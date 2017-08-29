EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Фоторепортаж, Технологии
  11283  143
Все про:вооружение (3482) ракеты (591) Укроборонпром (465)

 Ракетный комплекс "Корсар" принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар", разработанный ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром", принят на вооружение ВСУ в соответствии с приказом Минобороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Укроборонпром" модернизирует вертолеты ВСУ, используя агрегаты отечественного производства. ВИДЕО

Принятию на вооружение нового ракетного комплекса предшествовал целый комплекс заводских и государственных испытаний в присутствии самих военных, во время которых "Корсар" подтвердил свои высокие характеристики.

Загрузка видео...

Кроме того, КБ "Луч" уже досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы Украины более 50 ракет к комплексу "Корсар" вместе с определенным заказчиком количеством пусковых установок.

"Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом наведение осуществляется в низко энергетическом уровне излучения в целях сокрытия канала управления.

Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь "с плеча", без применения дополнительных устройств. Но для удобства использования на заранее подготовленных позициях, например при обороне, бойцы могут использовать специальный станок.

Для "Корсара" разработаны две управляемые ракеты ЖК-3К и ЖК-3ОФ.

ЖК-3К оснащена тандемной кумулятивной боевой частью, предназначенной для поражения современных бронированных неподвижных и движущихся объектов, которые имеют комбинированную, разнесённую или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также зависших вертолетов. Эта ракета обеспечивает бронепробиваемость при динамической защите не менее 550 мм.

Смотрите также: "Укроборонпром" представил модернизированный основной боевой танк Т-72АМТ. ВИДЕО

Ракетный комплекс Корсар принят на вооружение ВСУ, - Укроборонпром 01

ЖК-3ОФ оснащена осколочно-фугасной боевой частью с ударным ядром и предназначена для поражения легкобронированных объектов, сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ) и живой силы. В ходе испытаний было достигнуто сквозное пробитие бронеплиты толщиной 50 мм.

За точность наведения комплекса отвечает одна из передовых серийных разработок "Изюмского приборостроительного завода", входящего в состав ГК "Укроборонпром" - прибор наведения ПН-КУ.

Смотрите также: Зенитно-пушечный комплекс "Шилка" прошел испытания перед поставкой в ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО

Ракетный комплекс Корсар принят на вооружение ВСУ, - Укроборонпром 02

Смотрите также: Испытания новой партии самоходных артустановок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" успешно прошли на полигоне в Хмельницкой области. ВИДЕО

Несмотря на его малые габариты и вес (4 кг), он обеспечивает наведение ракеты на дальности до 2,5 км в пределах +/- 250 мм. То есть "Корсар", даже на максимальной дальности своего полета позволяет оператору попадать в амбразуру ДОТа.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Молодцы и что ракеты досрочно уже делают тоже хорошо...
Теперь надо сотню Корсаров и 1000 ракет к ним, тогда можно вздохнуть свободнее...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для чукчей (не читателей, но писателей):
"КБ "Луч" уже досрочно изготовило и поставило в Вооруженные Силы Украины более 50 ракет к комплексу "Корсар""

Предварительно поставило еще ДО контракта и взятия на вооружение.
А объем заказа и контракта вообще НЕ упоминается, ибо это "Военная Тайна".
(хотя, мне тоже очень интересно узнать эти цифры)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пашинский и "Укроборонпром" сообщает, что КБ "Маяк" приступили к выпуску минометов различного калибра!.....Первый миномет различного калибра вчера сошел с конвейера!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скажуть що злочинна, барижна влада все вкрала та по офшорам сховала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты в школу уже собрался,дальнобойщик,пвоошник,асвальтоукладчик,повторяй букварь
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а можно ты Инигом будешь - а то Гарсиа тебе не идет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачёт тебе в жопу, Порохобот. А теперь быстро к Черту - будешь у него сосать ....шоколад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЧИПсик , троль ты прорАссейский , ,,опущенец,,.... Где ты ???)))) , ,,Мелькнуло ,, на днях на ЦЕНЗОРЕ ... видать чморят на сайте ,,СЕГОДНЯ... , вертухая ,,одинокого,,....)))))).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не известно насколько эффективен Корсар но выглядет он как разработка не 2017 а 1970-80 гг совковая оружейная школа накладывает свой отпечаток !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дак, и времени на рюшечки то особо и нету. Аскетичный дизайн это не всегда плохо. Унификация опять же... Все норм!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В чем проблема? Был и есть "Стугна", которая не уступает "Джавелин". Терерь "Корсар".
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Стугна" слишком тяжелая. может использоваться на позиции либо на транспорте. "Джавелин" и "Корсар" более мобильные их может переносить один человек.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кому дает радость ? да не стеснайся пиши шоб усе понимали))
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну... щоб тільки влучно стріляв і не виходив з ладу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтение сообщений Цензора иногда вызывает сомнения в знании его редакторов основ украинского\русского языков.

Речь идет о том что к КАЖДОМУ комплексу по 50 ракет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обоснуй. Есть боекомплект по 50 ракет, что не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
там нет слова КАЖДОМУ. Комплект Корсар это - ракета, пушка, тринога. Вот к этим комплектам есть 50 ракет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапы! Украинцы ждут ваши танки, ведь настоящая проверка "Корсаров" будет после ваших похорон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Корсар не плох. Но.
Преимущества Джевелика
1. ипашит в танк,дот,дзот, бемпе - СВЕРХУ, там где наихудшая броня.
2. Не нуно сидеть подсвечивать цель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я хочу самолет ,ну или на крайняк вертолет - но его обслуживание не тяну - во горе та какое))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
горе горешное да) а чего то обслуживать, ракету зарядил, ипанул и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следующую новую разработку предлагаю назвать "Принудитель к миру - 5 км".....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда долго рожали корсар и принимали на вооружение, ну хоть приняли и начали поставлять. Хотя от начальной версии (по виду) сильно изменилось. Видимо проволочки были с прибором наведения ПН-КУ, сейчас отечественный раньше был из Белоруссии. Что-то заставило свой делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тягнули, як могли з прийняттям на озброєння. Нарешті. Але питання, чи виділені кошти на організацію крупносерійного виробництва та швидкого насичення армійських підрозділів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джавелін вражає ціль, пролітаючи НАД нею, тому йому не треба суперточне наведення
 показать весь комментарий
Ответить
 
Забытых предков мне нашептывает дух:
--Русь породил балтийско-черноморский галицко-волынский РУХ.
Вот,исходя из этого,я неуклонно полагаю так:
Из КОРСАРского корня произрастает истинный КОЗАК.
А чуб,которым ветра КУРС определялся,
Изначально КОРСом назывался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С наведением ПН КУ, ни одна ПУ гравицапа не скорется 😁. На вооружение приняли, теперь осталось выпустить их в достаточном количестве, с такими темпами и через десять лет армию не укомплектуем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодчаги!!
Быстрей бы он уже вступил в дело на передовой ,а то эти сепарские "танчики и коробочки" уже закашмарили наших бойцов..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что еще радует ,так это то, что ПТУР «Корсар» полностью Украинская разработка!!!
Честь и хвала нашим оборонщикам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гамно.... Если честно.
С Джавелином не стоит даже пытаться сравнивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
многие пользователи "корсаром" вспомнят знаменитый миномет "молот", а то была просто труба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
а шо шас с молотом не так - орки уже оценили - ой о чем это я - их там нет))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хм! Тогда напутина ж наш порох клянчит у пиндосов оружие? У нас вроде как и своего хватает. Единственное пояснение - это чтобы отмазать продажу пиндосам наших земель - "ну, они ж нам оружие дали!"
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоФоторепортажРакетный комплекс "Корсар" принят на вооружение ВСУ, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти