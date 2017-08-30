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 Порошенко: 144 реформы за 3 года - это окончательное "прощай" советской российской империи. ВИДЕО

За последние три года Украина проводит 144 реформы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки во Львовскую область.
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"Это (введение безвизового режима с ЕС. - Ред.) не просто признание реформ, которые мы с вами делаем последние три года. 144 реформы. И это окончательное "прощай" советской российской империи", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что реформы проводились в условиях войны и российской агрессии.

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"Говорят, труднее всего проводить реформы во время войны. Мы продемонстрировали - у нас нет, не было и не будет другого выбора. И поэтому я горжусь, что мы с вами сделали за эти три года больше, чем за 20 предыдущих лет", - сказал Порошенко.

Напомним, правительство Германии направило бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта в Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации. Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года. Спецпосланник направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Сфера деятельности Мильбрадта охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному госуправлению и децентрализации. Доктор экономических наук Георг Мильбрадт возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы.
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Самой реальной реформой станет массовое самоубийство коррумпированных жидов от страха неотвратимой мучительной смерти на задворках кабмина и АП.
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"За последние три года Украина проводит 144 реформы."______________не надо переводить "стрелки" на украинцев петя - страна должна знать своих "героев" ...поименно"! вот она, "плеяда" "великих" "реформаторов": порошенко, яценюк, гройсман, гонтарева, гелитей, муженко, аваков, луценко, вовк(мальчик),шокин, рева, розенко. всех их об'единяет одно общее сходство - если бы хоть один из них попробовал пройти улицу без охраны, был бы тут же разорван "благодарным" народом!
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там ещё одна реформа намечается,смотрел вчера гонапольского так ему ц.у видно дали,начал петь что интернет надо контролировать,бо слишком много на шоколадное дерьмо говна льют,чувствуют видно понеслось.
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Мало того, что привел Украину в }I{..., но еще и реформы там проводит. Обустраивается.
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стесняюсь спросить - повышение цен, тарифов и пенсионного возраста - это таки да - реформы или просто "улучшения моей жизни"?
ибо остальные 140 мне даже и не интересно!
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" По ветвям, к банам, где упех?
Еще один прыжок!...
Сотни обязьян стремятся вверх...
И ужасен вид их голых жоп..."

Петя Губермана "не читатель", а тупой хуцпы вещатель!
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Забрехалась Барыжная рожа вкрай,а как красиво все начиналось--АТО за лічені години,кожному воїну 1000 гривент у день,посажу двох друзів,продам бізнес......і ось на останок 144 реформи))
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тебе это зачем? Петро и такие же и с ними- к трону шел не по приказу, а расталкивая всех руками, а ты сидел на диване...чего теперь бухтеть?
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К трону?Вы из него уже сЦаря сделали,а оно простое шоколадное говно.
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Країна рухається вперед і це є факт ! А вам прокремлівським , мураєвським , ригівським і далі по списку , ви знаєте хто , прохання закрити пельки і зрозуміти , що не буде більше по- вашому , а буде так , як того бажає народ України і президент ! Дочекаємось чергових президентських виборів і оберемо найдостойнішого , а наразі спустіть пар і робіть щось корисне для країни !
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Страна движется в ЗАД и как бы вам прохоросисям не хотелось бы это скрыть, так сказать личный кошелек граждан и холодильник показывают всю скрываемую вами правду в натуральном виде!!
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Якщо ти рухаєшся взад , то твої проблеми , а не мої ! А я рухаюся вперед і впевнений , що Украіна переможе і кремлівську банду і місцевих запроданців !
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Україна рухається у перед,тільки для тих у кого спереду срака,замість голови.
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так и поеду как и много других Украинцев. И заметь уезжают то лучшие а барыги мусора и алкаши остаются!!
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А що робити? Собачих Будок вже білше ніж собак,з Овочем не чекали,чому з Овочем 2,потрібно чекати?
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А збільшення кількості ломбардів і секондхендів - це теж якась реформа з тих 144? )))
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блядь,и есть же здесь такие
которые в жопу его целуют,алексеевич на верном пути,ещё немного этого пути и нам пиздец
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для понимания реформ надо 2 вещи - время и с чем сравнивать - если у самих не получается почитайте, как и за сколько, менялась жизнь у наших соседей на Западе - потом вам самим стыдно будет ,за то шо пишете (к тем кто на работе, это не относиться))))
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ну знаете, когда корабль идет на дно то мне кажется ждать еще год еще 5 лет бысмысленно так сказать все видно сразу!!

я понимаю когда что то идет хотя бы в правильном направлении ну ладно пусть не в правильном но близко к правильному то можно подождать! а тут чего ждать если идет просто распил всего и вся и для прикрытия этого распила просто насоздавали разных прикрывающих структур которые ничего не решают!!

Класический пример НАеБУ! даже если поверить что они реально хотят что делать (я лично в это не верю) то все равно это НАеБУ заблокировано и сделано с одной целью тянуть время пока идет распил!!
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таких "реформ" и "реформаторов" и врагу не пожелаешь...
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Это успех. А чтобы звучало убедительнее, надо обязательно добавить что-то про империю, советскую или российскую. Лучше сразу обе.

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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко: 144 реформы за 3 года - это окончательное "прощай" советской российской империи. ВИДЕО
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