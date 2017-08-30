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 Политика Украины, Общество
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 "Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО

Российские террористы пытаются спровоцировать украинских бойцов на ответный огонь и обвинить в нарушении перемирия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, бойцы отмечают демонстративное перемещение боевой и вспомогательной техники российских наемников, укрепление огневых точек и различные иные способы провокаций.

"После девяти вечера они выходят и жгут костры. Ходят туда-сюда, понимая, что за ними наблюдают... Специально поставили автомобиль на видном месте. Рассчитывали, что мы используем БМП для уничтожения машины, а они снимут это на камеру. Через полчаса ожидания - автомобиль убрали", - рассказывает один из бойцов.

В общем украинские воины говорят об относительном затишье на этих позициях. Обстрелы завершились через два дня после последней ротации террористов.

"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали очень четко. Два дня они так отшлифовали, а потом затишье", - говорит боец ВСУ Владимир.

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https://israinfo.co.il/2017/08/28/esli-iran-prodolzhit-usilivat-vliyanie-v-sirii-izrail-razbombit-dvorec-asada/
Если Иран продолжит усиливать влияние в Сирии, Израиль разбомбит дворец Асада

От Виктория Товбин -
28.08.2017
526047"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого - Цензор.НЕТ 3662Если Иран продолжит усиливать влияние в Сирии, Израиль разбомбит дворец Асада
Израильские СМИ публикуют сведения о том, что Израиль сделал РФ предупреждение.

Чиновник (имя не называется) заявил российским властям, что в случае усиления влияния Ирана в Сирии, Еврейское государство нанесет удар по дворцу Башара Асада, который находится в Дамаске. Об этом пишет«Джерузалем пост».Также было сказано о том, что если в регионе ничего не изменится, то Израиль развяжет себе руки и будет считать, что подписанный США и РФ документ о перемирии в Сирии, ни к чему не обязывает Еврейское государство.Израильский источник отметил, что на саммите в Сочи Биньямин Нетаниягу дал понять Владимиру Путину, что требования касательно Ирана должны быть выполнены. В противном случае, ЦАХАЛ начнет предпринимать шаги самостоятельно.
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К информации необходимо относится осторожно, это не мнение редакции или добытая ими информация.

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"Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции"
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А беспилотники не запрещены "минскими"? Что, если на дрон нацепить очень маленькую бомбочку и пусть он зависнет точно над позицией....Дрон сбить могут, но не сразу, а он тем временем успеет прицелиться и скинуть "груз")
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Можно в ответ поставить витрину с салом и колбасой...
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Трудности перевода?На 25секунде он говорит-ТРОШКИ покошмарили..И про "лупили" ни слова.И зачем эта пропаганда?
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Із СПГ і мінометів...
От і вас би так, на трішки.
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Ну я проходил такое и не раз.Грозный,Буденовск...По этому для меня принципиальная разница между "лупили" и "трошки"
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Вы сознательно упустили слово кошмарили или удачно не расслышали?
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Присутність іноземних військ на нашій території це вже провокація.
Все інше навіть гидко слухати..
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Уничтожить так что бы ни одного свидетеля не осталось
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Ну ?! Это нормально. Кто объявляет эти так сказать " перемирия" россииским захватчикам. С какои стати пацаны должны сдерживаться в отражении нападений
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.....................провокации .................................

нехай і ь ут , аби не били
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Да уж... Шо Путик натворил - уму непостижимо... Ещё лет 10 назад - можно было в Одессе видеть авто с Георгиевской лентой или триколором на зеркале... Сейчас - такое может себе позволить или малохольный или самоубийца... Самый верный способ самоубийства... Дёшево и надёжно.. Дешевле яда.... А ведь раньше такое было вполне возможно.. А каждому любителю "Руцкого мира" предлагаю - выйти на Приморский Бульвар погулять в час ночи ( там много народа в это время гуляет) и одеть на себя футболку с надписью " Я люблю Россию" или " Я люблю Путина".. Уверен - гулять они будут до утра и с конца в другой конец бульвара.. В качестве мяча..... Впрочем - будут и хорошие стороны - получат немножко денег даром ( по инвалидности)... Если живые останутся.....
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Лупили из СПГ. Потом пулеметы работали. Два дня они нас шлифовали. Потом затихли", - бойцы ВСУ о провокациях российских террористов возле Новотроицкого. ВИДЕО
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