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 Политика Украины, Общество
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 "Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО

В подвалах полуразрушенного здания горсовета Торецка были обнаружены списки местных "ополченцев" и сторонников "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, сейчас объявлены в розыск 135 человек, большинство из которых, по оперативным данным, находятся в оккупированных Горловке и Донецке.

"Данные списки стали отправной точкой для установления и дальнейшего документирования преступной деятельности лиц, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях", - говорит начальник уголовной полиции Торецка Владлен Судариков.

Данные списка доступны бойцам на блок-постах и пунктах пропуска на линии разграничения. Недавно в Константиновке задержали двух мужчин, воевавших в НВФ "Славянская бригада".

Задержанные активно сотрудничают с правоохранителями.



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отпустят по программе лояльности тебя ждут дома
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и ведь суки останутся сепараторами при случае опять будут стрелять в наших военных.
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дак какие сепараторы у любых сепаратистов есть хоть какая то идея а тут что это просто халопское прислуживание логика дешового раба
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пришли иностранцы дали оружие и форму а оно побежало за ними прислуживать и вот с такими людьми я ношу один паспорт
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Все , кто приезжает в Украину за пенсией - сторонники "русского мира" .
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Смотрел я эту форму. - Гавно полное,кацапское. Начиная с расцветки.А она нанесена идиотским образом. Через 10 метров будет смотрется сплошным зеленым пятном. В то время ,как на расстоянии комуфляж должен рассеивать взгляд отличающимися пятнами. Качество уебанское. Можно сказать для смертника - одноразовое )) Торгаш на вопрос про гавнокачество,парировал ,- а тызнаешь сколько будет натовское стоить ? !
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ну так конечно дороже натовская форма чем башка этого барана
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Надо признать в Украине крайне гуманное уголовное законодательство. В Совке, все они пошли бы по гос.измене и мало, никому бы не показалось. У нас, продажная тварь, поднявшее оружие против своего народа, получает 7 - 8 лет, изредка 10... Я уже молчу о большинстве, получающих условно, за подобные деяния и о их квалификации правоохранителями...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО
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