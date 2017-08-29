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 Российские наемники уменьшили количество обстрелов возле Верхнеторецкого. ВИДЕО

штаб ато

Украинские воины, находящиеся на позициях вблизи Верхнеторецкого отмечают сокращение количества обстрелов со стороны российских наемников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.

Бойцы отмечают, что с началом "школьного перемирия" количество обстрелов по нашим позициям в районе Верхнеторецкого существенно сократилось.

"Оно еще себя не показало. Каждый день у нас ожидание (обстрела). Мы ко всему привыкли. Укрепляемся потихоньку", - говорит боец Максим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники обстреляли из пулеметов наши позиции в Авдеевской промзоне, а также возле Лебединского и Широкино, - штаб АТО



Также читайте: За прошедшие сутки враг 35 раз применил оружие, потерь среди украинских военных нет, - штаб
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http://rusjev.net/2017/08/28/kreml-finansiruet-voenizirovannyie-otryadyi-na-territorii-ssha-rassledovanie/#more-50604
Народ,посмотрите на путлеровских зеленных человечков в США,которые действуют под крышей посольства РФ в США.
Америкосы заснули?
А сколько таких в Украине?
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прорыв..германия завтра начнёт требовать снятия санкций к педерации..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийские наемники уменьшили количество обстрелов возле Верхнеторецкого. ВИДЕО
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