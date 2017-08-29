 "Четыре тысячи лет назад горняки Донбасса добывали уголь, строили поселки и развивали человеческую цивилизацию", - спикер "народного совета ЛНР". ВИДЕО

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Дегтяренко в частности заявил: "Четыре тысячи лет назад здесь не было великих укров. Здесь были горняки Донбасса. И они тогда еще, 4 тысячи лет назад, здесь добывали уголь и строили поселки, развивали человеческую цивилизацию.

Блогер отмечает: "С одной стороны это конечно дико смешно. А с другой - если они на роль спикера своего пускай и фейкового, но все же парламента, подобрали такого дегенерата, то каков же тогда уровень остальных? Сотрудники всех этих "министерств", "комитетов" там вообще дважды два могут без калькулятора умножить? Тут уж действительно и Плотницкий гением покажется рядом с такими питекантропами.

Я кстати уверен, что про "великих укров" он тоже вполне искренне говорил. Без иронии. Мол, Донбасс уже тогда, 4 тысячи лет назад от укров не зависел".