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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4337) оборона (990) Турчинов (3305)

 Оборонный бюджет 2018 года должен обеспечить финансирование приоритетных задач обороны и безопасности страны, - Турчинов. ВИДЕО

Под руководством Секретаря СНБО Александра Турчинова состоялось обсуждение оборонного бюджета Украины на 2018 год.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, в обсуждении приняли участие первый вице-премьер-министр Украины С. Кубив, министр внутренних дел Украины А. Аваков, министр финансов Украины А. Данилюк, министр обороны Украины С. Полторак, председатель Службы безопасности Украины В. Грицак, руководители Национальной Гвардии, Национальной полиции, разведывательных органов и других силовых структур страны.

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По словам Секретаря СНБО, формирование оборонного бюджета происходит согласно Стратегии национальной безопасности Украины "и будет не менее 5% от валового внутреннего продукта". "Эта позиция становится уже аксиомой для бюджетной политики нашего государства", - подчеркнул он.

Турчинов подчеркнул, что оборонный бюджет следующего, 2018 года, будет отличаться реализмом, "где каждая запланированная копейка имеет реальное наполнение".

"Кроме того, - отметил Секретарь СНБО, - отличием этого бюджета является то, что основное его финансирование будет происходить по общему фонду, который будет составлять на уровне 156,4 млрд грн. Специальный фонд будет формироваться исключительно на основании предложений силовых министерств и ведомств и составит около 6,3 млрд грн, то есть общее финансирование должно быть не менее 162,7 млрд грн".

Турчинов отметил, что при планировании бюджета необходимо четко учесть вопрос увеличения денежного обеспечения наших военнослужащих. "В первую очередь, это касается повышения должностных окладов и окладов по воинскому званию", - сказал он.

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Кроме того, во время совещания обсуждался вопрос развития оборонной промышленности Украины.
По словам Секретаря СНБО, необходимо значительно повысить эффективность работы наших оборонных предприятий. "Нам необходимо современное оружие, и мы должны рассчитывать в этом вопросе, в первую очередь, на свои силы.

Поэтому необходимо обеспечить финансирование внедрения новейших технологий и модернизации ведущих оборонных предприятий", - сказал он, добавив, что в Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины предусмотрено такое финансирование на уровне 0,5% от ВВП.

"Оборонный бюджет должен обеспечить финансирование приоритетных задач, укрепления обороноспособности и безопасности страны", - подчеркнул А. Турчинов, резюмировав, что после уточнения показателей оборонного бюджета они будут утверждены на заседании СНБОУ, которое должно состояться в начале сентября текущего года.
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>>всех кто старше 1975 года рождения- вон из власти!
>>всех кто хотя бы месяц пробыл в комсомоле, КПУ, СДПУ(о), ПР -вон из власти и гос.должностей!

>>всех кто сидел за экономические преступления- вон из власти!
>>всех кто замечен в связях с российской властью- вон из власти!
всем вышеперечисленым- запрет избираться и занимать гос. должности!
избирать только после комп теста на IQ и детектора лжи.
зарплату гос. мордам только по карточке и никаких доп доходов! фин отчет по семье до 3 колена!
зарплату министров и президента определять настроением народа по квартальному опросу через терминалы ID картой
раз попался- увольнение.
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все это было предложено мною еще в 1992 году
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Какие же они все хитрожопые , всё говорят в неопределённой форме ( " должен обеспечить " ) .
Ты скажи - обеспечит или не обеспечит !!!???
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что значит хитрожопые ?
нормальные обрезанцы.
сами живут сейчас, а гоям предлагают будущее.
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13 МИЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ПОРОШЕНКО С ПАРУБИЙ ТУРЧИНОВ И ЯЧЕНЮК ПОЛУЧИЛИ ОТ МВФ ЭТО ПО 296 МИЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА КАЖДОГО УКРАИНЦА ГОСПОДА ГДЕ ДЕНЬГИ ИКТО ИХ БУДЕТ ОТДАВАТЬ ИЧЕМ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛЁЙ ОНИ ПРИКРЫВАЮТСЯ АТО ЧТОБЫ НЕ ОТВЕЧАТЬ
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ГДЕ ДЕНЬГИ ОТ МВФ 13 МИЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЭТО ПО295 МИЛИОНОВ НА КАЖДОГО УКРАИНЦА ЭТО БАНДА ВОРОВ ТУРЧИНОВ ВОР ПРЯЧЕТСЯ ЗА СПИНАМИ ВАТО ЭТО ТЕБЯ НЕ СПАСЁТ
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З.Ы. избиратели - только старше 21 года. по достижении 60 лет- выбор- или доплата к пенсии 15% за отказ ходить на выборы или без доплаты ,но выбираешь.
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Есть еще неплохое предложение. Госслужащим дать все привилегии (зарплату, машину и т.д.) - но на него поцепить ошейник со взрывчаткой. В каждой семье установить две кнопки: одна одобряющая его работу, а другая не одобряющая. Как только недовольных превысило 50%, так ошейник и взрывается. Это предложение без особой деталировкию

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ну это крайности. сначала без насилия попробовать. а программа прикольная). я бы еще избирателей допускал только после теста на IQ )
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Роберт Шекли.
Билет на планету Транай.
1955 г.
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Ідеї непогані Та підлітковий максималізм зашкалює. Може трошки інакше ? Пішов на пенсію - не приймаєш участі у виборах до ВР та президента. ( максимум - рівень району).
Працював у райкомі\обкомі комсомолу чи КП - геть з влади і не допускати до виборних посад.
Був депутатом ВР - має бути лише один раз в житті. Декларація до виборів і після закінчення терміну депутатства - перевіряється прискіпливо так як і виконання обіцянок. Збагатився? Не виконав обіцянки? - Конфіскація статків і заборона виїзду з країни всіх членів сім*ї на 15 років.
Обов*язкова медична перевірка кандидатів до влади. А то як красти чи шахраювати здорові а як відповідати - хронічно і важко хворі ( не забули Насірова?)
І регулярні звіти про досягнення та невдачі що 3 місяці перед виборцями - то має бути обов*язково!
І насамкінець - має бути нарешті прийнятий Закон про імпічмент з механізмом реалізації та Закон про дострокове припинення повноважень виборних посад всіх рівнів
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Да мое предложение для прикола и горького смеха. А вот Ваше предложение очень даже. Да разве выродки, дорвавшиеся до власти допустят это? Уговоры ничего не дадут, выборы подтасуют, вот и появляется фатаморганное предложение.
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Постанови РНБО мають мати найвищий приорітет. Замовлення від РНБО на виробництво продукції мають виконуватись в першу чергу і з найкращою якістю як державними так і приватними підприємствами. Невиконання постанов РНБО повинно мати суворі наслідки для саботажників
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готовність - це прекрасно... заяви - також.. а от що з керченським мостом будемо робити, який повністю заблокував наше Азовське море? знову будемо робити вигляд, наче нічого не відбувається?
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хм-мм...
а у пластыря грудь растет...
к чему бы это ? в декрет уйдет ?
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Приоритетно финансирование и техн. обеспечение штурмовых формирований,а не нац. гвардии.Нам нужно освобождать территори,а не защищать маетки представителей НФ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОборонный бюджет 2018 года должен обеспечить финансирование приоритетных задач обороны и безопасности страны, - Турчинов. ВИДЕО
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