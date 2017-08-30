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Правоохранители задержали депутата горсовета в Ривном на взятке $5 тысяч. Изъят янтарь и наркотики. ВИДЕО
СБУ и ГПУ задержали во время получения взятки депутата Ривненского горсовета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат вымогал пять тысяч долларов у местного предпринимателя. За эти деньги задержанный обещал не мешать строительству. Правоохранители задокументировали предложение передать деньги через посредника и задержали депутата и его сообщника в офисе после передачи взятки. Во время обыска в помещении было изъято полкилограмма обработанного янтаря и наркотики.
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а не таке: посадовили, дали срок, покарали, застрелили при намаганні втекти...
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