 Ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

Принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс заводских и государственных испытаний в присутствии самих военных, во время которых "Корсар" подтвердил свои высокие характеристики.
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Кроме того, КБ "Луч" уже досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы Украины более 50 ракет к комплексу "Корсар" вместе с определенным заказчиком количеством пусковых установок.
"Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом наведение осуществляется в низко энергетическом уровне излучения в целях сокрытия канала управления.
Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. Но для удобства использования на заранее подготовленных позициях, например при обороне, бойцы могут использовать специальный станок.
Для "Корсара" разработаны две управляемые ракеты ЖК-3К и ЖК-3ОФ.
ЖК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения современных бронированных неподвижных и движущихся объектов, которые имеют комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также зависших вертолетов. Эта ракета обеспечивает бронепробиваемость при динамической защите не менее 550 мм.
ЖК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. В ходе испытаний было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.
За точность наведения комплекса отвечает одна из передовых серийных разработок "Изюмского приборостроительного завода", входящего в состав ГК "Укроборонпром" - прибор наведения ПН-КУ.
Несмотря на его малые габариты и вес (4 кг), он обеспечивает наведение ракеты на дальности до 2,5 км в пределах +/- 250 мм. То есть "Корсар", даже на максимальной дальности своего полета позволяет оператору попадать в амбразуру ДОТа.
Теперь надо сотню Корсаров и 1000 ракет к ним, тогда можно вздохнуть свободнее...
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"КБ "Луч" уже досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы Украины более 50 ракет к комплексу "Корсар""
Предварительно поставило еще ДО контракта и взятия на вооружение.
А объем заказа и контракта вообще НЕ упоминается, ибо это "Военная Тайна".
(хотя, мне тоже очень интересно узнать эти цифры)
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Речь идет о том что к КАЖДОМУ комплексу по 50 ракет
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Преимущества Джевелика
1. ипашит в танк,дот,дзот, бемпе - СВЕРХУ, там где наихудшая броня.
2. Не нуно сидеть подсвечивать цель.
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--Русь породил балтийско-черноморский галицко-волынский РУХ.
Вот,исходя из этого,я неуклонно полагаю так:
Из КОРСАРского корня произрастает истинный КОЗАК.
А чуб,которым ветра КУРС определялся,
Изначально КОРСом назывался.
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Быстрей бы он уже вступил в дело на передовой ,а то эти сепарские "танчики и коробочки" уже закашмарили наших бойцов..
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Честь и хвала нашим оборонщикам!
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С Джавелином не стоит даже пытаться сравнивать.
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