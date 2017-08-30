 Пограничники выявили метамфетамин в "Мерседесе", следующем из оккупированного Крыма. ВИДЕО

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"Во время осмотра автомобиля "Мерседес", на котором двое граждан Украины направлялись на материковую часть Украины, сработала служебная собака", - сообщает пресс-служба.
Собака пограничников натренированная на поиск наркотических веществ.
"По результатам углубленного осмотра среди личных вещей в багажном отделении транспортного средства пограничники обнаружили футляр с метамфетамином и шприцы", - сообщили ГПСУ.
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она ценнее любого генерала...
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