 Оборонный бюджет 2018 года должен обеспечить финансирование приоритетных задач обороны и безопасности страны, - Турчинов. ВИДЕО

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По словам Секретаря СНБО, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта". "Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", - подчеркнул он.
Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет следующего, 2018 года, будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".
"Кроме того, - отметил Секретарь СНБО, - отличием этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять на уровне 156,4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн".
Турчинов отметил, что при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного обеспечения наших военнослужащих. "В первую очередь, это касается повышения должностных окладов и окладов по воинскому званию", - сказал он.
Кроме того, во время совещания обсуждался вопрос развития оборонной промышленности Украины.
По словам Секретаря СНБО, необходимо значительно повысить эффективность работы наших оборонных предприятий. "Нам необходимо современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, в первую очередь, на свои силы.
Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий", - сказал он, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% от ВВП.
"Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепления обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул А. Турчинов, резюмировав, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБОУ, которое должно состояться в начале сентября текущего года.
>>всех кто хотя бы месяц пробыл в комсомоле, КПУ, СДПУ(о), ПР -вон из власти и гос.должностей!
>>всех кто сидел за экономические преступления- вон из власти!
>>всех кто замечен в связях с российской властью- вон из власти!
всем вышеперечисленым- запрет избираться и занимать гос. должности!
избирать только после комп теста на IQ и детектора лжи.
зарплату гос. мордам только по карточке и никаких доп доходов! фин отчет по семье до 3 колена!
зарплату министров и президента определять настроением народа по квартальному опросу через терминалы ID картой
раз попался- увольнение.
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Ты скажи - обеспечит или не обеспечит !!!???
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нормальные обрезанцы.
сами живут сейчас, а гоям предлагают будущее.
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Билет на планету Транай.
1955 г.
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Працював у райкомі\обкомі комсомолу чи КП - геть з влади і не допускати до виборних посад.
Був депутатом ВР - має бути лише один раз в житті. Декларація до виборів і після закінчення терміну депутатства - перевіряється прискіпливо так як і виконання обіцянок. Збагатився? Не виконав обіцянки? - Конфіскація статків і заборона виїзду з країни всіх членів сім*ї на 15 років.
Обов*язкова медична перевірка кандидатів до влади. А то як красти чи шахраювати здорові а як відповідати - хронічно і важко хворі ( не забули Насірова?)
І регулярні звіти про досягнення та невдачі що 3 місяці перед виборцями - то має бути обов*язково!
І насамкінець - має бути нарешті прийнятий Закон про імпічмент з механізмом реалізації та Закон про дострокове припинення повноважень виборних посад всіх рівнів
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а у пластыря грудь растет...
к чему бы это ? в декрет уйдет ?
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http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/08/29/115369/bashkiriya--v-ufe-vzorvali-russkogo-menta-pytochnika.shtml
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