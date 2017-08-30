 "Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО

"После девяти вечера они выходят и жгут костры. Ходят туда-сюда, понимая, что за ними наблюдают... Специально поставили автомобиль на видном месте. Рассчитывали, что мы используем БМП для уничтожения машины, а они снимут это на камеру. Через полчаса ожидания - автомобиль убрали", - рассказывает один из бойцов.
В общем украинские воины говорят об относительном затишье на этих позициях. Обстрелы завершились через два дня после последней ротации террористов.
"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали очень четко. Два дня они так отшлифовали, а потом затишье", - говорит боец ВСУ Владимир.
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Если Иран продолжит усиливать влияние в Сирии, Израиль разбомбит дворец Асада
От Виктория Товбин -
28.08.2017
526047Если Иран продолжит усиливать влияние в Сирии, Израиль разбомбит дворец Асада
Израильские СМИ публикуют сведения о том, что Израиль сделал РФ предупреждение.
Чиновник (имя не называется) заявил российским властям, что в случае усиления влияния Ирана в Сирии, Еврейское государство нанесет удар по дворцу Башара Асада, который находится в Дамаске. Об этом пишет«Джерузалем пост».Также было сказано о том, что если в регионе ничего не изменится, то Израиль развяжет себе руки и будет считать, что подписанный США и РФ документ о перемирии в Сирии, ни к чему не обязывает Еврейское государство.Израильский источник отметил, что на саммите в Сочи Биньямин Нетаниягу дал понять Владимиру Путину, что требования касательно Ирана должны быть выполнены. В противном случае, ЦАХАЛ начнет предпринимать шаги самостоятельно.
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От і вас би так, на трішки.
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Все інше навіть гидко слухати..
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нехай і ь ут , аби не били
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