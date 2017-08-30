 "Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО

"После девяти вечера они выходят и жгут костры. Ходят туда-сюда, понимая, что за ними наблюдают... Специально поставили автомобиль на видном месте. Рассчитывали, что мы используем БМП для уничтожения машины, а они снимут это на камеру. Через полчаса ожидания - автомобиль убрали", - рассказывает один из бойцов.