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 "Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО

Председатель "народного совета ЛНР" Владимир Дегтяренко выступая перед работниками шахт в День Шахтера внезапно решил похвастаться своими познаниями в области истории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.

Дегтяренко в частности заявил: "Четыре тысячи лет назад здесь не было великих укров. Здесь были горняки Донбасса. И они тогда еще, 4 тысячи лет назад, здесь добывали уголь и строили поселки, развивали человеческую цивилизацию.

Блогер отмечает: "С одной стороны это конечно дико смешно. А с другой - если они на роль спикера своего пускай и фейкового, но все же парламента, подобрали такого дегенерата, то каков же тогда уровень остальных? Сотрудники всех этих "министерств", "комитетов" там вообще дважды два могут без калькулятора умножить? Тут уж действительно и Плотницкий гением покажется рядом с такими питекантропами.

Я кстати уверен, что про "великих укров" он тоже вполне искренне говорил. Без иронии. Мол, Донбасс уже тогда, 4 тысячи лет назад от укров не зависел".

Смотрите также - "Был предложен термин "донбасситы" - луганские террористы определяются со своим самоназванием. ВИДЕО

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Мда, а нахера їм було те вугілля? ТЕЦ ще не було. Ротердам+ теж...
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Это молекула остатка мозгов ватанов, это дикая тупость "русских скреп", это "власть" овец тупорылых "без галстука".
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Они еще "выборов" хотят, тупорылые ....питэки
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Ага, а потом дамбасяне вырыли Чёрное и Средиземное море, затем вырыли Атлантический океан и открыли Омерику.
В общем, лишняя хромосома в действии.
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и его дамбасяне - бамбасяне придумали НАТО, чтобы оно напало на дамбас и розиюшка их взяла к себе.
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сильный ход дамбасянина делать такие заявления.
Украм крыть нечем.
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"Потому как они горняки-дети гор!" (кино "Любовь и голуби")
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Блин!!! А́ааааа!
Когда вернём земли донбаса, что делать с Этими донбодятлами?????
Я, конечно, понимаю, что "в семье не без урода", но там таких несколько миллионов!!!
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прогнать через выбраковочные комиссии, часть большую дамбасни на списание а часть, способную к работе взад в норы загнать.
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А мне всегда хотелось знать, кто пирамиды построил...а это ж кормильцы наши постарались!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО
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