 "Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, сейчас объявлены в розыск 135 человек, большинство из которых, по оперативным данным, находятся в оккупированных Горловке и Донецке.
"Данные списки стали отправной точкой для установления и дальнейшего документирования преступной деятельности лиц, участвовавших в незаконных вооруженных формированиях", - говорит начальник уголовной полиции Торецка Владлен Судариков.
Данные списка доступны бойцам на блок-постах и пунктах пропуска на линии разграничения. Недавно в Константиновке задержали двух мужчин, воевавших в НВФ "Славянская бригада".
Задержанные активно сотрудничают с правоохранителями.
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