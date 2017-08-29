 Российские наемники уменьшили количество обстрелов возле Верхнеторецкого. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.
Бойцы отмечают, что с началом "школьного перемирия" количество обстрелов по нашим позициям в районе Верхнеторецкого существенно сократилось.
"Оно еще себя не показало. Каждый день у нас ожидание (обстрела). Мы ко всему привыкли. Укрепляемся потихоньку", - говорит боец Максим.
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Народ,посмотрите на путлеровских зеленных человечков в США,которые действуют под крышей посольства РФ в США.
Америкосы заснули?
А сколько таких в Украине?
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