 Украина выдвинула фильм режиссера Васяновича "Уровень черного" на "Оскар". ВИДЕО

"Рівень чорного". Официальный украинский тизер.
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Премьера "Уровня черного" состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм получил диплом жюри ФИПРЕССИ как лучшая картина национального полнометражного конкурса.
"50-летие становится началом сложного этапа в жизни свадебного фотографа Кости. Все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализован после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молодой и счастливый. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина", - говорится в описании к фильму.
Теперь фильм должна включить в длинный список национальных номинантов Американская киноакадемия. По результатам работы жюри из длинного списка (около 80 фильмов) сформируют короткий (шорт-лист), куда войдет девять фильмов. Затем будет сформирована окончательная пятерка номинантов, из которых уже будут выбирать победителя в категории "Лучший иностранный фильм".
Напомним, на выдвижение от Украины претендовало 8 фильмов - "Война химер" Марии и Анастасии Старожицких; "Dzidzio Контрабас" Олега Борщевского; "Уровень черного" Валентина Васяновича; "Стремглав" Марины Степанской; "Червоный" Зазы Буадзе; "Живая" Тараса Химича; "Никита Кожумяка" Манука Депояна; "Чужая молитва" Ахтема Сейтаблаева.
В прошлом году на "Оскар" выдвинули документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы".
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кошкахсеріалах треба тренуватися ... Потім навчитися знімати цікаве кіно , а вже потім , на Окара , претендувати ...
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