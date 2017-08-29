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 В Киеве почтили память погибших в Иловайской трагедии воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади возле "Стены памяти" в центре Киева прошли траурные мероприятия к третьей годовщине Иловайского котла.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Сегодня в Украине чтят память украинских воинов, погибших в Иловайском котле. Траурные мероприятия, в частности, прошли в центре Киева. Вначале почетный караул Национальной гвардии возложил цветы к стене памяти военнослужащим и правоохранителям, которые погибли за Украину. Затем присутствовавшие почтили память воинов минутой молчания. После участники событий под Иловайском выступили со сцены, а духовенство Михайловского Златоверхого собора отслужило панихиду по погибшим.

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Во дворе Михайловского собора действует экспозиция "Блокпост памяти", где выставлены личные вещи и фотографии бойцов, погибших в Иловайской трагедии, а также стилизованный "коридор смерти" из увядших подсолнухов, под каждым цветком - зажженные лампадки и фотографии ребят, погибших во время этой трагедии.

В траурных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек, в частности ветераны АТО, родные и близкие украинских воинов и обычные украинцы.

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Выступающие со сцены также озвучили свои требования властям в связи с ситуацией вокруг расследования Иловайской трагедии. Они потребовали:

- официально признать 29.08 днем памяти;

- гибель воинов в Иловайскому котле, выделить в отдельное уголовное дело;

- найти подозреваемых в трагедии среди военного руководства Украины и передать дело в суд;

- реабилитировать (исходя из опубликованного ГПУ отчета) всех рядовых и младший командный состав, обвиняемых и осужденных за дезертирство во время Иловайских событий, в частности воинов 51-й бригады. При этом передать в суд дела по командирам высшего ранга, которые оставили свои позиции, в том числе по Литвину.

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Почетный караул вощложил венки к "Стене памяти".

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Духовенство Михайловского монастыря отслужило молебен по погибшим в Иловайской трагедии.

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На територии монастыря была организована выставка и инсталяция в память об Украинских Героях.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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Горіть у пеклі, москалі!
Вічна пям'ять загиблим Українським Воїнам!
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сколько шыкаладных хенералов осуждены за это?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ Киеве почтили память погибших в Иловайской трагедии воинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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