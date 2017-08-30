 "Ты шо в дуб еб#лся?! Тебе напомнить с кем ты должен советоваться?! Нах#й ты умничаешь, Вова!?", - криминальный авторитет Мультик корректирует политику "Оппоблока" в Николаеве. ВИДЕО

"Он - фигурант криминальной хроники на юге Украины, его фамилия - на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он - судимый за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик. До вчерашнего дня он "держал" Николаевщину в своих руках", - написала Сарган в комментарии к записи.
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Признаться чесно сам когда то таким был. Слава богу прозрел.
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По сути рыги это порождение патриотов.
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"Оппоблока" в Николаевепремьера в Киеве.
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"...ты официальное лицо. Ты - глава фракции, блядь"
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Оці от всі хитренькі тези:
1."Головний ворог не в Кремлі"
2."Зачєм нам тот разрушєний Донбас"
3. "Простим людям нужєн мір, пора прєкращать ету войну, пора договаріваться"
4."злочинні мінські домовленності"
5."Зачєм нам тот парад во врємя войни"
6."Почєму АТО а нє война?"
7."Війна потрібна нашим олігархам і генералам, бо вони на ній заробляють"
8."Порошенко з Путіним давно домовились і заробляють на війні, ця війна - це договорняк"
9.Революція не закінчена, дайош майдан (за будь-якими приводами).
Якщо у висловлюваннях/постах пацієнта виявляється хоча б один плюс (+) із цих пунктів - це тривожний дзвіночок. Потрібно відмовитись від випадкових ФБ контактів, брудних сайтів і інформджерел і застосовувати інтелектуальну гігієну та контрацепцію.
Якщо ++, все - пацієнт підхопив бліду спірохету зрадофілії, потрібне інтенсивне лікування.Допомагає підписка на Монову або Helgi Sharp. А якщо вже +++ і більше, пацієнта потрібно ізолювати, не контактувати з ним (відразу в бан), у разі випадкового контакту вимити руки і обробити себе текстами Пономаря.
Гірший випадок, якщо ті плюси з"являються у політика чи журналіста. Це - не пересічні громадяни. Вони досить розумні, щоб усвідомлювати - до чого і для чого ці хитрі тези. Вони розповсюджують бліду спірохету, вони заражають нею навмисне.
Тут діагноз лише один - зрада.
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Цим ти розписався у власній розумовій неповноцінності. Власне, публікація всього того гівна, що тит тут накропав, вже видає імбецила або проплаченого порохобота.
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Вот это -самое хреновое! Луцик - трибун , а толку мало. Вспомним Колесникова, прокуроров, Полякова и т.д. и тп. Не хватает то ли ума, то ли желания. Скорее всего и того и другого. Чего стоит только заява ГПУ по Иловайску, или заява Иры Луценко о лишении гражданства 28 человек, и на этом фоне экстрадиция грузина -героя АТО!
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таак
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