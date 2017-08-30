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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Николаев (1317) ОПГ (168) оппозиционный блок (343)

 "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала на своей странице в соцсети запись телефонных переговоров между криминальным авторитетом Михаилом Титовым (Мультик) и главу фракции "Оппоблока" в Николаевском облсовете Владимира Фроленко. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, что абоненты обговаривают одно из публичных заявлений "оппоблоковца". Запись датирована 2016 годом.

"Он - фигурант криминальной хроники на юге Украины, его фамилия - на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он - судимый за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик. До вчерашнего дня он "держал" Николаевщину в своих руках", - написала Сарган в комментарии к записи.

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из тех кто умеет думать ни для кого. Но есть у нас уникумы которые до сих пор топят за рыгоблок не осознавая кто есть кто.
Признаться чесно сам когда то таким был. Слава богу прозрел.
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"Запретить Партию регионов - это все равно, что запретить восход солнца" - Колесников об инициированном в 2007 году Львовским облсоветом запрете Партии регионов .
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До тех пор, пока будет существовать политика патриотов в том виде как сейчас, когда власть гнобит и издевается над народом, до тех пор будут существовать и рыги под разными вывесками и никакие запреты не помогут.
По сути рыги это порождение патриотов.
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Пройшло 10 років! А вони, падлюки, в пір'ячко вбираються....
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их ВСЕХ должны были посадить еще в 2004 году когда они ездили и агитировали за ПІСУАР
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Ющ тогда начал "меморандумы довиры" подписывать с рыгнёй и вся эта падаль опять вылезла из нор .
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на удивление эффективная "работа" полиции и СБУ...
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ага. эффективность прям зашкаливает...на дворе 2017-й и мультик рулит почти 20 лет.
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Ну да, Сарган следовало бы дописать, почему аж до августа 2017 он продолжал держать Николаевщину.
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А скількох постреляли в Миколаєві. При чому не десь в підворітті, - в центрі міста...
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"Миша, все перепишем - у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст " .
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Так что теперь он мультики показывает в местах лишения?
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нда..обмельчали рыги... когда-то чорновил с терезой отбелиывали бандюков))))
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"Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве премьера в Киеве.
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ты не карданный вал - ты тормоз ,причем ручной))
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Иди лучше кизяки бизонов в прерии собирай, а то в вигваме топить будет нечем.
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бизонов пиндосы поубивали - ты шо не знал шо ли)))
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Тогда переходи на импортозамещение - коровьи, лошадиные, свои, наконец...
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походу жопоблок по другому не говорит. помнится гепа и допа так же ботали и янык изрекался похоже.
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і що далі ?будуть як Ефремова чи Кернеса тримати в заморозці до кращих часів , а потім відпустять з покаянням
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Вот такие "мультики" разных мастей и калибров "из-под полы" и заправляют делами в нашей стране. Иванющенко все помнят? Который кагбэ и не государтвенный чиновник - но имел вляние на множество важных государственных решений?
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Это прекрасно!
"...ты официальное лицо. Ты - глава фракции, блядь"
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Ну и когда этот самый мультик выйдет под залог? Или уже вышел?
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я так понял глава рыгоблока белый и пушистый, его наверное, освобождали из рук "мультика"
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Рыгоанал и не подонок, криминалитет, титушка, предатель Украины?? Это фантастика!
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Існує в медицині така собі реакція Васермана. Це тест на наявність у пацієнта блідої спірохети (може хто не в курсі). Здається мені, нашому інформпростору вже дуже потрібен точний і майже науковий тест - реакція Васермана на бліду спірохету зради/зрадофілії.
Оці от всі хитренькі тези:
1."Головний ворог не в Кремлі"
2."Зачєм нам тот разрушєний Донбас"
3. "Простим людям нужєн мір, пора прєкращать ету войну, пора договаріваться"
4."злочинні мінські домовленності"
5."Зачєм нам тот парад во врємя войни"
6."Почєму АТО а нє война?"
7."Війна потрібна нашим олігархам і генералам, бо вони на ній заробляють"
8."Порошенко з Путіним давно домовились і заробляють на війні, ця війна - це договорняк"
9.Революція не закінчена, дайош майдан (за будь-якими приводами).
Якщо у висловлюваннях/постах пацієнта виявляється хоча б один плюс (+) із цих пунктів - це тривожний дзвіночок. Потрібно відмовитись від випадкових ФБ контактів, брудних сайтів і інформджерел і застосовувати інтелектуальну гігієну та контрацепцію.
Якщо ++, все - пацієнт підхопив бліду спірохету зрадофілії, потрібне інтенсивне лікування.Допомагає підписка на Монову або Helgi Sharp. А якщо вже +++ і більше, пацієнта потрібно ізолювати, не контактувати з ним (відразу в бан), у разі випадкового контакту вимити руки і обробити себе текстами Пономаря.
Гірший випадок, якщо ті плюси з"являються у політика чи журналіста. Це - не пересічні громадяни. Вони досить розумні, щоб усвідомлювати - до чого і для чого ці хитрі тези. Вони розповсюджують бліду спірохету, вони заражають нею навмисне.
Тут діагноз лише один - зрада.
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"... і обробити себе текстами Пономаря"
Цим ти розписався у власній розумовій неповноцінності. Власне, публікація всього того гівна, що тит тут накропав, вже видає імбецила або проплаченого порохобота.
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"а потім відпустять з покаянням"

Вот это -самое хреновое! Луцик - трибун , а толку мало. Вспомним Колесникова, прокуроров, Полякова и т.д. и тп. Не хватает то ли ума, то ли желания. Скорее всего и того и другого. Чего стоит только заява ГПУ по Иловайску, или заява Иры Луценко о лишении гражданства 28 человек, и на этом фоне экстрадиция грузина -героя АТО!
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Не показывать записи на потеху публике, а сажать бандитов и соучастников должны СБУ и МВД. Но нет. Так ведь и себя посадить можно
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО
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