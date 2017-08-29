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 Украина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО

Номинантом на премию "Оскар" от Украины в этом году стал игровой фильм Валентина Васяновича "Уровень черного".

Претендента объявил национальный Оскаровский комитет на заседании 29 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

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"Рівень чорного". Официальный украинский тизер.

Премьера "Уровня черного" состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил диплом жюри ФИПРЕССИ как лучшая картина национального полнометражного конкурса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если наш фильм о Майдане, снятый на фотоаппарат, номинируют на "Оскар" - это будет прецедент, - режиссер "Войны химер" Старожицкая

"50-летие становится началом сложного этапа в жизни свадебного фотографа Кости. Все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализован после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молодой и счастливый. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина", - говорится в описании к фильму.

Теперь фильм должна включить в длинный список национальных номинантов Американская киноакадемия. По результатам работы жюри из длинного списка (около 80 фильмов) сформируют короткий (шорт-лист), куда войдет девять фильмов. Затем будет сформирована окончательная пятерка номинантов, из которых уже будут выбирать победителя в категории "Лучший иностранный фильм".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Оскар"-2017: полный список победителей и казус во время объявления главной номинации. ВИДЕО

Напомним, на выдвижение от Украины претендовало 8 фильмов - "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких; "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского; "Уровень черного" Валентина Васяновича; "Стремглав" Марины Степанской; "Червоный" Зазы Буадзе; "Живая" Тараса Химича; "Никита Кожумяка" Манука Депояна; "Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева.

В прошлом году на "Оскар" выдвинули документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы".
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Тизер посмотрел и ничего не понял. Про фотографию что ли...
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первый и второй комментарии абсолютно противоположные сложно разобраться .
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Если нечего выдвинуть на Оскар, то выдвинем хоть что ни будь, вернее выдвинем что попало.
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На кошках серіалах треба тренуватися ... Потім навчитися знімати цікаве кіно , а вже потім , на Окара , претендувати ...
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Жива дуже хороший фільм, я б за нього проголосував або за Червоний.
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Операторська робота цікава. Подивимось фільм і побачимо, какой ти товаріщ Сухов.
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Ну, завдяки операторам й зняли ту "задумку". Може я шось не розумію в кіномистецтві, але краще б оператори не вмикали обладнання.
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Это у тебя в голове все слишком примитивно.
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Как нибудь переживу такую неприятность с удовольствием просматривая фильмы ВВС, History Channel, National Geographic, Discovery
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Усі признані шедеври майже неможливо дивитись. Нудьга страшена. Але призи отримують на різних конкурсах.
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Цензор.НЕТВидеоШоу-бизнесУкраина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО
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