 "Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет журналист Денис Казанский в своем блоге.
Дегтяренко в частности заявил: "Четыре тысячи лет назад здесь не было великих укров. Здесь были горняки Донбасса. И они тогда еще, 4 тысячи лет назад, здесь добывали уголь и строили поселки, развивали человеческую цивилизацию.
Блогер отмечает: "С одной стороны это конечно дико смешно. А с другой - если они на роль спикера своего пускай и фейкового, но все же парламента, подобрали такого дегенерата, то каков же тогда уровень остальных? Сотрудники всех этих "министерств", "комитетов" там вообще дважды два могут без калькулятора умножить? Тут уж действительно и Плотницкий гением покажется рядом с такими питекантропами.
Я кстати уверен, что про "великих укров" он тоже вполне искренне говорил. Без иронии. Мол, Донбасс уже тогда, 4 тысячи лет назад от укров не зависел".
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В общем, лишняя хромосома в действии.
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Украм крыть нечем.
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Когда вернём земли донбаса, что делать с Этими донбодятлами?????
Я, конечно, понимаю, что "в семье не без урода", но там таких несколько миллионов!!!
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