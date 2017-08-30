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Оползень возле Одессы разрушил 100 метров дороги и линию электропередач. ВИДЕО
В селе Фонтанка под Одессой отрезок прибрежного склона длинной около сотни метров сполз вниз.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.НЕТ, в результате оползня никто не пострадал, имущество жителей села также не повреждено. С обрыва рухнул стометровый участок дороги и электроопоры.
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а архитектуре одинаково кто откешил и сколько
за свою внезапную смерть или поездку по склону!!
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По чистои случаиности там не было домов и никто не пострадал. Это что?! Землетрясение? Раскол? А строения у воды вообще в любое время смоет
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