 В Киеве почтили память погибших в Иловайской трагедии воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
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Сегодня в Украине чтят память украинских воинов, погибших в Иловайском котле. Траурные мероприятия, в частности, прошли в центре Киева. Вначале почетный караул Национальной гвардии возложил цветы к стене памяти военнослужащим и правоохранителям, которые погибли за Украину. Затем присутствовавшие почтили память воинов минутой молчания. После участники событий под Иловайском выступили со сцены, а духовенство Михайловского Златоверхого собора отслужило панихиду по погибшим.
Во дворе Михайловского собора действует экспозиция "Блокпост памяти", где выставлены личные вещи и фотографии бойцов, погибших в Иловайской трагедии, а также стилизованный "коридор смерти" из увядших подсолнухов, под каждым цветком - зажженные лампадки и фотографии ребят, погибших во время этой трагедии.
В траурных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек, в частности ветераны АТО, родные и близкие украинских воинов и обычные украинцы.
Выступающие со сцены также озвучили свои требования властям в связи с ситуацией вокруг расследования Иловайской трагедии. Они потребовали:
- официально признать 29.08 днем памяти;
- гибель воинов в Иловайскому котле, выделить в отдельное уголовное дело;
- найти подозреваемых в трагедии среди военного руководства Украины и передать дело в суд;
- реабилитировать (исходя из опубликованного ГПУ отчета) всех рядовых и младший командный состав, обвиняемых и осужденных за дезертирство во время Иловайских событий, в частности воинов 51-й бригады. При этом передать в суд дела по командирам высшего ранга, которые оставили свои позиции, в том числе по Литвину.
Почетный караул вощложил венки к "Стене памяти".
Духовенство Михайловского монастыря отслужило молебен по погибшим в Иловайской трагедии.
На територии монастыря была организована выставка и инсталяция в память об Украинских Героях.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
Вічна пям'ять загиблим Українським Воїнам!
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