен тысячь. что бы напечатали тебя на деньгах, убей пару миллионов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гадаю,як,що попросить их вернуть, халявну картоплю,то буде бунт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брянск, жители ругаются? - нет новости.
в брянске самые культурные и заточеные
под хуйла люди живут - вот тока сегодня заругались - повопят, выпьют и все устаканится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже свиньи , не деруться когды едят ...кацапы , вы кто ? "Дайте выйти! Обалдеть просто! Иди еще пакет возьми", - жители российского Брянска ругаются и толкаются в очереди за бесплатным картофелем - Цензор.НЕТ 5956
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бохатые жители сверхдержавы с огромными пенсиями, живущие на нефти грызут друг другу глотки из-за пакета гнилого картофеля! Незабываемое зрелище!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не здивуюсь шо перед цим їх попередели, шо вони мають віддати свій голос за хуйла. господи до чого ж вата жалюгідні істоти!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бесплатно раздают не потому, что щедрые. А потому что выборы будут 10 сентября в Брянске. Раздает один из кандидатов в начальники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро так будут толпиться возле мусорных баков в поисках жратвы. Нищеброды конченые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які ж кацапи виродженці! Цей захід, де вони рвуть один одного за картоплю, назвали Богомаз, а саме на заході під скрєпною назвою "Руськає дастоінство" ми всі бачили, як вони жерли млинці з лопат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ой нашли чем удивить. Не задавили никого, да и ладно. Если бы у нас раздавали что-либо нахаляву было бы похожее зрелище.
Сладкое слово "халява" никого не оставит равнодушным. И в Америке, на день распродаж, творится похлеще. Там даже стреляли друг в друга, пытаясь оторвать товар.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Країни різні а люди однаково бідні....
У злиднів немає громадянства....
 показать весь комментарий
Ответить
 
От встанеш с калєн, а воно ж ходить треба, бароцца... Лучше не начинать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Организовать бы ярмарку с бесплатной раздачей бояры и ножей
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и желательно с паленой боярой из метилата. Классно бы получилось. Та русня что от пойла не гикнулась друг дружку пиками пописала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люблю наблюдать за такими акциями когда кацапские животные готовы друг другу глаза выдавливать и горло перегрызать !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Великі кацапські любителі на шарка урвати. Народ-богоносец,коротше кажучи...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоОбщество"Дайте выйти! Обалдеть просто! Иди еще пакет возьми", - жители российского Брянска ругаются и толкаются в очереди за бесплатным картофелем. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти