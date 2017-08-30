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 Происшествия, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3007) Крым (20568) наркотики (1581) собаки (151)

 Пограничники выявили метамфетамин в "Мерседесе", следующем из оккупированного Крыма. ВИДЕО

Двух человек, которые пытались перевезти наркотики из Крыма задержали на КПВВ "Чаплинка".

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Во время осмотра автомобиля "Мерседес", на котором двое граждан Украины направлялись на материковую часть Украины, сработала служебная собака", - сообщает пресс-служба.

Собака пограничников натренированная на поиск наркотических веществ.

"По результатам углубленного осмотра среди личных вещей в багажном отделении транспортного средства пограничники обнаружили футляр с метамфетамином и шприцы", - сообщили ГПСУ.
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Собака с пограничниками пришла??? И вот результат!!!!
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Сами нарики или куда то везли? Писали бы досконально
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отправить их на йух обратно. Мет отдать.
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Заранее извиняюсь за флуд... Но нигде не нашла новости о крымском мосте. Вон корр и РосСМИ трубят об этом уже несколько дней (типа, арку там установили), а на Цензоре молчок. Странно...
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Да может все и так, только вот позиция Цензора напоминает поведение ребенка "Этого нет, этого нет". Надо публиковать все новости, даже те, которые и не нравятся, тем более когда они прямо касаются Крыма. Думаю, про обвалившийся мост где-то в сибирской деревне тут бы мигом написали
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Ты понимаеш - мне настолько пох обвалившийся мост в сибирской деревне - как и Крымский... Или ты думаеш что за последний год ни в одной сибирской деревне мост не обвалился??? Лгу... По поводу Крымского - испытываю злорадство ( грех) - пусть Крысчане, ( в строительство Крымского канала Украина вбухала столько денег и сил) - теперь сосут лапу друг друга и продолжают орать -"Путин прииди".... НЕ ценили халяву и что всё это за деньги остальных Украинцев - сосите друг у друга , от жажды помогает.....Я бы им ещё и элэнергию выключил - этоже Путин вам обещал энергохвост? -- С него и спрашивайте.... Украина не обещала содержать нахлебников и дармоедов, - которые её потом же и проклинают.... Все в сад....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПограничники выявили метамфетамин в "Мерседесе", следующем из оккупированного Крыма. ВИДЕО
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