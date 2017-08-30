 Порошенко: 144 реформы за 3 года - это окончательное "прощай" советской российской империи. ВИДЕО

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"Это (введение безвизового режима с ЕС. - Ред.) не просто признание реформ, которые мы с вами делаем последние три года. 144 реформы. И это окончательное "прощай" советской российской империи", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что реформы проводились в условиях войны и российской агрессии.
"Говорят, труднее всего проводить реформы во время войны. Мы продемонстрировали - у нас нет, не было и не будет другого выбора. И поэтому я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет", - сказал Порошенко.
Напомним, правительство Германии направило бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации. Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года. Спецпосланник направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Сфера деятельности Мильбрадта охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному госуправлению и децентрализации. Доктор экономических наук Георг Мильбрадт возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.
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ибо остальные 140 мне даже и не интересно!
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Еще один прыжок!...
Сотни обязьян стремятся вверх...
И ужасен вид их голых жоп..."
Петя Губермана "не читатель", а тупой хуцпы вещатель!
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которые в жопу его целуют,алексеевич на верном пути,ещё немного этого пути и нам пиздец
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я понимаю когда что то идет хотя бы в правильном направлении ну ладно пусть не в правильном но близко к правильному то можно подождать! а тут чего ждать если идет просто распил всего и вся и для прикрытия этого распила просто насоздавали разных прикрывающих структур которые ничего не решают!!
Класический пример НАеБУ! даже если поверить что они реально хотят что делать (я лично в это не верю) то все равно это НАеБУ заблокировано и сделано с одной целью тянуть время пока идет распил!!
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