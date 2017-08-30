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 Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4420) депутат (3016) наркотики (1577) Ривне (307) янтарь (621)

 Правоохранители задержали депутата горсовета в Ривном на взятке $5 тысяч. Изъят янтарь и наркотики. ВИДЕО

СБУ и ГПУ задержали во время получения взятки депутата Ривненского горсовета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат вымогал пять тысяч долларов у местного предпринимателя. За эти деньги задержанный обещал не мешать строительству. Правоохранители задокументировали предложение передать деньги через посредника и задержали депутата и его сообщника в офисе после передачи взятки. Во время обыска в помещении было изъято полкилограмма обработанного янтаря и наркотики.

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Правильно, ну не зря же депутаны под СБУ сегодня требовали отнять у сбушников это право, наверное боятся, что и до них скоро доберутся.
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Кто их сцуко выбирает таких уродов на депутатство ?
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Может - украинцы? Или все патриоты и на форуме, в том числе?
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- Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера, заявил Швейк (с)
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це триватиме доки пишуть таке: попался, затримали, виявили, взялі с полічним...
а не таке: посадовили, дали срок, покарали, застрелили при намаганні втекти...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПравоохранители задержали депутата горсовета в Ривном на взятке $5 тысяч. Изъят янтарь и наркотики. ВИДЕО
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