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 Происшествия, Общество
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Все про:Одесса (5871) оползни (55)

 Оползень возле Одессы разрушил 100 метров дороги и линию электропередач. ВИДЕО

В селе Фонтанка под Одессой отрезок прибрежного склона длинной около сотни метров сполз вниз.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думская.НЕТ, в результате оползня никто не пострадал, имущество жителей села также не повреждено. С обрыва рухнул стометровый участок дороги и электроопоры.

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«Александр Иванович Корейко не стал мешкать, бросил прощальный взгляд на потрескавшийся фундамент электростанции, на грандиозное, полное света здание подсобного предприятия и … задал стрекача.» (с)
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сейчас цирк оползня напитается дождевой водой и успешно достигнет отлива!!!
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Как можно додуматься строить дома над обрывом и под ним ?
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Тут скала, а там мягкая почва. Конечно не факт что при землетрясении или расколе это тоже не завалится, дело случая
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Там не было обрыва, там пригорок был , дома стоят вполне правильно ( не те что по береговой линии) на возвышенности , дорога там же проходила. Вот ужас. Стоит дом серый такой - недострой и прям перед ним образовался обрыв......
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деньги, они не слушают геологов!!!
а архитектуре одинаково кто откешил и сколько
за свою внезапную смерть или поездку по склону!!
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Не думаю что там была какая то не природная для строительства зона. Природная случайность
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Выезд с ворот зеленых , стал прямо в обрыв......
По чистои случаиности там не было домов и никто не пострадал. Это что?! Землетрясение? Раскол? А строения у воды вообще в любое время смоет
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В Грибовке Одесская обл. там тоже обрыв метров 50-60 и под ним дома и базы стоят, до поры до времени. Очень стремно......
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияОползень возле Одессы разрушил 100 метров дороги и линию электропередач. ВИДЕО
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